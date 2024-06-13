Начало лета — время, когда выпускникам 9 и 11 классов необходимо определяться со своей образовательной траекторией и выбирать вуз или колледж для поступления. Приёмная кампания в высших учебных заведениях стартует совсем скоро. С 20 июня абитуриенты могут подавать документы для поступления на бюджет и платное отделение по всем формам обучения.
Национальный исследовательский университет «МИЭТ» в этом году традиционно увеличил количество бюджетных мест для технарей, предлагает расширенный набор предметов для поступления, а также несколько способов подачи документов. Выпускникам 11 классов доступны 23 направления подготовки в бакалавриате и 2 — в специалитете. Для тех, кто хочет стать магистрантом, откроется набор на 21 направление, а также в Передовую инженерную школу «Средства проектирования и производства электронной компонентной базы». Кроме того, в 2024 году для выпускников 9 и 11 классов свои двери открывает Колледж электроники и информатики: теперь в МИЭТе можно получит и востребованное на рынке труда среднее профессиональное образование.
Подробнее об университете и направлениях подготовки мы будем рассказывать в рамках цикла публикаций «Наш МИЭТ». В этой же статье разберём ключевые моменты приёмной кампании 2024 года и анонсируем новинки.
Всего в 2024 году для абитуриентов доступно 967 бюджетных мест в бакалавриате и 433 места в магистратуре. Увеличение количества мест в бакалавриате произошло в основном на направлениях подготовки, которые наиболее актуальны для предприятий микроэлектроники: «Радиотехника», «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», «Конструирование и технология электронных средств», «Электроника и наноэлектроника», «Управление в технических системах», «Материаловедение и технологии материалов». Также в этом году, по сравнению с 2023 годом, увеличилось число бюджетных мест на направлениях «Менеджмент», «Лингвистика» и «Дизайн».
И приятная для многих новость — в 2024 году с результатами ЕГЭ по информатике можно поступить на направления «Конструирование и технология электронных средств» и «Электроника и наноэлектроника», а с физикой — на направление «Прикладная информатика».
В целом в этом году не было внесено значительных изменений в Порядок приёма в вузы, поэтому Приёмная кампания в МИЭТ во многом будет аналогична прошлогодней. Абитуриент по-прежнему может выбрать один из подходящих способов подачи документов для обучения на бюджетной и платной основе: передать заявление в Приёмную комиссию МИЭТ лично, дистанционно через личный кабинет на miet.ru, через портал Госуслуги или обратившись в почтовое отделение. Главное помните — важно продумать и прописать в своём заявлении актуальный порядок направлений согласно вашим приоритетам. Причём на платное и бюджетное отделение заявления подаются отдельно.
При выборе направлений важно учитывать проходные баллы прошлых лет, чтобы правильно рассчитать свои шансы на поступление на бюджет, и иметь результаты по предметам не ниже установленных минимальных баллов в соответствии с Перечнем предметов ЕГЭ или вступительных испытаний. Кроме того, если вы планируете идти на бюджет — обязательно подавайте бумажный оригинал документа об образовании или его электронную версию при помощи портала Государственных услуг. Изменить направления и их приоритеты на бюджет можно будет только до 25 июля. Повысить ваши шансы на поступление могут дополнительные баллы за индивидуальные достижения.
МИЭТ поддерживает абитуриентов, поступивших в университет с высокими баллами по результатам ЕГЭ или вступительных и дополнительных испытаний МИЭТ, без учета дополнительных баллов за индивидуальные достижения. Вуз устанавливает для них повышенную стипендию, которая выплачивается ежемесячно с сентября по январь включительно. Поступившим с 260 баллами и выше по результатам трёх экзаменов на все направления подготовки, за исключением «Дизайна» — 10 000 руб. Поступившим на направление подготовки «Дизайн» с 350 баллами и выше по результатам четырех экзаменов — 10 000 руб. Поступившим на приоритетном этапе зачисления на основании права на приём без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 или частью 12 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» — 15 000 руб.
Дальнейший размер стипендии будет зависеть от успехов в обучении, а студенты, проявившие себя в учебе, науке, спорте или общественной жизни, смогут претендовать на получение повышенной государственной академической стипендии.
В бакалавриате МИЭТ теперь доступны программы: «Математика и компьютерные науки», «Инноватика», «Психология», «Психолого-педагогическое образование», «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)».
В специалитете: «Экономическая безопасность», специализация — «Управление экономической безопасностью».
В магистратуре: «Математика и компьютерные науки», «Информационные системы и технологии», «Психология», «Психолого-педагогическое образование».
Чтобы перейти на эту ступень обучения все абитуриенты должны пройти вступительные испытания и передать экзаменационной комиссии на проверку свои индивидуальные достижения. Здесь они имеют значительный вес в конкурсном отборе. Для повышения своих шансов на поступление в магистратуру важно заработать дополнительные баллы за время обучения в бакалавриате. Перечень вопросов на вступительных испытаниях и перечень учитываемых индивидуальных достижений указаны в программах вступительных испытаний в магистратуру. Практически все направления учитывают результаты Конкурса творческих и проектных работ в магистратуру МИЭТ, поэтому для повышения шансов на поступление советуем принять участие в нём до 20 июня.
Ещё одна новинка этого года в МИЭТе — Передовая инженерная школа «Средства проектирования и производства электронной компонентной базы». Мест на платном отделении нет, только бюджет: всего в этом году доступно 32 места. Ключевое отличие ПИШ МИЭТ от других направлений подготовки заключается в том, что образовательный процесс строится на обязательном участии студентов в выполнении совместных проектов индустриальных партнеров с МИЭТ на базе созданных научно-образовательных пространств и площадок индустриальных партнеров. Практически с первого дня ПИШ предлагает магистрантам трудоустройство как на предприятии компании-партнера, так и непосредственно в лаборатории МИЭТа.
По завершении обучения ПИШ выпустит специалистов, которые сейчас крайне востребованы на предприятиях: проектировщик цифровых СБИС, инженер-верификатор СБИС, системный программист, инженер-конструктор технологического оборудования. Набор в этом году осуществляется на программы «Вычислительные системы и электронная компонентная база», «Программные средства САПР СБИС и систем на кристалле», «Технологическое оборудование для производства изделий микроэлектроники и микросистемной техники» и «Проектирование систем управления технологическим оборудованием микроэлектроники».
Узнать больше о ПИШ МИЭТ можно на miet.ru или в тематическом telegram-канале.
То немногое, что изменилось приёмной кампании 2024 года, и о чём важно знать абитуриентам. Раньше поступающие на целевое обучение следовали алгоритму: поиск компании или предприятия, заинтересованного в кадрах ? самостоятельное заключение договора с будущим работодателем ? предоставление подписанного договора Приёмной комиссии МИЭТ.
Теперь же абитуриент должен одновременно подать заявку на заключение договора о целевом обучении в выбранную организацию и документы на поступление — в вуз. По новым правилам договор с компанией или предприятием заключается уже после зачисления абитуриента, но до начала учебного года. Количество мест, доступных для приема в пределах целевой квоты, можно посмотреть здесь.
В МИЭТе есть возможность, обучаясь в бакалавриате, поступить на «военную кафедру» (подготовка офицеров и сержантов запаса) или в рамках целевого набора в интересах Министерства Обороны РФ поступить в Военный учебный центр при МИЭТе (подготовка офицеров кадра). Приём на целевое обучение проводится по отдельному конкурсу на основании результатов ЕГЭ по общеобразовательным предметам (русский язык, математика, физика или информатика и ИКТ), и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых МИЭТом самостоятельно (для отдельных категорий граждан).
Подробнее о доступных направлениях подготовки и об особенностях поступления можно узнать в консультационном центре ВУЦ по телефонам +7(499) 720-89-45 и +7 (499) 710-14-45, а также отправив электронное письмо на vk@miee.ru.
В этом году осуществляется набор выпускников 9 и 11 классов для обучения в Колледже электроники и информатики МИЭТ по направлениям «Твердотельная электроника» и «Информационные системы и программирование». Специфика образовательного процесса в Колледже ЭИ заключается в обучении студентов на современном оборудовании с использованием виртуальных лабораторий — цифровых двойников. Они позволяют студентам изучать все технологические процессы ионной имплантации и прецизионной фотолитографии, а полученные профессиональные навыки студенты могут сразу применять на реальном производстве в ходе практики. Кроме того, преподаватели колледжа — ученые НИУ МИЭТ, которые, в том числе, будут формировать у студентов проектно-исследовательские навыки и ориентировать студентов на продолжение обучения в высшей школе. Занятия проходят в очной форме, однако разработанная МИЭТом гибкая программа обучения позволит совмещать учебу с работой на предприятиях-индустриальных партнерах МИЭТа, которые заинтересованы в студентах университета. Зачисление в колледж будет проходить на основании конкурса аттестатов.
По завершении обучения в колледже студенты могут продолжить обучение по программам высшего образования укрупненной группы специальностей и направлений подготовки 11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи» и 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» с сокращением сроков обучения на один год.
Центр дистанционного обучения проводит набор на заочное — дистанционное — обучение в бакалавриате по направлению «Прикладная информатика» (профиль «Системы корпоративного управления» и в магистратуре по направлениям «Менеджмент» (программы «Управление проектами» и «Финансовый менеджмент»).
Поступающие на 1 курс бакалавриата и магистратуры подают документы в приемную комиссию и зачисляются в соответствии с правилами приема в МИЭТ. Прием в порядке перевода из других вузов и восстановление осуществляется в течение всего учебного года. Студенты подают документы в ЦДО (тел. 8 (499) 710-06-47, e-mail:kurs@miee.ru).
- 20 июня — начало приема документов, в том числе онлайн
- 10 июля — завершение приема заявлений от поступающих по вступительным испытаниям МИЭТа
- 27 июля — завершение приема заявлений от поступающих по результатам ЕГЭ и одновременно завершение внесения изменений в заявления (в том числе изменение приоритетов направлений)
- 28 июля в 12:00 по московскому времени — для поступающих на бюджетные места завершается прием оригиналов аттестатов и дипломов (или выставление соответствующей отметки на портале госуслуг) на этапе приоритетного зачисления
- 3 августа в 12:00 по московскому времени — для поступающих на бюджетные места завершается прием оригиналов аттестатов и дипломов (или выставление соответствующей отметки на портале госуслуг) на основном этапе зачисления
- 29 или 30 июля — издаются приказы о приоритетном зачислении
- С 4 по 9 августа — издаются приказы по основному зачислению
- 20 августа — завершается прием документов и внесение изменений в заявление на платное обучение
- 28 августа — завершается заключение договоров об оказании платных образовательных услуг МИЭТ
Сайт: abiturient.ru
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Электронная почта: abit@miee.ru
Адрес: 124498, Москва, Зеленоград, площадь Шокина, дом 1 строение 2.
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