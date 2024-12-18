Тут вы точно отыщете тот самый заветный подарок себе и близким, подберете инструменты и материалы для творчества и подготовки к празднику и зарядитесь отличным настроением.
Наборы для творчества, легендарные сеты инструментов для вязания, атмосферные и очень красивые ткани, тесьма и пуговицы, которые можно использовать в качестве декора.
В качестве подарка можно преподнести органайзер для рукоделия или одну из потрясающих, красочных книг для вдохновения.
Также в магазинах можно приобрести инструменты и салфетки для декупажа и сотворить небольшое новогоднее чудо своими руками! Подобные подарки, созданные с теплотой и любовью автора, трогают сердца гораздо сильнее тех, что покупаются в магазине.
Готовьтесь к праздникам вместе с магазинами «Я Сама»!
Магазин и ателье «Я Сама» — Привокзальная площадь, д. 1 / 4 (павильон)
- Телефон: 8-499-738-61-31
- WhatsApp: 8-985-532-02-20
Магазин и ателье «Я Сама» — площадь Юности, дом 4
- Телефон: 8-499-762-36-31
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