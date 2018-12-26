Новогодние скидки и ёлочный базар в ТЦ «Грин» 26.12.2018 ТЦ «Грин» Реклама

ТЦ «ГРИН» поздравляет с Наступающим Новым годом и приглашает всех на новую волну предновогодних скидок. «Елочный базар» уже открыт. В ассортименте ели, сосны, пихты, лапник еловый, сосновый, пихты алтайской. Все упаковывается в сетку, есть в наличие подставки.

В Элизэ скидки от 10% до 60%

В Кондитерскую «DESSERT» к самому волшебному и долгожданному празднику — доставили имбирные пряники в виде свинок, большие и маленькие имбирные домики, елочки, снеговики, снежинки, сладкие наборы из печенья.

В наличии есть Подарочные наборы в которые входят:

  • кофе/чай (или все вместе);
  • свечи в виде разных новогодних декораций;
  • открытка-подарок со скидкой 10% на следующую покупку;

Вы можете заказать торт со своим оформлением и начинкой. А ещё можно собрать подарочные наборы из любой продукции кондитерской на ваш вкус.

Ресторан «Якитория» приглашает любителей японской кухни провести приятно время в кругу друзей, отметить торжество или праздник, просто вкусно покушать, выпить кофе, чай, коктейли.

VIGOSS в ТЦ «ГРИН» (Модный Подвал):

  • Скидки до 90%
  • Полная распродажа
  • Верхняя одежда — 50%
  • Платья, джинсы, рубашки, свитера до — 90%

В ювелирном салоне «Семицвет» будет действовать скидка до 40% на весь ассортимент.

В Сказке под новый год Акция «Подарки любимым».

* с 28.11.2018 по 31.12.2018 на покупку свыше 2500 рублей после вычета всех скидок и списания баллов выдается промо чек с распечатанной скидкой на 500 рублей;

в январе промо чеки принимаются в счет оплаты до 100% от стоимости покупки, кроме товаров-ограничений

* Скидки на выборочный ассортимент 30%,50% и 70%

* За оформление клубной карты шарм сердце в подарок.

На 3-ех этажах ТЦ «Грин» расположены самые популярные и известные торговые марки, которые проводят сейчас сезонные Акции и распродажи, скидки на коллекции достигают 50%.

Интересные предложения в салонах электроники и связи «Эльдорадо», «Мегафон», «Билайн», ТЕЛЕ 2.

На первом этаже открыт магазин здорового питания «МясновЪ», где представлен широкий ассортимент товаров фермерского производства, мясо и полуфабрикаты, молочные продукты, выпечка. В МясновЪ Вы можете сделать предварительный заказ мясных продуктов, которые привезут перед праздником на указанное Вами число.

В магазине «Отдохни» — большой выбор вин, крепкого алкоголя, пива и безалкогольных напитков из стран Европы и Нового Света. Поставки натуральных напитков осуществляются напрямую от производителей, что позволяет гарантировать качество предлагаемого товара и устанавливать лучшие для покупателей цены. Есть возможность предварительного заказа.

Для детей представлен широкий выбор одежды, обуви, развивающих игрушек, товаров народного творчества. Большие скидки в магазинах «Кораблик», «O`Detto», ELC-Центр раннего развития, «Школьная пора» и др.

Приобрести мужские и женские сумки, кожгалантерею Вы можете в фирменном магазине O`CASE, товары для дома — в супермаркете парфюмерии и косметики «ЭЛИЗЭ». Также на территории ТЦ «ГРИН» вы найдете магазины женской, мужской одежды и обуви известных брендов, таких как «Zolla», «ТВОЕ» , «Милабель», «АННА», «Модная одежда», «Renzoni», «Rieker», «VIGOSS», «Simonja» и oodji

Вы можете приобрести подарки, сувениры, элитный парфюм, ювелирные изделия и подарочные изделия церковной утвари в салонах «Семицвет» и «София».

Кроме того, в помещении торгового центра расположены аптека сети «ГорЗдрав», магазин оптики «Очкарик», банкомат «МКБ».

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