Новинки в магазинах «Я Сама»: ткани, пряжа и аксессуары известных брендов, а также — высококачественный искусственный мех 21.10.2022 Реклама

Ассортимент магазинов сети «Я Сама» существенно обновлён с приходом осени. Вниманию рукодельниц — ткани GUESS, дизайнерская пряжа из Франции и классическая — из Германии, искусственные меха, коллекция спиц Mindful и аксессуары от известных производителей.

Коллекция спиц и аксессуаров Mindful от известного индийского бренда KnitPro

Особенности коллекции:

  • превосходный материал из нержавеющей стали для гладкой вязальной поверхности
  • идеально обработанные кончики для работы с тонкими волокнами
  • гладкие, сочетающиеся по цвету тросики из нержавеющей стали с нейлоновым покрытием для скольжения без скручивания
  • четкая лазерная печать на всех спицах
  • экологически чистая упаковка с использованием натуральных материалов
  • вдохновляющие слова, напечатанные на каждой спице, усиливающие спокойствие и удовольствие от вязания.

В коллекции представлены:

  • Спицы из нержавеющей стали с тонким кончиком (в круговых и сменных спицах)
  • Чулочные
  • Прямые
  • Сумки и Аксессуары.

Спицы можно приобрести как по-отдельности, так и в наборах.

Дизайнерская пряжа Anny Blatt Angora Super

Производство: Pierre de Loye (Франция).

С какой бы текстурой моточек вы не выбрали, указанные в палитрах оттенки всегда будут идеально совпадать друг с другом. В результате — изделия из таких нитей смотрятся очень интересно, ведь абсолютно разные на ощупь участки полотна никак не различаются по цвету.

  • Состав — 70% ангора, 30% шерсть
  • Длина (м) — 106
  • Вес (г) — 25
  • Рекомендуемые спицы — 4 мм.

Ткань бренда GUESS

Яркая костюмная ткань в расцветках, актуальных этой осенью.

  • Состав — 85% шерсть, 15% акрил
  • Ширина — 145 см.

Пряжа Tuscany Tweed Schachenmayr

Прекрасная пряжа немецкого качества, которая не только очень комфорта в носке, но и достаточно универсальна, из такой нити легко и приятно вязать.

В составе нити Tuscany Tweed 55% шерсти, 30% нежнейшей вискозы и 15% альпака. Такое нестандартное сочетание позволяет создавать шедевры для любого сезона.

Благодаря насыщенной палитре, подобрать оптимальный вариант для мужской, женской или детской модели не составит особого труда.

  • Рекомендуемые спицы для вязания — 3.0-3.5 мм
  • Состав — 55% шерсть, 30% вискоза, 15% альпака
  • Клубок — 50 г, 170 м.

Очень красивый искусственный мех для ваших стильных осенних образов

Данный материал славится высочайшим качеством и износостойкостью. Гипоаллергенный мех, изготовленный из синтетических волокон, очень приятен на ощупь и подходит абсолютно всем.

По своим характеристикам является достойным конкурентом натуральным мехам.

Искусственный мех используется для пошива разных моделей верхней одежды, жилетов, а также аксессуаров.

Наличие новинок и других товаров в магазинах может отличаться — уточняйте наличие по справочным номерам.

Магазин и ателье «Я Сама» — Привокзальная площадь, д. 1 / 4 (павильон)

Магазин и ателье «Я Сама» — площадь Юности, дом 4

Единый аккаунт в соцсетях: @yasamazel.

Метки:
магазины, рукоделие, Я сама, Я сама
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