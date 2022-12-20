Swim Shot — крупнейший бассейн в Зеленограде и окрестностях по количеству довольных клиентов. И сейчас в Swim Shot новогодняя акция — скидки до 25% на все услуги бассейна и школы плавания — обучение детей с трех лет, обучение взрослых, самостоятельное плавание без тренера, аква-аэробика, здоровая спина и все остальное. Акция действует до 30 декабря включительно. Не упусти шанс сделать Новый год более праздничным.
Также можно приобрести сертификаты на 5, 10 и 15 тысяч рублей в подарок для близких. Ведь лучший подарок — эмоции и вклад в здоровье. И за тем, и за тем — в Swim Shot.
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Или звони по номеру: 8-499-430-55-95
Адреса:
- Бассейн Swim Shot — Зеленоград, корпус 1801
- СК «Орбита» — Зеленоград, ул. Озерная аллея, 6
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