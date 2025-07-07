НИУ «МИЭТ» приглашает вас поступить в магистратуру на программу «Психология управления персоналом» 07.07.2025 Peклама ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» ИHH:7735041133 еrid:2VtzqufpKJw

Это достаточно молодое и очень перспективное направление, в структуре Университета его реализует Институт психологии. Этим летом стартует второй набор в магистратуру — не упустите свой шанс!

Проходя обучение по этой программе, вы получите следующие навыки:

  • Способность анализировать психологический климат в трудовых коллективах и осуществлять психологическое консультирование сотрудников компаний;
  • Способность привлекать и отбирать персонал с учетом технологий профайлинга;
  • Способность применять цифровые технологии в деятельности профайлера.

    Срок обучения 2 года. Форма обучения — очная. Программа реализуется с применением дистанционных технологий, что позволяет комфортно совмещать работу и учебу.

    Вступительные экзамены будут проходить в МИЭТ:
    19 августа — онлайн в 10:00
    22 августа — очно в 10:00 в аудитории 3101

    Дополнительную информацию можно получить на консультации 18 августа в 10:00 онлайн или ежедневно в рабочее время по телефону: 8-903-225-28-77 у Елены Владимировны Илюхиной, а также по электронной почте: ips.miet@mail.ru
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