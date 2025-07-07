Это достаточно молодое и очень перспективное направление, в структуре Университета его реализует Институт психологии. Этим летом стартует второй набор в магистратуру — не упустите свой шанс!
Проходя обучение по этой программе, вы получите следующие навыки:
- Способность анализировать психологический климат в трудовых коллективах и осуществлять психологическое консультирование сотрудников компаний;
- Способность привлекать и отбирать персонал с учетом технологий профайлинга;
- Способность применять цифровые технологии в деятельности профайлера.
Срок обучения 2 года. Форма обучения — очная. Программа реализуется с применением дистанционных технологий, что позволяет комфортно совмещать работу и учебу.
Вступительные экзамены будут проходить в МИЭТ:
19 августа — онлайн в 10:00
22 августа — очно в 10:00 в аудитории 3101
Дополнительную информацию можно получить на консультации 18 августа в 10:00 онлайн или ежедневно в рабочее время по телефону: 8-903-225-28-77 у Елены Владимировны Илюхиной, а также по электронной почте: ips.miet@mail.ru
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