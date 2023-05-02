В медицинском центре «Томоград» установлен современный высокотехнологичный аппарат — Canon Vantage Titan 1,5 Т. Широкая апертура томографа позволяет сканировать пациентов крупного телосложения до 150 кг и существенно снижает риск развития клаустрофобии.
Магнитно-резонансная томография — информативный метод диагностики болезней внутренних органов (воспалительной и опухолевой природы), центральной нервной системы, позвоночника и суставов, мягких тканей и кровеносной системы.
Современное оборудование позволяет получить трехмерное изображение внутренних органов, благодаря чему исследование имеет высокую информативность. При МРТ полностью отсутствует лучевая нагрузка, именно поэтому данная процедура безвредна для организма.
В медицинском центре «Томоград» для исследования головного мозга, позвоночника и суставов специалисты используют 3Д режимы с толщиной среза до 0.8мм, что позволяет получать изображения высокого качества, а также выполнять реконструкцию изображений в любой плоскости без потери информативности.
Преимущества МРТ
- использование безопасных электромагнитных полей
- магнитные поля не вызывают нарушений в структуре и работе тканей и органов
- МРТ не вызывает болевых ощущений.
Техническая оснащенность
Медицинский центр «Томоград» оснащен новым высокотехнологичными аппаратом с напряжением 1,5 тесла.
Canon Vantage Titan 1,5 Тесла — компактный томограф, в котором сочетается ультракороткий канал ствола (всего 149 см), и просторное внутреннее пространство (диаметром 142 см). На сегодня, у этого томографа самый широкий туннельный диаметр в своем классе. Уникальная конструкция томографа создает максимальное удобство для пациентов во время исследования, что предупреждает возможность развития клаустрофобии и появления дискомфорта.
Помимо большого пространства, МРТ система Vantage Titan обладает технологией шумоподавления, что делает этот аппарат самым тихим среди всех томографов 1,5 Тесла.
Противопоказания
Магнитно-резонансная томография считается абсолютно безопасным методом диагностики, но у данного метода существует ряд противопоказаний.
Процедура противопоказана:
- людям с кардиостимуляторами
- беременным женщинам в первом триместре
- пациентам с магнитными металлическими имплантами и электронными аппаратами
- при наличии металлических осколков / пулевых ранений.
Центр диагностики «Томоград» в Зеленограде — отличный выбор в пользу вашего здоровья!
Благодаря техническим возможностям центра и безупречно подготовленному персоналу, вы сможете остановить прогрессирование болезни и получить оправданное, действенное лечение.
В медицинском центре «Томоград» можно пройти не только инструментальную диагностику, но и выполнить большой объем медицинских лабораторных исследований.
Кроме того, здесь принимают специалисты в области травматологии, неврологии, гинекологии, урологии, ортопедии.
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Телефоны для консультации и записи на приём:
Адрес: Зеленоград, 15-й микрорайон, корпус 1514.
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