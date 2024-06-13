Национальный исследовательский университет «МИЭТ» в этом году традиционно увеличил количество бюджетных мест для технарей, предлагает расширенный набор предметов для поступления, а также несколько способов подачи документов. Выпускникам 11 классов доступны 23 направления подготовки в бакалавриате и 2 — в специалитете. Для тех, кто хочет стать магистрантом, откроется набор на 21 направление, а также в Передовую инженерную школу «Средства проектирования и производства электронной компонентной базы». Кроме того, в 2024 году для выпускников 9 и 11 классов свои двери открывает Колледж электроники и информатики: теперь в МИЭТе можно получит и востребованное на рынке труда среднее профессиональное образование.

Подробнее об университете и направлениях подготовки мы будем рассказывать в рамках цикла публикаций «Наш МИЭТ». В этой же статье разберём ключевые моменты приёмной кампании 2024 года и анонсируем новинки.