Многопрофильный медицинский центр «Эстеди» в Зеленограде приглашает на приём к флебологам! Клиника предлагает профессиональную диагностику и лечение заболеваний вен с использованием современных методов.



Консультация и запись на прием: 8-499-116-70-71, 8-916-009-62-22



Зеленоград, улица Логвиненко, корпус 1515



Сайт

Telegram



ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ