МРТ c широким туннельным диаметром в медицинском центре «Томоград» 02.05.2023 Реклама

В медицинском центре «Томоград» установлен современный высокотехнологичный аппарат — Canon Vantage Titan 1,5 Т. Широкая апертура томографа позволяет сканировать пациентов крупного телосложения до 150 кг и существенно снижает риск развития клаустрофобии.

Магнитно-резонансная томография — информативный метод диагностики болезней внутренних органов (воспалительной и опухолевой природы), центральной нервной системы, позвоночника и суставов, мягких тканей и кровеносной системы.

Современное оборудование позволяет получить трехмерное изображение внутренних органов, благодаря чему исследование имеет высокую информативность. При МРТ полностью отсутствует лучевая нагрузка, именно поэтому данная процедура безвредна для организма.

В медицинском центре «Томоград» для исследования головного мозга, позвоночника и суставов специалисты используют 3Д режимы с толщиной среза до 0.8мм, что позволяет получать изображения высокого качества, а также выполнять реконструкцию изображений в любой плоскости без потери информативности.

Преимущества МРТ

  • использование безопасных электромагнитных полей
  • магнитные поля не вызывают нарушений в структуре и работе тканей и органов
  • МРТ не вызывает болевых ощущений.

Техническая оснащенность

Медицинский центр «Томоград» оснащен новым высокотехнологичными аппаратом с напряжением 1,5 тесла.

Canon Vantage Titan 1,5 Тесла — компактный томограф, в котором сочетается ультракороткий канал ствола (всего 149 см), и просторное внутреннее пространство (диаметром 142 см). На сегодня, у этого томографа самый широкий туннельный диаметр в своем классе. Уникальная конструкция томографа создает максимальное удобство для пациентов во время исследования, что предупреждает возможность развития клаустрофобии и появления дискомфорта.

Помимо большого пространства, МРТ система Vantage Titan обладает технологией шумоподавления, что делает этот аппарат самым тихим среди всех томографов 1,5 Тесла.

Противопоказания

Магнитно-резонансная томография считается абсолютно безопасным методом диагностики, но у данного метода существует ряд противопоказаний.

Процедура противопоказана:

  • людям с кардиостимуляторами
  • беременным женщинам в первом триместре
  • пациентам с магнитными металлическими имплантами и электронными аппаратами
  • при наличии металлических осколков / пулевых ранений.

Центр диагностики «Томоград» в Зеленограде — отличный выбор в пользу вашего здоровья!

Благодаря техническим возможностям центра и безупречно подготовленному персоналу, вы сможете остановить прогрессирование болезни и получить оправданное, действенное лечение.

В медицинском центре «Томоград» можно пройти не только инструментальную диагностику, но и выполнить большой объем медицинских лабораторных исследований.

Кроме того, здесь принимают специалисты в области травматологии, неврологии, гинекологии, урологии, ортопедии.

Оцените все преимущества многопрофильного обслуживания!

Телефоны для консультации и записи на приём:

Адрес: Зеленоград, 15-й микрорайон, корпус 1514.

Подробную информацию о других услугах, актуальные новости — читайте на площадках центра «Томоград» в интернете: Сайт, Вконтакте, Одноклассники.

Метки:
медицинские услуги, мрт и кт томография , Томоград
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Для прохода в 9-й микрорайон вдоль поселка «Трамвай» могут сделать новую дорожку Существующая улица огорожена забором, а чиновники предлагают ходить по грязи Истории
Школа IQ007 открывает запись в «Летнюю Школу» Реклама
Отключение горячей воды в Зеленограде и окрестностях в 2023 году Гид
Летние IT-смены с ЦКО и ДО школьникам 2-10 классов — лето с интересом и пользой! Реклама
Вакансия рыболовного магазина «Рыболов-88» — требуется продавец-консультант, 30 тысяч + % от продаж Реклама
История платформы Малино, которую планировали сделать главной станцией для Зеленограда, а сейчас закрыли, чтобы дать ей новую жизнь Истории
«Нельзя, негде, не получится» — как ищут место под парковку для многочисленных посетителей Дворца творчества и нового спорткомплекса «Спутник Арена» Истории
Детям запретили залезать на фигуры из искусственной травы Новости
Одеяло спустили в канализацию одного из домов в Голубом — сломалась насосная станция, прорвало трубу и затопило подвалы Новости
Вакансия МЦ «Мир Здоровья»: требуется медсестра, зарплата от 50 тысяч Реклама
Знакомую многим ещё с детства скульптуру ланей демонтировали с площадки в 5-м микрорайоне Новости
Лося сбили на Кутузовском шоссе. Животное выжило, но его не отдают ветеринарам Новости
Летний городской лагерь «Kinder Холл» — идёт запись на июль и август Реклама
Вестерн для детей «Вождь краснокожих» — 16 мая в КЦ «Зеленоград» Афиша
Для поездок из Солнечногорска в Москву запустили специальный тариф такси Новости
Новый медицинский центр «Никор-мед» в корпусе 1824 — многопрофильная клиника с отделением восстановительного лечения ждёт вас всей семьей Реклама
Установка светофоров на всех переходах через широкие дороги фактически остановилась. Ставят лишь после ДТП Истории
Вакансия салона «Персона-Зеленопарк» — требуется парикмахер-стилист Реклама
На Привокзальной площади перенесли посадку в автобусы Новости
Концерт панк-рок-групп «СМЕХ» и «Dёргать!» — 13 Мая в баре «SOVA» Афиша
Машина завелась, загорелась и взорвалась во дворе 8-го микрорайона Новости
В московском парке впервые оштрафовали хозяина собаки, гулявшей без поводка Новости
Десять новых автобусов выйдут на маршруты от Крюково в область в начале мая Новости
Перманентный макияж у мастера Оксаны Резник — не упустите весенние цены Реклама
Почти двести фонарей на лесных дорожках и площадках могут установить в этом году. Это меньше половины от запрошенного префектурой Новости
Девятиклассница школы 853 стала призером Всероссийской олимпиады и по физике, и по химии Новости
Началось голосование за лидеров народной премии «Зеленоград.ру». Выбирайте лучшие компании и людей нашего города Истории
Коммунальщикам не удалось собрать с газонов всю каменную крошку, которую зимой использовали против гололеда Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру