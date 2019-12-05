«Мой первый Новый Год» (1+)

Аниматоры с педагогическим образованием в камерной обстановке поздравят гостей с наступающим праздником! Малыши примут участие в настоящей Новогодней сказке! В программу включены интересные конкурсы и творческий мастер-класс для малышей и их родителей.

В стоимость билета входит: анимационная программа + Творческий Мастер класс и подарок, а также 1 сопровождающий взрослый. Обращаем ваше внимание, в этом году две возрастные категории 1-2года и 2-3года, развлекательные программы адаптированы к конкретному возрасту.