Услуги отделения флебологии:
- Ультразвуковые исследования вен — для точной диагностики состояния сосудов.
- Консультации и осмотры пациентов — врачи-флебологи проводят первичные и повторные приёмы.
- Эндовазальную лазерную коагуляцию (ЭВЛК) — малоинвазивный метод лечения варикоза. Процедура заключается в воздействии лазерного излучения на поражённые вены. Проводится под местной анестезией, не требует госпитализации, а пациенты быстро восстанавливаются.
- Склеротерапию — метод лечения варикозных вен путём введения в поражённые сосуды специального препарата, который склеивает их стенки.
- Профилактические мероприятия — для предотвращения развития варикоза.
Максим Александрович Страхов
Флеболог, врач УЗИ
Кандидат медицинских наук, доцент
Врач выполняет большой спектр оперативных вмешательств по флебологии:
- амбулаторная эндовенозная лазерная облитерация варикозно расширенных вен без наркоза и госпитализации в стационар,
- все виды эстетической микрофлебэктомии варикозных вен,
- склерозирование внутрикожных вен и телеангиоэктазий;
- УЗИ диагностика заболеваний вен нижних конечностей.
Тепликов Алексей Викторович
Хирург, гастроэнтеролог, флеболог, врач УЗИ
Стаж — 30 лет.
Проводит оперативное и консервативное лечение заболеваний вен и артерий нижних конечностей, а также воспалительных и трофических поражений мягких тканей.
Выполняет амбулаторные и стационарные операции, включая малоинвазивные вмешательства
Консультация и запись на прием: 8-499-116-70-71, 8-916-009-62-22
Зеленоград, улица Логвиненко, корпус 1515
ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ