Это достаточно молодое и очень перспективное направление, в структуре Университета его реализует Институт психологии. Этим летом стартует второй набор в магистратуру — не упустите свой шанс!



Проходя обучение по этой программе, вы получите следующие навыки:

Способность анализировать психологический климат в трудовых коллективах и осуществлять психологическое консультирование сотрудников компаний;

Способность привлекать и отбирать персонал с учетом технологий профайлинга;

Способность применять цифровые технологии в деятельности профайлера.



Срок обучения 2 года. Форма обучения — очная. Программа реализуется с применением дистанционных технологий, что позволяет комфортно совмещать работу и учебу.



Вступительные экзамены будут проходить в МИЭТ:

19 августа — онлайн в 10:00

22 августа — очно в 10:00 в аудитории 3101



Дополнительную информацию можно получить на консультации 18 августа в 10:00 онлайн или ежедневно в рабочее время по телефону: 8-903-225-28-77 у Елены Владимировны Илюхиной, а также по электронной почте: ips.miet@mail.ru