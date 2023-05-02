Техническая оснащенность

Медицинский центр «Томоград» оснащен новым высокотехнологичными аппаратом с напряжением 1,5 тесла.

Canon Vantage Titan 1,5 Тесла — компактный томограф, в котором сочетается ультракороткий канал ствола (всего 149 см), и просторное внутреннее пространство (диаметром 142 см). На сегодня, у этого томографа самый широкий туннельный диаметр в своем классе. Уникальная конструкция томографа создает максимальное удобство для пациентов во время исследования, что предупреждает возможность развития клаустрофобии и появления дискомфорта.

Помимо большого пространства, МРТ система Vantage Titan обладает технологией шумоподавления, что делает этот аппарат самым тихим среди всех томографов 1,5 Тесла.