Ассортимент магазинов сети «Я Сама» существенно обновлён с приходом осени. Вниманию рукодельниц — ткани GUESS, дизайнерская пряжа из Франции и классическая — из Германии, искусственные меха, коллекция спиц Mindful и аксессуары от известных производителей.
Особенности коллекции:
- превосходный материал из нержавеющей стали для гладкой вязальной поверхности
- идеально обработанные кончики для работы с тонкими волокнами
- гладкие, сочетающиеся по цвету тросики из нержавеющей стали с нейлоновым покрытием для скольжения без скручивания
- четкая лазерная печать на всех спицах
- экологически чистая упаковка с использованием натуральных материалов
- вдохновляющие слова, напечатанные на каждой спице, усиливающие спокойствие и удовольствие от вязания.
В коллекции представлены:
- Спицы из нержавеющей стали с тонким кончиком (в круговых и сменных спицах)
- Чулочные
- Прямые
- Сумки и Аксессуары.
Спицы можно приобрести как по-отдельности, так и в наборах.
Производство: Pierre de Loye (Франция).
С какой бы текстурой моточек вы не выбрали, указанные в палитрах оттенки всегда будут идеально совпадать друг с другом. В результате — изделия из таких нитей смотрятся очень интересно, ведь абсолютно разные на ощупь участки полотна никак не различаются по цвету.
- Состав — 70% ангора, 30% шерсть
- Длина (м) — 106
- Вес (г) — 25
- Рекомендуемые спицы — 4 мм.
Яркая костюмная ткань в расцветках, актуальных этой осенью.
- Состав — 85% шерсть, 15% акрил
- Ширина — 145 см.
Прекрасная пряжа немецкого качества, которая не только очень комфорта в носке, но и достаточно универсальна, из такой нити легко и приятно вязать.
В составе нити Tuscany Tweed 55% шерсти, 30% нежнейшей вискозы и 15% альпака. Такое нестандартное сочетание позволяет создавать шедевры для любого сезона.
Благодаря насыщенной палитре, подобрать оптимальный вариант для мужской, женской или детской модели не составит особого труда.
- Рекомендуемые спицы для вязания — 3.0-3.5 мм
- Состав — 55% шерсть, 30% вискоза, 15% альпака
- Клубок — 50 г, 170 м.
Данный материал славится высочайшим качеством и износостойкостью. Гипоаллергенный мех, изготовленный из синтетических волокон, очень приятен на ощупь и подходит абсолютно всем.
По своим характеристикам является достойным конкурентом натуральным мехам.
Искусственный мех используется для пошива разных моделей верхней одежды, жилетов, а также аксессуаров.
Наличие новинок и других товаров в магазинах может отличаться — уточняйте наличие по справочным номерам.
Магазин и ателье «Я Сама» — Привокзальная площадь, д. 1 / 4 (павильон)
- Телефон: 8-499-738-61-31
- WhatsApp: 8-985-532-02-20
Магазин и ателье «Я Сама» — площадь Юности, дом 4
- Телефон: 8-499-762-36-31
- WhatsApp: 8-985-532-02-10
Единый аккаунт в соцсетях: @yasamazel.