Магнитно-резонансная томография характеризуется высокой точностью визуализации, широтой применения, отсутствием лучевой нагрузки. Почему бы не пройти МРТ для профилактики? Однако у любого явления есть две стороны. Разобраться в вопросе нам поможет врач-рентгенолог «МРТ Эксперт» Зеленоград Кристина Вадимовна Орлова.
— Кристина Вадимовна, скажите, в диагностике каких заболеваний МРТ особенно эффективна?
— МРТ применяется очень широко. Метод позволяет подробно исследовать состояние тканей. С его помощью выявляют опухоли, дистрофические изменения, травмы и т. д. Но при обследовании полых органов этот вид диагностики может оказаться недостаточно точным. Для обследования лёгких предпочтительнее КТ или рентген. МРТ нельзя назвать оптимальным методом диагностики щитовидной железы: в этом случае эффективнее УЗИ. МРТ головы выявит опухоли и нарушения кровообращения, а травмы костей черепа точнее определит компьютерная томография. Поэтому определить, какое именно обследование нужно в определённом случае, может только профессионал.
— Что такое гипердиагностика? Является ли она проблемой?
— Гипердиагностика — выявление изменений, не имеющих клинической симптоматики и не представляющих опасности для жизни пациента. В сферу внимания могут попасть индивидуальные физиологические особенности, возрастные изменения.
Это явление действительно может стать серьёзной проблемой. Гипердиагностика снижает качество жизни. В первую очередь страдают тревожные люди. Они тревожатся за своё здоровье или жизнь близких, и неожиданная находка даёт повод для страха. Помимо тяжёлых переживаний гипердиагностика влечёт за собой финансовые траты: пытаясь понять, что за изменения обнаружены, здоровый человек проходит всё новые и новые обследования, обращается к разным врачам. Это истощает ресурсы всей семьи.
— Чем ещё может быть опасна МРТ без назначения врача?
— Настоящих опасностей не так уж много. Я бы разделила их на две категории. К первой отнесу случаи, когда человек самостоятельно назначает себе МРТ, не зная о возможных противопоказаниях. Например, женщине в первом триместре беременности такое обследование может навредить. К счастью, у магнитно-резонансной томографии абсолютных противопоказаний относительно мало. При записи на обследование мы стараемся выявлять подобные случаи.
Во второй категории профилактическое МРТ у пациентов, имеющих заболевания, в диагностике которых гораздо более точны КТ, рентгенография, УЗИ или иные методы медицинской визуализации. В результате человек считает, что здоров, когда ему необходимо лечение. Предварительно посоветовавшись с врачом, пациент выбрал бы оптимальный метод обследования.
— Кристина Вадимовна, вы в своей практике встречали случаи, когда МРТ для профилактики, не по назначению врача действительно помогала пациенту обнаружить опасное заболевание?
— Да, конечно. Это совсем не редкая ситуация. Причём иногда на обследовании видят патологию не в той зоне, которую изначально хотел обследовать пациент, но рядом. Так, у женщины, записавшейся на МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника, обнаружили новообразование в яичнике. Болезнь нашли на ранней стадии, до появления специфических симптомов. А выявление опухолей на ранней стадии — одно из важнейших условий успешного лечения.
— Что бы вы посоветовали людям, которые хотят пройти МРТ для профилактики из страха пропустить начало опасной болезни?
— Невозможно, да и не нужно с помощью магнитно-резонансной томографии проверить всё тело. Поэтому сначала необходимо обратиться для консультации к хорошему терапевту. Тот на основе симптомов и анамнеза определит зоны риска и порекомендует именно те диагностические методы, которые оптимально подходят в вашем случае.
В 2011 году окончила Тверскую государственную медицинскую академию. В 2011—2013 гг. проходила ординатуру по хирургии. В 2016 году прошла курсы переквалификации по рентгенологии. С 2016 года работает в «МРТ Эксперт» Зеленоград.
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