Ведущий технический вуз России НИУ МИЭТ выпускает не только высококлассных и востребованных учёных и инженеров, но и топовых специалистов в сфере маркетинга, менеджмента, экономики и лингвистики. Кроме того, в 2024 году в университете открылся приём на направления подготовки Института психологии. Так что если ты гуманитарий и в данный момент выбираешь свою образовательную траекторию — добро пожаловать в МИЭТ! В этой статье расскажем о ключевых особенностях направлений подготовки и познакомим с ведущими преподавателями институтов и кафедр.
Начнём с неожиданного факта. Лингвистика сегодня — это не сугубо гуманитарная наука, и в ней точно есть место использованию программных продуктов, сбору статистических данных, аналитике и проведению экспериментов. Она тесно связана с цифровыми технологиями, а направление компьютерной лингвистики признано одним из самых перспективных в ближайшие годы.
«Направления подготовки в Институте ЛПО охватывают широкий спектр интересов и профессиональных навыков будущих лингвистов. Мы предлагаем обучение в области лингвистики, лингводидактики и переводоведения, а также делаем акцент на использовании информационных технологий и искусственного интеллекта в лингвистических исследованиях. Наши студенты не только изучают современные тенденции в обучении иностранным языкам, но и глубоко погружены в аспекты межкультурного общения и перевода. Основными языками программ являются английский, немецкий и французский, а на факультативных коммерческих занятиях студенты могут изучить норвежский и китайский языки. Мы гордимся нашими программами и готовы поддерживать молодых лингвистов в их учебе и исследованиях!», — рассказывает Ксения Грабарник, зам.дир. по образовательной деятельности Института лингвистического и педагогического образования.
Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика, профиль «Лингводидактика и переводоведение» стоит выбрать тем, кто видит свою будущую карьеру в переводческих отделах предприятий, компаниях и агентствах, в сфере издательского дела, отделах внешнеэкономической деятельности, компаниях, выступающих организаторами выставок, конгрессов и других публичных мероприятий с участием зарубежных организаций, школах и вузах Зеленограда, Москвы и Московской области. В этом году в бакалавриате увеличили количество бюджетных мест, теперь их 11 вместо 6. Вступительные испытания включают русский язык, обществознание или историю (предмет на выбор), английский язык. В 2023 году проходной балл на бюджет составил 281.
Кроме того, в 2024 году открыто новое направление 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)». Подготовка ведется по образовательной программе «Учитель информатики и иностранного языка». Студентов готовят к работе в образовательной сфере, где объединяются знания и навыки в области информатики и английского языка. В обеих областях профессиональной деятельности выпускники имеют гарантированные возможности успешного трудоустройства. Срок освоения программы — 5 лет. Вступительные испытания: русский язык, обществознание и один из предметов по выбору: английский язык, информатика и ИКТ или математика.
Учебная программа подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент» разделена на ступени. На первом и втором курсах вы получите фундаментальные знания по гуманитарным и естественно-научным дисциплинам, научитесь философски осмысливать наблюдаемые процессы, понимать социологическую природу управления, математически мыслить при анализе объектов управления, изучите деловой иностранный язык и тонкости обработки деловой информации. Затем перед вами встанет выбор дальнейшей образовательной траектории: углубиться в финансовый и (или) инвестиционный менеджмент или стать маркетологом и (или) проектным менеджером.
Обучение в бакалавриате по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Маркетинг и управление инновационными проектами» проходит под чутким руководством преподавателей Кафедры маркетинга и управления проектами.
Выпускники кафедры успешно устраиваются на работу в сфере менеджмента, маркетинга, в том числе промышленного и инновационного, PR и event-менеджмента, проектного менеджмента, внешнеэкономической деятельности, логистики и управления цепями поставок, интернет-торговли и интернет-маркетинга. Что особенно ценно, 20% преподавателей кафедры — представители реального бизнеса. Они точно знают, какие компетенции необходимы востребованным специалистам, и делятся со студентами актуальными знаниями, умениями и навыками.
«Любая компания, как сложная социально-экономическая система, функционирует в непосредственном контакте с внешней по отношению к ней средой, изучение и управление которой является предметом маркетинга. Под условия внешней среды компания адаптирует свою деятельность и, реализуя во внешнюю среду результаты своей деятельности, получает основной доход. Это свидетельствует о непреложности маркетинга для любой компании, ориентирующейся на успешную долгосрочную деятельность. При этом лучшей формой реализации любых новаций как в маркетинге, так и в иных направлениях деятельности компании выступают проекты. Отсюда высокий спрос на выпускников нашей кафедры, которые за время учебы приобретают профессиональные навыки в области исследования рынка, формирования товарного предложения, ценообразования, проектирования каналов ресурсно-продуктового обмена, в том числе трансграничного, составления программ маркетинговых коммуникаций, в том числе с использованием цифровых инструментов, разработки проектов реализации изменений и т. п. Неотъемлемым условием постижения в процессе обучения премудростей маркетинга и проектного менеджмента выступает прохождение практики в реально действующих компаниях, где наши студенты в интересах представителей профессионального сообщества решают широкий круг задач маркетинговой направленности, связанных с выводом новых товаров на рынок, расширением рыночного сегмента, с продвижением товаров и услуг компании, включая разработку рекламы и товарных знаков, составления программ участия в выставках, разработки проектов внедрения цифровых систем управления предпочтениями потребителей и т. п. Следует особо отметить наличие у наших студентов навыков разработки проектов социальной направленности как составляющей государственных, городских, муниципальных и частных инициатив», — рассказывает Сергей Олейник, заведующий Кафедрой маркетинга и управления проектами.
Бакалавриат по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Финансовый и инвестиционный менеджмент» реализуется Кафедрой экономики, менеджмента и финансов.
Выпускники кафедры востребованы в компаниях любой отрасли экономики, в органах государственного и муниципального управления, а также способны вести самостоятельную предпринимательскую деятельность. Знание финансовой системы организации — ключевая компетенция любого управленца, позволяющая ему принимать обоснованные управленческие решения во всех без исключения бизнес-направлениях, будь то general-менеджмент, маркетинг, HR, операционная, проектная деятельность и т. д.
«Мы даем знания, позволяющие управлять финансами и организовывать производство, управлять проектами и создавать собственные фирмы с нуля, привлекая инвестиции. Выпускники нашего направления знают все об управлении предприятием и интеллектуальном капитале, умеют анализировать финансово-экономическое состояние предприятия, выявлять кризисы и организовывать управление персоналом компании», — делится Сергей Лупин, кандидат технических наук, доцент Кафедры экономики, менеджмента и финансов.
Практику студенты проходят в IT-компаниях и предприятиях электронной промышленности Зеленограда и Москвы. В ходе работы над дипломом они создают проекты решений, которые их компании смогут применять в своем развитии. Например, в этом году студентами выпускного курса бакалавриата был разработан проект развития учебного центра в АО НИИМЭ, который позволит с помощью современных технологий обучения развивать технологические компетенции работников предприятий IT-отрасли.
Вступительные испытания для поступления в бакалавриат по направлению 38.03.02 «Менеджмент»: русский язык, математика и один из предметов на выбор — обществознание, информатика и ИКТ, история, английский язык. Всего в этом году доступно 21 бюджетное место. Оценить свои шансы на поступление на бюджет можно с помощью таблицы с проходными баллами прошлых лет.
Помимо направления бакалавриата 38.03.02 «Менеджмент» Кафедра ЭМФ занимается подготовкой специалистов по актуальному в современном мире направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность», программа «Управление экономической безопасностью» (5 лет обучения). Нестабильность международных экономических отношений прямо влияет на уровень финансовой устойчивости компаний и эффективности развития страны. Выпускники данного направления подготовки станут именно теми специалистами, которые позволят компаниям прийти в равновесие за счет грамотного финансового мониторинга, глубокой аналитики и комплексного управления рисками. Учебный план составлен в соответствии с профессиональными стандартами и в сотрудничестве с профессиональным сообществом. В программу входит обучение использованию специализированного программного обеспечения, 1С: Бухгалтерия Профессиональная версия, Inec Бизнес-Аналитик, BPwin, MS Project.
Новое направление бакалавриата от Кафедры МиУП — 27.03.05 «Инноватика». Освоив образовательную программу со сбалансированным объемом инженерных и управленческих знаний, вы станете специалистом в области управления наукоемкими производствами отраслей микро- и радиоэлектроники, приборостроения и электронного машиностроения. Станете частью кадрового потенциала управленческой элиты страны.
Сергей Олейник отмечает: «Происходящие в экономике страны процессы сопровождаются изменением структуры добавленной стоимости: сокращением доли торговой наценки в пользу роста вклада той её части, которая создается за счет передельных операций. Это ведет к повышению требований к качеству подготовки управленцев операционной сферы в части ширины и глубины знаний об объекте управления. В наукоемких отраслях экономики, кадровый состав которых пополняется выпускниками МИЭТ, операционная сфера предприятий представлена процессами создания электронной компонентной базы и электронных средств, изделий робототехники и наноинженерии. Следовательно, человек, уполномоченный принимать управленческие решения на таких предприятиях, должен в полной мере иметь представления о содержании указанных процессов, то есть образование такого управленца должно включать полноценную инженерную компоненту. По этой причине в ответ на потребность экономики в МИЭТ с 2024 года организуется набор на образовательную программу „Управление наукоёмким производством“ в рамках направления 27.03.05 „Инноватика“. Программа реализует концепцию инженерно-экономического образования, предусматривающую сочетание дисциплин инженерной, экономической и управленческой направленностей, обеспечивающее формирование специалистов, компетентностный профиль которых достаточен для принятия эффективных управленческих решений в сфере организации и сопровождения высокотехнологичного производства и смежных с ней областях хозяйствования».
После завершения обучения в бакалавриате или специалитете вы можете пойти на следующую ступень образования и поступить в магистратуру.
Кафедра МиУП осуществляет подготовку по направлению 38.04.02 «Менеджмент», абитуриентам доступны программы «Управление проектами» и «Бизнес-аналитика». Все магистранты работают непосредственно на предприятиях и защищают магистерские диссертации по темам предприятий-партнеров.
Кафедра ЭМФ обучает магистров направлению 38.04.02 «Менеджмент» по программе «Финансовый менеджмент» и «Менеджмент человеческих ресурсов высокотехнологичных производств».
Программа «Финансовый менеджмент» позволяет студентам развить свои компетенции в области управления финансами IT-компаний и претендовать им на управленческие должности на предприятиях. Например, выпускница этой программы Устинова Дарья работает начальником планово-экономического отдела компании «С-Терра СиЭсПи», а выпускник прошлого года Николай Свечников — старший экономист АО «Завод „Компонент“». Выпускники становятся высококлассными профессионалами-управленцами и способны определять финансовую стратегию предприятий в условиях быстро меняющегося мира.
Созданная в 2024 году программа «Менеджмент человеческих ресурсов высокотехнологичных производств» — эксклюзивная программа, разработанная с учетом актуальных изменений в экономике России и требований рынка труда. Она формирует компетенций выпускников, связанные с полным циклом управления человеческими ресурсами; HR-аналитикой; решением проблем формирования, развития и повышения качества человеческих ресурсов организации; развитием HR-бренда работодателя и принятия стратегических и тактических решений в области HR. В результате освоения программы студенты получат знания современных подходов, технологий и практик управления человеческими ресурсами предприятий и организаций высокотехнологичных отраслей; навыки разработки проектов по управлению человеческими ресурсами (в том числе консалтинговых, аналитических, организационно-управленческих и др.); навыки построения системы стратегического и тактического управления человеческими ресурсами; опыт оценки экономической эффективности и социальной результативности HR-проектов компании.
Руководитель программы д.э.н., профессор кафедры ЭМФ Софья Стуканова отмечает, что «грамотно подобранный состав сотрудников, формирование команды высокопрофессиональных единомышленников, ориентированных на достижение целей компании, — важнейшие умения современного руководителя и залог успеха современных организаций. Сегодня человеческие ресурсы — стратегический актив любого предприятия, а следовательно, обучение по программе „Менеджмент человеческих ресурсов высокотехнологичных производств“ позволит выпускникам стать частью управленческого звена высшего уровня, принимающего участие и обеспечивающего устойчивое и стратегически выверенное развитие отраслей и сфер деятельности российской экономики. В реализацию программы вовлечены не только профессора и доценты кафедры ЭМФ, но и представители работодателей, практики с большим опытом работы, крупные компании — лидеры в своих отраслях, что позволило сделать нашу программу комплексной, глубокой, вместе с тем интересной, динамичной и актуальной».
Специальности, связанные с психологией, становятся всё более востребованными как на рынке услуг в целом, так и в образовательных организациях и на предприятиях. Следуя трендам и отвечая на запрос общественности, в декабре 2023 года НИУ МИЭТ открыл новое структурное подразделение — Институт психологии. В этом году вуз ведёт первый набор абитуриентов в бакалавриат и магистратуру по направлениям подготовки «Психолого-педагогическое образование» и «Психология».
«Психолого-педагогическое образование». Профиль 44.03.02 «Инженерная педагогика», бакалавриат. Уникальное направление подготовки, объединяющее знания из области инженерии и педагогики. Вы научитесь применять нейронные сети в образовании, освоите основы педагогического мастерства, сможете проводить психологическую оценку безопасности образовательной среды, создавать инновационные образовательные программы и анализировать образовательный процесс. Выпускники смогут работать как в образовательных учреждениях, так и в компаниях, занимающихся разработкой образовательных технологий и программ.
«Сегодня, — говорит директор Института Психологии Евгения Горчакова, — ранее привычное для нас деление на „технарей“ и „гуманитариев“ стремительно уходит в прошлое. Современный человек просто обязан владеть и новейшими знаниями в технической сфере, а надо отметить, что устаревают они очень быстро, и знаниями в области гуманитарных направлений».
Вступительные испытания — результаты ЕГЭ по биологии, русскому языку и одному из трёх предметов на выбор: обществознание, английский язык или математика. Стоимость обучения составляет 135 000 рублей за семестр. Срок обучения — 4 года.
Логичным продолжением образовательной траектории для вас станет поступление в магистратуру по профилю 44.04.02 «Проектирование и психолого-педагогическое сопровождение цифровых образовательных экосистем».
«Психология». Профиль 37.03.01 «Организационная психология», бакалавриат. Поступив на эту образовательную программу вы научитесь применять психологические принципы и методы для решения проблем населения, мотивации сотрудников компаний, решения конфликтов внутри коллективов и организации мероприятий по оптимизации психологического климата и формированию корпоративной культуры. После выпуска вы сможете работать психологом в социально-педагогических службах, частным или корпоративным психологом, преподавателем психологии в колледже, научным работником в области психологии или специалистом по подбору и развитию персонала.
«За последние два-три года произошёл невероятный скачок спроса на все виды психологических услуг. По данным „Коммерсанта“ в 2022 году у нас в стране наблюдался резкий рост спроса на помощь психологов: потребность в психологах выросла в России по сравнению с 2021 годом почти на 63%, количество сессий с ними — на 62%, спрос на корпоративную психологическую помощь — в несколько раз. Такой резкий скачок специалисты объясняют увеличившейся в разы за последние годы психоэмоциональной нагрузкой на людей во всем мире. В 2023 году эта динамика сохранилась, в начале 2024 года был еще один резкий скачок вверх. Следовательно, выпускники Института психологии станут действительно востребованными специалистами», — резюмирует Евгения Горчакова.
Вступительные испытания — результаты ЕГЭ по биологии, русскому языку и одному из трёх предметов на выбор: обществознание, английский язык или математика. Стоимость обучения составляет 135 000 рублей за семестр. Срок обучения — 4 года.
Завершив обучение в бакалавриате вы сможете продолжить обучение в магистратуре по профилю 37.04.0 «Психология управления персоналом (профайлинг)».
Независимо от того, какое направление подготовки или ступень образования вы выберете, во время обучения у вас будет много практики. Получите реальный опыт работы в партнерских организациях МИЭТа, кадровых службах, в центрах занятости населения.
Все образовательные программы ведут доктора и кандидаты психологических, педагогических, технических наук, научная и практическая деятельность которых тесно связана с актуальными проблемами образования, инженерии, информационными технологиями, актуальными проблемами цифрового образования, с задачами организационной и практической психологии.
Выпускники Института психологии смогут работать психологами-педагогами (зарплата 100-150 тысяч рублей в месяц), учителями информатики (зарплата от 100 тысяч в месяц), вести дополнительные занятия для школьников по робототехнике, преподавать дистанционно весь спектр программ технического направления и многое другое.