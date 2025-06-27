— Владислав, есть ли какие-то существенные изменения в процедуре приёма в вузы в 2025 году, о которых стоит знать абитуриентам?

— Самое важное изменение — зачислению на бюджет подлежат абитуриенты, подавшие Согласие на зачисление в вуз: либо бумажное согласие лично (или операторами почтовой связи, или курьерами), либо электронное через портал Госуслуги. Если сравнивать, то в прошлом году эту роль выполнял оригинал документа об образовании. Также нужно обязательно учитывать, что поменять Согласие на зачисление через Госуслуги в другой вуз можно только раз в два часа, а при наличии в одном из вузов бумажного Согласия на зачисление подать электронное невозможно, пока не будет лично отозвано бумажное.

— НИУ МИЭТ является участником двух ключевых федеральных проектов «Приоритет 2030» и «Передовые инженерные школы» (ПИШ). Какие возможности это даёт студентам университета?

— В настоящее время ни для кого не секрет, что государству нужны инженеры, особенно в области электронной промышленности. В условиях быстро изменяющихся и высоких требований к квалифицированным кадрам важно успевать подстраиваться под запросы рынка труда. МИЭТ тесно сотрудничает с передовыми организациями в этой области и по новым образовательным программам готовит самых востребованных специалистов.