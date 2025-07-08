Когда речь заходит об университете электронной техники, многие представляют себе только лаборатории с микроскопами, различными установками и датчиками и лекции по физике и математическому анализу. Но современный технический вуз — это экосистема, где гуманитарные направления процветают в синергии с высокими технологиями. Инженерам и учёным нужны специалисты, которые переведут патент на английский или китайский, разработают образовательный курс для подрастающего поколения или проведут тренинг по управлению стрессом для команды. Именно здесь на сцену выходят лингвисты, педагоги и психологи — «мягкие силы» жёстких технологий.
Современная лингвистика: на стыке языков и технологий
- 45.03.02 «Лингвистика», профиль «Лингводидактика и переводоведение»
- Срок освоения: 4 года (бакалавриат)
- Вступительные испытания: Русский язык + Обществознание | История | Литература + Английский язык
- Количество бюджетных мест: 5
Сегодня лингвистика далеко вышла за рамки чисто гуманитарной науки. Специалисты активно используют программные продукты, экспериментальные подходы, работают со статистическими данными. С учётом быстрого развития технологий искусственного интеллекта у переводчиков появляется вовсе не соперник, а полезный инструмент для работы: главное — правильно его использовать. В МИЭТе лингвистов учат использовать информационные технологии и ИИ для исследований. Кстати, в рамках проекта «Цифровая кафедра» ребята с этого года могут изучать дополнительно компьютерную лингвистику на бесплатной программе переподготовки. Это даёт возможность получить дополнительные профессиональные компетенции во время обучения и научиться применять программирование для решения лингвистических задач.
Студенты получают фундаментальные знания в лингвистике, лингводидактике (теории и методике преподавания языков) и переводоведении. Студенты не только изучают современные тенденции в обучении иностранным языкам, но и глубоко погружены в аспекты межкультурного общения и перевода. Основными языками обучения являются английский, немецкий и французский. На факультативных курсах студенты имеют возможность изучать норвежский и китайский языки.
Директор Института лингвистического и педагогического образования Мэри Георгиевна Евдокимова рассказывает, в чём заключается особенность направления: «Наша бакалаврская программа называется «Лингводидактика и переводоведение». Это не означает, что один и тот же выпускник в равной степени владеет и компетенциями переводчика, и компетенциями учителя иностранного языка. Программа построена по модульному принципу и на этапе выбора профиля обучения предлагает студентам два альтернативных модуля, один из которых обеспечивает преимущественно педагогические, а второй — преимущественно переводческие профессиональные компетенции.
Есть ещё одна особенность нашей программы бакалавриата. Это очень основательная подготовка выпускников к использованию информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности как будущих учителей, так и переводчиков. Наши выпускники-педагоги владеют всей палитрой электронных средств обучения иностранным языкам на таком уровне, который позволяет им не только применять готовые так называемые ИКТ-средства обучения, имеющиеся в Интернете, но и использовать наполняемые инструменты и платформы для разработки и воплощения собственных методических идей. Наши выпускники-переводчики умеют не только использовать уже разработанные современные ИКТ-средства оптимизации переводческого труда, такие как системы класса Translation Memory (TRADOS, Deja vu, Wordfast и др.), программы автоматического редактирования текстов, но и готовы к самостоятельному освоению тех, которые будут появляться в будущем по мере развития техники и технологий. Это весьма важное преимущество нашей программы, отвечающее потребностям современного рынка труда, которое выгодно отличает её от аналогичных образовательных программ".
Технарь и гуманитарий: два в одном
- 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», профиль «Учитель информатики и иностранного языка»
- Срок освоения: 5 лет (бакалавриат)
- Вступительные испытания: Русский язык + Английский язык | Информатика и ИКТ|Математика + Обществознание
Институт лингвистического и педагогического образования (ЛПО) МИЭТ помимо направления подготовки «Лингвистика» предлагает обучение на направлении 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», профиль «Учитель информатики и иностранного языка». Оба требуют изучения иностранных языков, однако, в разных ключах: на одном направлении обучаются будущие переводчики и преподаватели иностранных языков, а на втором — учителя информатики и английского.
Педагогическое образование — это новая для университета программа: обучение здесь длится 5 лет из-за двойного профиля. Студентов будут готовить как учителей сразу двух предметов: информатики и английского языка. Такое сочетание для технического университета, расположенного в городе науки, не удивительно, ведь программирование и изучение иностранных языков неразрывно связаны. Интеграция IT и языков необходима для подготовки школьников к глобальным вызовам: изучать языки программирования без знания иностранных языков намного сложнее, и наоборот, английский проще изучать и применять, владея различными технологиями. В учебный план входят и лингвистические дисциплины (практика речи, грамматика, фонетика и многое другое), и IT (основы программирования, программирование на языке Python, вычислительные сети, базы данных), и предметы на стыке этих областей (информационно-коммуникационные технологии в образовании, Web-программирование для образовательных целей). Ознакомиться с учебным планом можно по ссылке.
Кстати, программа разрабатывалась совместно с зеленоградскими школами, которые подтвердили актуальность сочетания двух профилей, и программа была поддержана межрайонным советом директоров образовательных организаций Зеленограда. Научно-образовательными партнёрами программы стали Институт системной и программной инженерии и информационных технологий (СПИНТех), где ведётся подготовка специалистов по ИТ-профилям, и школа № 1557 имени Петра Леонидовича Капицы.
Психология: код человеческого сознания
- 37.03.01 «Психология», профиль «Организационная психология»
- Срок освоения: 4 года (бакалавриат)
- Вступительные испытания: Биология + Русский язык + Обществознание | Математика
Психология сегодня — крайне востребованная область, специалисты которой нужны в самых разных сферах: от бизнеса и технологических компаний до образования и социальной работы. Отвечая на этот растущий спрос, МИЭТ с 2024 года ведёт подготовку по направлению 37.03.01 «Психология». На профиле «Организационная психология» вы научитесь применять психологические принципы и методы для решения проблем населения, мотивации сотрудников компаний, решения конфликтов внутри коллективов и организации мероприятий по оптимизации психологического климата и формированию корпоративной культуры. После выпуска вы сможете работать психологом в социально-педагогических службах, частным или корпоративным психологом, преподавателем психологии в колледже, научным работником в области психологии или специалистом по подбору и развитию персонала.
«За последние два-три года произошёл невероятный скачок спроса на все виды психологических услуг. По данным „Коммерсанта“ в 2022 году у нас в стране наблюдался резкий рост спроса на помощь психологов: потребность в психологах выросла в России по сравнению с 2021 годом почти на 63%, количество сессий с ними — на 62%, спрос на корпоративную психологическую помощь — в несколько раз. Такой резкий скачок специалисты объясняют увеличившейся в разы за последние годы психоэмоциональной нагрузкой на людей во всем мире. В 2023 году эта динамика сохранилась, в начале 2024 года был еще один резкий скачок вверх. Следовательно, выпускники Института психологии станут действительно востребованными специалистами», — резюмирует Евгения Горчакова.
Во время обучения студентов ждёт много практики и реальный опыт работы в партнерских организациях МИЭТа, кадровых службах, в центрах занятости населения. Все образовательные программы ведут доктора и кандидаты психологических, педагогических, технических наук, научная и практическая деятельность которых тесно связана с актуальными проблемами образования, инженерии, информационными технологиями, актуальными проблемами цифрового образования, с задачами организационной и практической психологии.
В МИЭТ гуманитарные направления — это не «довесок» к техническим специальностям, а стратегические партнёры прогресса. Когда лингвист переводит мануал для китайского завода по производству чипов, педагог обучает школьников английскому через специальные программы, а психолог настраивает микроклимат в отделе R&D — это и есть командная работа, которая двигает науку.
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