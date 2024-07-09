Практику студенты проходят в IT-компаниях и предприятиях электронной промышленности Зеленограда и Москвы. В ходе работы над дипломом они создают проекты решений, которые их компании смогут применять в своем развитии. Например, в этом году студентами выпускного курса бакалавриата был разработан проект развития учебного центра в АО НИИМЭ, который позволит с помощью современных технологий обучения развивать технологические компетенции работников предприятий IT-отрасли.

Вступительные испытания для поступления в бакалавриат по направлению 38.03.02 «Менеджмент»: русский язык, математика и один из предметов на выбор — обществознание, информатика и ИКТ, история, английский язык. Всего в этом году доступно 21 бюджетное место. Оценить свои шансы на поступление на бюджет можно с помощью таблицы с проходными баллами прошлых лет.

Помимо направления бакалавриата 38.03.02 «Менеджмент» Кафедра ЭМФ занимается подготовкой специалистов по актуальному в современном мире направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность», программа «Управление экономической безопасностью» (5 лет обучения). Нестабильность международных экономических отношений прямо влияет на уровень финансовой устойчивости компаний и эффективности развития страны. Выпускники данного направления подготовки станут именно теми специалистами, которые позволят компаниям прийти в равновесие за счет грамотного финансового мониторинга, глубокой аналитики и комплексного управления рисками. Учебный план составлен в соответствии с профессиональными стандартами и в сотрудничестве с профессиональным сообществом. В программу входит обучение использованию специализированного программного обеспечения, 1С: Бухгалтерия Профессиональная версия, Inec Бизнес-Аналитик, BPwin, MS Project.

Новое направление бакалавриата от Кафедры МиУП — 27.03.05 «Инноватика». Освоив образовательную программу со сбалансированным объемом инженерных и управленческих знаний, вы станете специалистом в области управления наукоемкими производствами отраслей микро- и радиоэлектроники, приборостроения и электронного машиностроения. Станете частью кадрового потенциала управленческой элиты страны.

Сергей Олейник отмечает: «Происходящие в экономике страны процессы сопровождаются изменением структуры добавленной стоимости: сокращением доли торговой наценки в пользу роста вклада той её части, которая создается за счет передельных операций. Это ведет к повышению требований к качеству подготовки управленцев операционной сферы в части ширины и глубины знаний об объекте управления. В наукоемких отраслях экономики, кадровый состав которых пополняется выпускниками МИЭТ, операционная сфера предприятий представлена процессами создания электронной компонентной базы и электронных средств, изделий робототехники и наноинженерии. Следовательно, человек, уполномоченный принимать управленческие решения на таких предприятиях, должен в полной мере иметь представления о содержании указанных процессов, то есть образование такого управленца должно включать полноценную инженерную компоненту. По этой причине в ответ на потребность экономики в МИЭТ с 2024 года организуется набор на образовательную программу „Управление наукоёмким производством“ в рамках направления 27.03.05 „Инноватика“. Программа реализует концепцию инженерно-экономического образования, предусматривающую сочетание дисциплин инженерной, экономической и управленческой направленностей, обеспечивающее формирование специалистов, компетентностный профиль которых достаточен для принятия эффективных управленческих решений в сфере организации и сопровождения высокотехнологичного производства и смежных с ней областях хозяйствования».

После завершения обучения в бакалавриате или специалитете вы можете пойти на следующую ступень образования и поступить в магистратуру.

Кафедра МиУП осуществляет подготовку по направлению 38.04.02 «Менеджмент», абитуриентам доступны программы «Управление проектами» и «Бизнес-аналитика». Все магистранты работают непосредственно на предприятиях и защищают магистерские диссертации по темам предприятий-партнеров.

Кафедра ЭМФ обучает магистров направлению 38.04.02 «Менеджмент» по программе «Финансовый менеджмент» и «Менеджмент человеческих ресурсов высокотехнологичных производств».

Программа «Финансовый менеджмент» позволяет студентам развить свои компетенции в области управления финансами IT-компаний и претендовать им на управленческие должности на предприятиях. Например, выпускница этой программы Устинова Дарья работает начальником планово-экономического отдела компании «С-Терра СиЭсПи», а выпускник прошлого года Николай Свечников — старший экономист АО «Завод „Компонент“». Выпускники становятся высококлассными профессионалами-управленцами и способны определять финансовую стратегию предприятий в условиях быстро меняющегося мира.

Созданная в 2024 году программа «Менеджмент человеческих ресурсов высокотехнологичных производств» — эксклюзивная программа, разработанная с учетом актуальных изменений в экономике России и требований рынка труда. Она формирует компетенций выпускников, связанные с полным циклом управления человеческими ресурсами; HR-аналитикой; решением проблем формирования, развития и повышения качества человеческих ресурсов организации; развитием HR-бренда работодателя и принятия стратегических и тактических решений в области HR. В результате освоения программы студенты получат знания современных подходов, технологий и практик управления человеческими ресурсами предприятий и организаций высокотехнологичных отраслей; навыки разработки проектов по управлению человеческими ресурсами (в том числе консалтинговых, аналитических, организационно-управленческих и др.); навыки построения системы стратегического и тактического управления человеческими ресурсами; опыт оценки экономической эффективности и социальной результативности HR-проектов компании.

Руководитель программы д.э.н., профессор кафедры ЭМФ Софья Стуканова отмечает, что «грамотно подобранный состав сотрудников, формирование команды высокопрофессиональных единомышленников, ориентированных на достижение целей компании, — важнейшие умения современного руководителя и залог успеха современных организаций. Сегодня человеческие ресурсы — стратегический актив любого предприятия, а следовательно, обучение по программе „Менеджмент человеческих ресурсов высокотехнологичных производств“ позволит выпускникам стать частью управленческого звена высшего уровня, принимающего участие и обеспечивающего устойчивое и стратегически выверенное развитие отраслей и сфер деятельности российской экономики. В реализацию программы вовлечены не только профессора и доценты кафедры ЭМФ, но и представители работодателей, практики с большим опытом работы, крупные компании — лидеры в своих отраслях, что позволило сделать нашу программу комплексной, глубокой, вместе с тем интересной, динамичной и актуальной».