Если вязание — это ваше хобби, то вам обязательно нужно зайти в гости в магазины «Я Сама»! Здесь представлен большой выбор пряжи сезона 2021-2022.

Wellness Color Schachenmayr Regia (Велнес Колор Шахенмайер Регия), 4 нитки. В составе пряжи натуральная шерсть 75% и 25% полиамид. В моточке 100 грамм (всего одного мотка хватит на пару носков). Рекомендуемые спицы, крючок: 2-3мм. В образце 10x10 см: 42 ряда х 30 петель.

Сегодня под маркой Schachenmayr выпускается невероятное количество самой разнообразной пряжи, включая носочную Regia и целый ряд fashion-линеек.

Пряжа марки Regia — лучшая носочная пряжа! Изделия из нее получаются теплые, уютные, с повышенной износостойкостью и эластичностью. Производство: Германия.