В Элизэ скидки от 10% до 60%

В Кондитерскую «DESSERT» к самому волшебному и долгожданному празднику — доставили имбирные пряники в виде свинок, большие и маленькие имбирные домики, елочки, снеговики, снежинки, сладкие наборы из печенья.

В наличии есть Подарочные наборы в которые входят:

кофе/чай (или все вместе);

свечи в виде разных новогодних декораций;

открытка-подарок со скидкой 10% на следующую покупку;

Вы можете заказать торт со своим оформлением и начинкой. А ещё можно собрать подарочные наборы из любой продукции кондитерской на ваш вкус.