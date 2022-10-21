Пряжа Tuscany Tweed Schachenmayr

Прекрасная пряжа немецкого качества, которая не только очень комфорта в носке, но и достаточно универсальна, из такой нити легко и приятно вязать.

В составе нити Tuscany Tweed 55% шерсти, 30% нежнейшей вискозы и 15% альпака. Такое нестандартное сочетание позволяет создавать шедевры для любого сезона.

Благодаря насыщенной палитре, подобрать оптимальный вариант для мужской, женской или детской модели не составит особого труда.