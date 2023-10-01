Спонсор

Спонсором клуба является крупное научно-производственное предприятие Зеленограда, руководители которого заинтересованы, чтобы наши юные спортсмены стали настоящими любителями и мастерами этого увлекательного вида спорта. За калейдоскоп ситуаций, в процессе игры, баскетбол, принято называть «вторыми шахматами».

В баскетбольном клубе дети получат не только основные навыки ведения игры, улучшат общую физическую подготовку и увидят, как принимаются, порой судьбоносные, решения в стрессовых ситуациях — баскетбол научит их быть командой, командой в игре, командой в жизни.