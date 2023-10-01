Набор детей 2015-2016 г/р для занятий баскетболом — в новый спортивный баскетбольный клуб на Озёрной аллее 01.10.2023 Реклама ООО «НТЦ АМПЛИТУДА», ИНН 7735092057, erid:LatgC9u2g

С 3 октября открывает двери новый спортивный баскетбольный клуб. Идет набор мальчиков и девочек 2015-2016 годов рождения. Занятия бесплатные.

Все тренировки проводятся на профессиональной баскетбольной площадке Московской академии регби.

Адрес: Зеленоград, Озерная аллея, 10.

Расписание: каждый вторник и четверг, с 15.00 до 16.30.

Кроме еженедельных тренировок, планируется проведение игр выходного дня, участие в соревнованиях, выездные мероприятия, зимние и летние сборы.

По всем вопросам обращаться к администратору клуба — Панягиной Людмиле 8-962-957-77-19, с 10 до 19 ежедневно.

Баскетбольный клуб ждёт всех желающих.

Главный тренер

Главным тренером команды является действующий игрок, кандидат в мастера спорта Хрусталев Сергей Николаевич, молодой и успешный спортсмен, серебряный призер молодежного чемпионата лиги ВТБ, победитель Российско-китайских игр и участник чемпионата Европы в составе сборной России, чемпион студенческой лиги ВТБ, лиги АСБ, лиги Белова.

Сергей Николаевич — дипломированный тренер, выпускник ФГБОУ ВО «Московская государственная академия физической культуры».

Спонсор

Спонсором клуба является крупное научно-производственное предприятие Зеленограда, руководители которого заинтересованы, чтобы наши юные спортсмены стали настоящими любителями и мастерами этого увлекательного вида спорта. За калейдоскоп ситуаций, в процессе игры, баскетбол, принято называть «вторыми шахматами».

В баскетбольном клубе дети получат не только основные навыки ведения игры, улучшат общую физическую подготовку и увидят, как принимаются, порой судьбоносные, решения в стрессовых ситуациях — баскетбол научит их быть командой, командой в игре, командой в жизни.

Метки:
спортивный клуб, баскетбол
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