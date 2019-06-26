— Кристина Вадимовна, скажите, в диагностике каких заболеваний МРТ особенно эффективна?

— МРТ применяется очень широко. Метод позволяет подробно исследовать состояние тканей. С его помощью выявляют опухоли, дистрофические изменения, травмы и т. д. Но при обследовании полых органов этот вид диагностики может оказаться недостаточно точным. Для обследования лёгких предпочтительнее КТ или рентген. МРТ нельзя назвать оптимальным методом диагностики щитовидной железы: в этом случае эффективнее УЗИ. МРТ головы выявит опухоли и нарушения кровообращения, а травмы костей черепа точнее определит компьютерная томография. Поэтому определить, какое именно обследование нужно в определённом случае, может только профессионал.

— Что такое гипердиагностика? Является ли она проблемой?

— Гипердиагностика — выявление изменений, не имеющих клинической симптоматики и не представляющих опасности для жизни пациента. В сферу внимания могут попасть индивидуальные физиологические особенности, возрастные изменения.

Это явление действительно может стать серьёзной проблемой. Гипердиагностика снижает качество жизни. В первую очередь страдают тревожные люди. Они тревожатся за своё здоровье или жизнь близких, и неожиданная находка даёт повод для страха. Помимо тяжёлых переживаний гипердиагностика влечёт за собой финансовые траты: пытаясь понять, что за изменения обнаружены, здоровый человек проходит всё новые и новые обследования, обращается к разным врачам. Это истощает ресурсы всей семьи.

— Чем ещё может быть опасна МРТ без назначения врача?

— Настоящих опасностей не так уж много. Я бы разделила их на две категории. К первой отнесу случаи, когда человек самостоятельно назначает себе МРТ, не зная о возможных противопоказаниях. Например, женщине в первом триместре беременности такое обследование может навредить. К счастью, у магнитно-резонансной томографии абсолютных противопоказаний относительно мало. При записи на обследование мы стараемся выявлять подобные случаи.

Во второй категории профилактическое МРТ у пациентов, имеющих заболевания, в диагностике которых гораздо более точны КТ, рентгенография, УЗИ или иные методы медицинской визуализации. В результате человек считает, что здоров, когда ему необходимо лечение. Предварительно посоветовавшись с врачом, пациент выбрал бы оптимальный метод обследования.

— Кристина Вадимовна, вы в своей практике встречали случаи, когда МРТ для профилактики, не по назначению врача действительно помогала пациенту обнаружить опасное заболевание?

— Да, конечно. Это совсем не редкая ситуация. Причём иногда на обследовании видят патологию не в той зоне, которую изначально хотел обследовать пациент, но рядом. Так, у женщины, записавшейся на МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника, обнаружили новообразование в яичнике. Болезнь нашли на ранней стадии, до появления специфических симптомов. А выявление опухолей на ранней стадии — одно из важнейших условий успешного лечения.

— Что бы вы посоветовали людям, которые хотят пройти МРТ для профилактики из страха пропустить начало опасной болезни?

— Невозможно, да и не нужно с помощью магнитно-резонансной томографии проверить всё тело. Поэтому сначала необходимо обратиться для консультации к хорошему терапевту. Тот на основе симптомов и анамнеза определит зоны риска и порекомендует именно те диагностические методы, которые оптимально подходят в вашем случае.