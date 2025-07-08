Когда речь заходит об университете электронной техники, многие представляют себе только лаборатории с микроскопами, различными установками и датчиками и лекции по физике и математическому анализу. Но современный технический вуз — это экосистема, где гуманитарные направления процветают в синергии с высокими технологиями. Инженерам и учёным нужны специалисты, которые переведут патент на английский или китайский, разработают образовательный курс для подрастающего поколения или проведут тренинг по управлению стрессом для команды. Именно здесь на сцену выходят лингвисты, педагоги и психологи — «мягкие силы» жёстких технологий.

Современная лингвистика: на стыке языков и технологий

45.03.02 «Лингвистика» , профиль «Лингводидактика и переводоведение»





профиль «Лингводидактика и переводоведение» Срок освоения: 4 года (бакалавриат)





4 года (бакалавриат) Вступительные испытания: Русский язык + Обществознание | История | Литература + Английский язык





Количество бюджетных мест: 5

Сегодня лингвистика далеко вышла за рамки чисто гуманитарной науки. Специалисты активно используют программные продукты, экспериментальные подходы, работают со статистическими данными. С учётом быстрого развития технологий искусственного интеллекта у переводчиков появляется вовсе не соперник, а полезный инструмент для работы: главное — правильно его использовать. В МИЭТе лингвистов учат использовать информационные технологии и ИИ для исследований. Кстати, в рамках проекта «Цифровая кафедра» ребята с этого года могут изучать дополнительно компьютерную лингвистику на бесплатной программе переподготовки. Это даёт возможность получить дополнительные профессиональные компетенции во время обучения и научиться применять программирование для решения лингвистических задач.

