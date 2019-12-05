Новогодняя программа «Киндер Холла» 05.12.2019 Клуб комплексного развития «Киндер Холл»

Клуб комплексного развития «Киндер Холл» приглашает детей на Новогоднюю программу.

Для детей покажут:

  • «Мой первый Новый Год» (1+)
  • Кукольный спектакль «Заснеженная Сказка» (3+)
  • Новогодний квест «В поисках Новогодних подарков Деда Мороза». (3-6)
  • Новогодняя развлекательная программа «Дедморозное настроение» (8+)

«Мой первый Новый Год» (1+)

Аниматоры с педагогическим образованием в камерной обстановке поздравят гостей с наступающим праздником! Малыши примут участие в настоящей Новогодней сказке! В программу включены интересные конкурсы и творческий мастер-класс для малышей и их родителей.

В стоимость билета входит: анимационная программа + Творческий Мастер класс и подарок, а также 1 сопровождающий взрослый. Обращаем ваше внимание, в этом году две возрастные категории 1-2года и 2-3года, развлекательные программы адаптированы к конкретному возрасту.

Кукольный спектакль «Заснеженная Сказка» (3+)

Вместе со снежным человечком вы погрузитесь в заснеженную, холодную Арктику и услышите удивительную историю про маленького, любопытного веселого медвежонка по имени Умка…

Спектакль в лучших традициях кукольного театра с интерактивными элементами. По завершению спектакля поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, а также вручение подарков!

Новогодний квест «В поисках Новогодних подарков Деда Мороза» (3-6)

Увлекательное путешествие Эльзы и Олафа в поисках новогодних подарков Дедушки Мороза, юные участники помогут разадывать загадки, тайны, головоломки и погрузятся в мир сказочных приключений. Поздравление и подарки от Деда Морза, завершат программу.

Новогодняя развлекательная программа «Дедморозное настроение» (8+)

3-х часовая развлекательная программа!!! Творческий Мастер класс, Конкурс Новогодних костюмов и дискотека! Плюс подарки, конкурсы, новогодние сюрпризы!!!

Клуб комплексного развития «Киндер Холл»:

Зеленоград, МЖК корпус 533 (между 3 и 4 подъездами)

Телефон: 8(929)525-77-33

https://www.instagram.com/kinderholl/

https://www.kinderholl.ru/

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