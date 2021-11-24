Если вязание — это ваше хобби, то вам обязательно нужно зайти в гости в магазины «Я Сама»! Здесь представлен большой выбор пряжи сезона 2021-2022.
Wellness Color Schachenmayr Regia (Велнес Колор Шахенмайер Регия), 4 нитки. В составе пряжи натуральная шерсть 75% и 25% полиамид. В моточке 100 грамм (всего одного мотка хватит на пару носков). Рекомендуемые спицы, крючок: 2-3мм. В образце 10x10 см: 42 ряда х 30 петель.
Сегодня под маркой Schachenmayr выпускается невероятное количество самой разнообразной пряжи, включая носочную Regia и целый ряд fashion-линеек.
Пряжа марки Regia — лучшая носочная пряжа! Изделия из нее получаются теплые, уютные, с повышенной износостойкостью и эластичностью. Производство: Германия.
Felted Tweed Colour (Филтед Твид Колор) пряжа Rowan (Роуэн). Состав пряжи: 50% шерсть, 25% альпака, 25% вискоза. 50 грамм в мотке. Рекомендуемые спицы, крючок:3,25-4 мм. В образце 10x10 см: 30-32 ряда х 22-24 петли.
Felted Tweed Colour — твидовая пряжа с эффектом градиента, которая прекрасно подойдет для жаккарда. В цветовой палитре присутствуют красивые переходы цвета в сочетании с насыщенными оттенками.
Rowan (Роуэн) — это классика, стиль, который интуитивно понятен многим, но доступен далеко не каждому.
Здесь нет места беспорядку и хаотичности, напротив ему свойственна упорядоченность, элегантность и мелодичность, присущая именно английскому стилю с его сдержанной роскошью. Бренд ROWAN стал синонимом превосходного вкуса, определенного социального статуса и благосостояния.
Производство: Англия.
Shetland (Шетланд) пряжа Lamana (Ламана). В составе только 100% шетландская шерсть. Рекомендуемые спицы, крючок: 2,5-3,5 мм. В образце 10x10 см: 38 рядов х 26 петель
Новая формула с добавлением мягкости, при этом пряжа не теряет сущности традиционной шетландской шерсти.
В сравнении с другими нитями, Shetland мягче, благодаря мериносу, который сохраняет грубость, но делает её чуть мягче.
Lamana - это молодая и активно развивающая компания по производству пряжи в fashion - индустрии, которая была основана в 2010 году в Белфельде (Германия).
Пряжа наивысшего качества, сочетающая перуанские натуральные волокна и современные технологии производства. При производстве пряжи компания придает огромное значение происхождению шерсти и дальнейшей обработке и окрашиванию используемых волокон.
Производство: Германия.
Пряжу этих и других брендов, а также товары для рукоделия, вы можете приобрести в сети магазинов «Я Сама».
А если нужен ремонт одежды, вы всегда можете воспользоваться услугами наших ателье, расположенных при магазинах.
Адреса магазинов:
- Зеленоград, площадь Юности, дом 4, тел: 8-499-762-36-31
- Зеленоград, Привокзальная площадь (павильон со стороны торца ТЦ Зеленоградский), тел 8-499-738-61-31
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