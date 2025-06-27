В этом году МИЭТ отметит 60 лет с момента основания. Сегодня образовательные подразделения университета занимаются исследованиями и разработками по приоритетным научным направлениям и интеграцией результатов научных исследований в образовательный процесс. Выпускники МИЭТа обладают знаниями и навыками для реализации полного цикла разработки и производства электроники, начиная с материалов и технологий и заканчивая производством готовых устройств электроники.
Обучение ведётся по 22 направлениям подготовки бакалавриата (17 технических и 5 гуманитарных), 2 специальностям специалитета, 21 направлению подготовки магистратуры, а также по 2 образовательным программам среднего профессионального образования (колледж). Средний балл зачисленных в МИЭТ абитуриентов в прошлом году составил 80.1 (согласно рейтингу качества приёмы в вузы НИУ ВШЭ). Об особенностях приёмной кампании 2025 года, целевом обучении, среднем профессиональном образовании, повышенной стипендии для высокобалльников, Военном учебном центре и других значимых вопросах, касающихся поступления в МИЭТ, мы побеседовали с ответственным секретарём Приёмной комиссии МИЭТ Владиславом Бобковым.
— Владислав, есть ли какие-то существенные изменения в процедуре приёма в вузы в 2025 году, о которых стоит знать абитуриентам?
— Самое важное изменение — зачислению на бюджет подлежат абитуриенты, подавшие Согласие на зачисление в вуз: либо бумажное согласие лично (или операторами почтовой связи, или курьерами), либо электронное через портал Госуслуги. Если сравнивать, то в прошлом году эту роль выполнял оригинал документа об образовании. Также нужно обязательно учитывать, что поменять Согласие на зачисление через Госуслуги в другой вуз можно только раз в два часа, а при наличии в одном из вузов бумажного Согласия на зачисление подать электронное невозможно, пока не будет лично отозвано бумажное.
— НИУ МИЭТ является участником двух ключевых федеральных проектов «Приоритет 2030» и «Передовые инженерные школы» (ПИШ). Какие возможности это даёт студентам университета?
— В настоящее время ни для кого не секрет, что государству нужны инженеры, особенно в области электронной промышленности. В условиях быстро изменяющихся и высоких требований к квалифицированным кадрам важно успевать подстраиваться под запросы рынка труда. МИЭТ тесно сотрудничает с передовыми организациями в этой области и по новым образовательным программам готовит самых востребованных специалистов.
Цель Передовой инженерной школы «Средства проектирования и производства электронной компонентной базы» МИЭТ (ПИШ МИЭТ) — подготовка высококвалифицированных инженерных кадров для электронной промышленности во взаимодействии с профильными высокотехнологичными компаниями, а также создание научно-технического задела для развития критически важных технологий проектирования и производства электронной компонентной базы. Хочу обратить внимание, что в этом году впервые открыт набор в бакалавриат ПИШ МИЭТ на следующие направления подготовки:
- 27.03.04 «Управление в технических системах», профиль «Информационные системы и средства управления технологическими процессами»
- 22.03.01 «Материаловедение», профиль «Технологии материалов микроэлектроники»
- 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств», профиль «Конструирование и производство технологического оборудования для производства электронной компонентной базы».
Участие университета в данных программах открывает дополнительные возможности для профессионального роста студентов. Так, благодаря федеральной программе «Приоритет 2030» в рамках проекта «Цифровая кафедра» студенты МИЭТа могут освоить новый вид профессиональный деятельности с формированием цифровых компетенций, актуальных на рынке труда.
— Давайте поговорим о бюджетных местах. Сколько их выделено в этом году и насколько распределение мест отличается от цифр прошлого года. И, конечно же, всех интересует прогноз по проходным баллам. Что можете об этом сказать?
— В 2025 году количество бюджетных мест немного ниже прошлого года ввиду уменьшения бюджетных мест на направлениях гуманитарной и социально-экономической направленности. От года к году мы всегда ожидаем увеличения проходных и средних баллов абитуриентов. Насколько мне известно, ЕГЭ по профильной математике выдался несколько сложнее, чем ожидали поступающие, но в то же время сдавали данный экзамен на 30 000 абитуриентов больше, чем в 2024 году.
Всего в 2025 году для абитуриентов доступно 959 бюджетных мест в бакалавриате и 402 места в магистратуре. Подать документы можно любым удобным способом: лично, через портал «Госуслуги», через личный кабинет на нашем сайте или через операторов почтовой связи.
— В начале июня состоялся День открытых дверей, посвящённый целевому обучению. Как это работает и в чём преимущества обучения на целевом, на ваш взгляд?
— Целевое обучение — это, прежде всего, гарантия трудоустройства для абитуриента. Если кратко, то это обучение на бюджетных местах, при этом поступление проводится на места в рамках выделенной квоты целевого приема в соответствии с предложениями заказчиков целевого обучения. По итогам зачисления между заказчиком и абитуриентом заключается договор о целевом обучении в соответствии с действующим с прошлого года новым Постановлением № 555. Договор, конечно, накладывает ряд обязательств и на заказчика, и на абитуриента, но материальная поддержка абитуриента Заказчиком во время обучения и гарантия трудоустройства — хороший повод рассмотреть вариант поступления в рамках целевой квоты. Какие предложения есть у МИЭТ? Эту информацию можно узнать в Приёмной комиссии, а также на портале «Работа в России».
— Абитуриенты часто интересуются вопросом о том, на каких направлениях больше внимания уделяется физике, а где преобладает информатика. Что вы можете сказать об этом?
— В МИЭТе традиционно на технических направлениях преобладала физика, и этой позиции университет продолжает придерживается. Да, конечно, в образовательных программах происходят изменения в пользу обильного интереса абитуриентов к отрасли информационных технологий (IT), однако необходимо помнить, что востребованный инженер-программист состоит из математики, физики и программирования.
— Предусмотрена ли повышенная стипендия или какие-то дополнительные льготы для абитуриентов с высокими баллами?
— В этом году поступившим на первый курс обучения в рамках контрольных цифр приема по программам бакалавриата абитуриентам с высокими баллами и БВИ установлена повышенная стипендия на первый семестр обучения:
- на все направления, кроме 54.03.01 «Дизайн», набравшим в сумме за вступительные испытания по трем предметам (ЕГЭ или ВИ, проводимые МИЭТ) 265 баллов и выше в размере 10 тыс. руб. в месяц
- на направление 54.03.01 «Дизайн», набравшим в сумме за вступительные испытания по четырем предметам (ЕГЭ или ВИ, проводимые МИЭТ, и ДВИ) 350 баллов и выше в размере 10 тыс. руб. в месяц
- поступившим на приоритетном этапе зачисления на основании права на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 или частью 12 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в размере 20 000 руб. в месяц.
— Сегодня в нашей стране особое внимание уделяется среднему профессиональному образованию. В том году на первый курс колледжа электроники и информатики МИЭТ поступило более 200 человек. Все они учатся на контрактной форме обучения, однако в этом году в колледже ЭИ появились бюджетные места. Расскажите, пожалуйста, кто может на них претендовать, и в чём особенность поступления в колледж.
— В этом году в колледже электроники и информатики на специальность 11.02.13 «Твердотельная электроника» выделено 15 бюджетных мест. Претендовать на них могут поступающие на базе 9 класса. В колледже не выделяются квоты, но поступающие — дети лиц, участвовавших в СВО или боевых действиях — имеют право первоочередного зачисления. Особенностью поступления в наш колледж является конкурс по среднему баллу аттестата, а не по баллам ОГЭ. Также хотел бы отметить, что поступить в колледж, правда только на места по договорам об оказании платных образовательных услуг (на платное), могут абитуриенты и на базе 11 класса.
— Иногородних абитуриентов, безусловно, волнует вопрос предоставления мест в общежитии. Кто может претендовать на место в общежитии и хватит ли их для всех желающих в этом году?
— Из года в года в МИЭТ устанавливается квота мест на общежитие по каждому направлению, что даёт возможность претендовать на место в общежитии не только ребятам с высоким баллом. В 2023 году общежитие смогли предоставить всем будущим бакалаврам, поступившим на бюджет, а в 2024 году уже, к сожалению, не хватило буквально пары мест. Не хочется пугать, но и обнадёживать тоже. Однако в этом году мест меньше, поэтому, если это важно для поступающего, то ему необходимо правильно выбирать направления подготовки в заявлении, чтобы повысить свои шансы на поступление именно с общежитием.
— Какие дополнительные возможности в период приёмной кампании предлагает Приёмная комиссия и университет в целом?
— Сотрудники Приёмной комиссии МИЭТ практически 24/7 отвечают на вопросы по телефону, почте, в группе ВК, никогда не откажут и в консультации при личной встрече поступающим. Мы проводим ряд вебинаров, где можно узнать и о текущей ситуации в целом, и проконсультироваться по своей индивидуальной траектории. Часть сотрудников — студенты, которые с удовольствием делятся своим опытом учёбы и студенческой жизни. А также во время приёма в МИЭТ можно поговорить с представителями колледжа, кафедр и Институтов, поучаствовать в экскурсиях по университету и направлениям подготовки.
— Одним из важных преимуществ МИЭТа является наличие Военного учебного центра. Давайте поговорим об обучении по программам ВУЦ подробнее.
— В ВУЦ при МИЭТ набор ведётся на две программы: программа подготовки офицеров кадра и программа подготовки офицеров и сержантов запаса. Программа подготовки офицеров кадра подразумевает получение одновременно как гражданского, так и военного образования: абитуриенты поступают в рамках целевой квоты в интересах Министерства обороны Российской Федерации, а после завершения обучения отправляются служить в подведомственных Минобороны РФ структурах. Вторая программа (ранее называлась «Военная кафедра») даёт возможность получить студентам воинское звание, обучаясь в ВУЦ один раз в неделю. На втором курсе студенты проходят конкурсный отбор и зачисляются на данную программу, а по завершении обучения отправляются на месяц на военные сборы. По вопросам обучения в ВУЦ при МИЭТ можно обратиться непосредственно в ВУЦ.
— Может ли абитуриент как-то увеличить свои шансы на поступление?
— Грамотная расстановка приоритетов увеличивает шансы на поступление. Сотрудники Приёмной комиссии всегда готовы помочь в этом абитуриентам. В общем плане рекомендуем основной алгоритм: первым приоритетом ставится направление, куда больше всего хочется, а далее направления с убыванием проходных баллов прошлых лет.
— Владислав, вы уже много лет работаете в Приёмной комиссии и хорошо понимаете, насколько это волнительный период, как для самих абитуриентов, так и для их родителей. Какие советы вы бы могли дать тем, кто поступает этим летом.
— Действительно, лето — жаркая пора и в прямом, и в переносном смысле. Первое, что точно нужно сделать — ознакомиться с направлениями в университете. Мы рекомендуем обращать внимание не только на описание на сайтах, но и внимательно изучать учебные планы. Также рекомендую обязательно ознакомиться с правилами приёма в интересующие вузы, количеством мест, набором вступительных испытаний, минимальными баллами, необходимыми для подачи заявления, и, особенно, со сроками приёма. Подготовить полный комплект документов, а при личной подаче заявлений в вузы всегда брать с собой все необходимое, в том числе паспорт, СНИЛС, документ об образовании с приложением, удостоверение призывника (для юношей). И самое важное — не забыть подать Согласие на зачисление в любимый вуз, и не тянуть с его подачей до последнего дня завершения приёма согласий на зачисление.
Подробнее об образовательных программах и научной деятельности МИЭТа читайте в следующих публикациях в рамках цикла «Наш МИЭТ».
- 20 июня — начало приёма документов, в том числе онлайн.
- 15 июля — завершение приёма заявлений от поступающих по вступительным испытаниям МИЭТа.
- 25 июля — завершение приёма заявлений от поступающих по результатам ЕГЭ и одновременно завершение внесения изменений в заявления (в том числе изменение приоритетов направлений).
- 1 августа в 12:00 по московскому времени — для поступающих на бюджетные места завершается прием оригиналов аттестатов и дипломов (или выставление соответствующей отметки на портале госуслуг) на этапе приоритетного зачисления.
- 5 августа в 12:00 по московскому времени — для поступающих на бюджетные места завершается прием оригиналов аттестатов и дипломов (или выставление соответствующей отметки на портале госуслуг) на основном этапе зачисления.
- 2 или 3 августа — издаются приказы о приоритетном зачислении.
- 6 или 7 августа — издаются приказы по основному зачислению.
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