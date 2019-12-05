Клуб комплексного развития «Киндер Холл» приглашает детей на Новогоднюю программу.
Для детей покажут:
- «Мой первый Новый Год» (1+)
- Кукольный спектакль «Заснеженная Сказка» (3+)
- Новогодний квест «В поисках Новогодних подарков Деда Мороза». (3-6)
- Новогодняя развлекательная программа «Дедморозное настроение» (8+)
Аниматоры с педагогическим образованием в камерной обстановке поздравят гостей с наступающим праздником! Малыши примут участие в настоящей Новогодней сказке! В программу включены интересные конкурсы и творческий мастер-класс для малышей и их родителей.
В стоимость билета входит: анимационная программа + Творческий Мастер класс и подарок, а также 1 сопровождающий взрослый. Обращаем ваше внимание, в этом году две возрастные категории 1-2года и 2-3года, развлекательные программы адаптированы к конкретному возрасту.
Вместе со снежным человечком вы погрузитесь в заснеженную, холодную Арктику и услышите удивительную историю про маленького, любопытного веселого медвежонка по имени Умка…
Спектакль в лучших традициях кукольного театра с интерактивными элементами. По завершению спектакля поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, а также вручение подарков!
Увлекательное путешествие Эльзы и Олафа в поисках новогодних подарков Дедушки Мороза, юные участники помогут разадывать загадки, тайны, головоломки и погрузятся в мир сказочных приключений. Поздравление и подарки от Деда Морза, завершат программу.
3-х часовая развлекательная программа!!! Творческий Мастер класс, Конкурс Новогодних костюмов и дискотека! Плюс подарки, конкурсы, новогодние сюрпризы!!!
Клуб комплексного развития «Киндер Холл»:
Зеленоград, МЖК корпус 533 (между 3 и 4 подъездами)
Телефон: 8(929)525-77-33
https://www.instagram.com/kinderholl/