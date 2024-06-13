«Наш МИЭТ — 2024»: больше бюджетных мест, новые направления, колледж, ВУЦ и ПИШ. Актуальная информация для абитуриентов и их родителей 13.06.2024 Peклама ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» ИHH:7735041133 еrid:2VSb5x8j6qE

Начало лета — время, когда выпускникам 9 и 11 классов необходимо определяться со своей образовательной траекторией и выбирать вуз или колледж для поступления. Приёмная кампания в высших учебных заведениях стартует совсем скоро. С 20 июня абитуриенты могут подавать документы для поступления на бюджет и платное отделение по всем формам обучения.

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» в этом году традиционно увеличил количество бюджетных мест для технарей, предлагает расширенный набор предметов для поступления, а также несколько способов подачи документов. Выпускникам 11 классов доступны 23 направления подготовки в бакалавриате и 2 — в специалитете. Для тех, кто хочет стать магистрантом, откроется набор на 21 направление, а также в Передовую инженерную школу «Средства проектирования и производства электронной компонентной базы». Кроме того, в 2024 году для выпускников 9 и 11 классов свои двери открывает Колледж электроники и информатики: теперь в МИЭТе можно получит и востребованное на рынке труда среднее профессиональное образование.

Подробнее об университете и направлениях подготовки мы будем рассказывать в рамках цикла публикаций «Наш МИЭТ». В этой же статье разберём ключевые моменты приёмной кампании 2024 года и анонсируем новинки.

Бюджетные места для технарей и не только

Всего в 2024 году для абитуриентов доступно 967 бюджетных мест в бакалавриате и 433 места в магистратуре. Увеличение количества мест в бакалавриате произошло в основном на направлениях подготовки, которые наиболее актуальны для предприятий микроэлектроники: «Радиотехника», «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», «Конструирование и технология электронных средств», «Электроника и наноэлектроника», «Управление в технических системах», «Материаловедение и технологии материалов». Также в этом году, по сравнению с 2023 годом, увеличилось число бюджетных мест на направлениях «Менеджмент», «Лингвистика» и «Дизайн».

И приятная для многих новость — в 2024 году с результатами ЕГЭ по информатике можно поступить на направления «Конструирование и технология электронных средств» и «Электроника и наноэлектроника», а с физикой — на направление «Прикладная информатика».

В целом в этом году не было внесено значительных изменений в Порядок приёма в вузы, поэтому Приёмная кампания в МИЭТ во многом будет аналогична прошлогодней. Абитуриент по-прежнему может выбрать один из подходящих способов подачи документов для обучения на бюджетной и платной основе: передать заявление в Приёмную комиссию МИЭТ лично, дистанционно через личный кабинет на miet.ru, через портал Госуслуги или обратившись в почтовое отделение. Главное помните — важно продумать и прописать в своём заявлении актуальный порядок направлений согласно вашим приоритетам. Причём на платное и бюджетное отделение заявления подаются отдельно.

При выборе направлений важно учитывать проходные баллы прошлых лет, чтобы правильно рассчитать свои шансы на поступление на бюджет, и иметь результаты по предметам не ниже установленных минимальных баллов в соответствии с Перечнем предметов ЕГЭ или вступительных испытаний. Кроме того, если вы планируете идти на бюджет — обязательно подавайте бумажный оригинал документа об образовании или его электронную версию при помощи портала Государственных услуг. Изменить направления и их приоритеты на бюджет можно будет только до 25 июля. Повысить ваши шансы на поступление могут дополнительные баллы за индивидуальные достижения.

Повышенная стипендия от 50 до 75 тысяч рублей

МИЭТ поддерживает абитуриентов, поступивших в университет с высокими баллами по результатам ЕГЭ или вступительных и дополнительных испытаний МИЭТ, без учета дополнительных баллов за индивидуальные достижения. Вуз устанавливает для них повышенную стипендию, которая выплачивается ежемесячно с сентября по январь включительно. Поступившим с 260 баллами и выше по результатам трёх экзаменов на все направления подготовки, за исключением «Дизайна» — 10 000 руб. Поступившим на направление подготовки «Дизайн» с 350 баллами и выше по результатам четырех экзаменов — 10 000 руб. Поступившим на приоритетном этапе зачисления на основании права на приём без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 или частью 12 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» — 15 000 руб.

Дальнейший размер стипендии будет зависеть от успехов в обучении, а студенты, проявившие себя в учебе, науке, спорте или общественной жизни, смогут претендовать на получение повышенной государственной академической стипендии.

Новые направления подготовки

В бакалавриате МИЭТ теперь доступны программы: «Математика и компьютерные науки», «Инноватика», «Психология», «Психолого-педагогическое образование», «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)».

В специалитете: «Экономическая безопасность», специализация — «Управление экономической безопасностью».

В магистратуре: «Математика и компьютерные науки», «Информационные системы и технологии», «Психология», «Психолого-педагогическое образование».

Курс на магистратуру: ценность индивидуальных достижений

Чтобы перейти на эту ступень обучения все абитуриенты должны пройти вступительные испытания и передать экзаменационной комиссии на проверку свои индивидуальные достижения. Здесь они имеют значительный вес в конкурсном отборе. Для повышения своих шансов на поступление в магистратуру важно заработать дополнительные баллы за время обучения в бакалавриате. Перечень вопросов на вступительных испытаниях и перечень учитываемых индивидуальных достижений указаны в программах вступительных испытаний в магистратуру. Практически все направления учитывают результаты Конкурса творческих и проектных работ в магистратуру МИЭТ, поэтому для повышения шансов на поступление советуем принять участие в нём до 20 июня.

Стань инженером будущего — вПИШись в магистратуру

Ещё одна новинка этого года в МИЭТе — Передовая инженерная школа «Средства проектирования и производства электронной компонентной базы». Мест на платном отделении нет, только бюджет: всего в этом году доступно 32 места. Ключевое отличие ПИШ МИЭТ от других направлений подготовки заключается в том, что образовательный процесс строится на обязательном участии студентов в выполнении совместных проектов индустриальных партнеров с МИЭТ на базе созданных научно-образовательных пространств и площадок индустриальных партнеров. Практически с первого дня ПИШ предлагает магистрантам трудоустройство как на предприятии компании-партнера, так и непосредственно в лаборатории МИЭТа.

По завершении обучения ПИШ выпустит специалистов, которые сейчас крайне востребованы на предприятиях: проектировщик цифровых СБИС, инженер-верификатор СБИС, системный программист, инженер-конструктор технологического оборудования. Набор в этом году осуществляется на программы «Вычислительные системы и электронная компонентная база», «Программные средства САПР СБИС и систем на кристалле», «Технологическое оборудование для производства изделий микроэлектроники и микросистемной техники» и «Проектирование систем управления технологическим оборудованием микроэлектроники».

Узнать больше о ПИШ МИЭТ можно на miet.ru или в тематическом telegram-канале.

Новый порядок приёма на целевое обучение

То немногое, что изменилось приёмной кампании 2024 года, и о чём важно знать абитуриентам. Раньше поступающие на целевое обучение следовали алгоритму: поиск компании или предприятия, заинтересованного в кадрах ? самостоятельное заключение договора с будущим работодателем ? предоставление подписанного договора Приёмной комиссии МИЭТ.

Теперь же абитуриент должен одновременно подать заявку на заключение договора о целевом обучении в выбранную организацию и документы на поступление — в вуз. По новым правилам договор с компанией или предприятием заключается уже после зачисления абитуриента, но до начала учебного года. Количество мест, доступных для приема в пределах целевой квоты, можно посмотреть здесь.

Военная подготовка офицеров и сержантов запаса

В МИЭТе есть возможность, обучаясь в бакалавриате, поступить на «военную кафедру» (подготовка офицеров и сержантов запаса) или в рамках целевого набора в интересах Министерства Обороны РФ поступить в Военный учебный центр при МИЭТе (подготовка офицеров кадра). Приём на целевое обучение проводится по отдельному конкурсу на основании результатов ЕГЭ по общеобразовательным предметам (русский язык, математика, физика или информатика и ИКТ), и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых МИЭТом самостоятельно (для отдельных категорий граждан).

Подробнее о доступных направлениях подготовки и об особенностях поступления можно узнать в консультационном центре ВУЦ по телефонам +7(499) 720-89-45 и +7 (499) 710-14-45, а также отправив электронное письмо на vk@miee.ru.

Подготовка специалистов среднего звена в области микроэлектроинки

В этом году осуществляется набор выпускников 9 и 11 классов для обучения в Колледже электроники и информатики МИЭТ по направлениям «Твердотельная электроника» и «Информационные системы и программирование». Специфика образовательного процесса в Колледже ЭИ заключается в обучении студентов на современном оборудовании с использованием виртуальных лабораторий — цифровых двойников. Они позволяют студентам изучать все технологические процессы ионной имплантации и прецизионной фотолитографии, а полученные профессиональные навыки студенты могут сразу применять на реальном производстве в ходе практики. Кроме того, преподаватели колледжа — ученые НИУ МИЭТ, которые, в том числе, будут формировать у студентов проектно-исследовательские навыки и ориентировать студентов на продолжение обучения в высшей школе. Занятия проходят в очной форме, однако разработанная МИЭТом гибкая программа обучения позволит совмещать учебу с работой на предприятиях-индустриальных партнерах МИЭТа, которые заинтересованы в студентах университета. Зачисление в колледж будет проходить на основании конкурса аттестатов.

По завершении обучения в колледже студенты могут продолжить обучение по программам высшего образования укрупненной группы специальностей и направлений подготовки 11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи» и 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» с сокращением сроков обучения на один год.

МИЭТ online: получи высшее образование дистанционно

Центр дистанционного обучения проводит набор на заочное — дистанционное — обучение в бакалавриате по направлению «Прикладная информатика» (профиль «Системы корпоративного управления» и в магистратуре по направлениям «Менеджмент» (программы «Управление проектами» и «Финансовый менеджмент»).

Поступающие на 1 курс бакалавриата и магистратуры подают документы в приемную комиссию и зачисляются в соответствии с правилами приема в МИЭТ. Прием в порядке перевода из других вузов и восстановление осуществляется в течение всего учебного года. Студенты подают документы в ЦДО (тел. 8 (499) 710-06-47, e-mail:kurs@miee.ru).

Ключевые даты приёмной кампании

  • 20 июня — начало приема документов, в том числе онлайн
  • 10 июля — завершение приема заявлений от поступающих по вступительным испытаниям МИЭТа
  • 27 июля — завершение приема заявлений от поступающих по результатам ЕГЭ и одновременно завершение внесения изменений в заявления (в том числе изменение приоритетов направлений)
  • 28 июля в 12:00 по московскому времени — для поступающих на бюджетные места завершается прием оригиналов аттестатов и дипломов (или выставление соответствующей отметки на портале госуслуг) на этапе приоритетного зачисления
  • 3 августа в 12:00 по московскому времени — для поступающих на бюджетные места завершается прием оригиналов аттестатов и дипломов (или выставление соответствующей отметки на портале госуслуг) на основном этапе зачисления
  • 29 или 30 июля — издаются приказы о приоритетном зачислении
  • С 4 по 9 августа — издаются приказы по основному зачислению
  • 20 августа — завершается прием документов и внесение изменений в заявление на платное обучение
  • 28 августа — завершается заключение договоров об оказании платных образовательных услуг МИЭТ

Контакты Приемной комиссии МИЭТ

Сайт: abiturient.ru
Телефоны: +7 (499) 729-75-04, +7 (499) 710-22-13, +7 (800) 600-56-89
Электронная почта: abit@miee.ru
Адрес: 124498, Москва, Зеленоград, площадь Шокина, дом 1 строение 2.

Следить за приемной кампанией удобно на сайте www.abiturient.ru, а также в группе ВКонтакте «Абитуриент МИЭТ 2024» и в телеграм-канале.

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