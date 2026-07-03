Москва вышла в лидеры по популярности аренды самокатов 03.07.2026 Реклама ПАО Мегафон ИНН:7812014560 erid:2Vtzqv8G57 °F

Москва заняла первое место среди регионов по спросу на аренду городских самокатов. К такому выводу пришли аналитики МегаФона и кикшеринга Whoosh на основе обезличенных данных пользователей. Также жители столицы стали чаще покупать собственные электросамокаты: в июне их продажи на маркетплейсах выросли в 16 раз по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

В топ-3 по востребованности услуг кикшеринга вошли Краснодарский край, где сезон продолжается круглый год, и Санкт-Петербург.

Основную аудиторию сервисов аренды самокатов в Москве составляют мужчины — на них приходится 78% пользователей.

При этом в целом самыми активными пользователями кикшеринга стали москвичи 35-44 лет — на них приходится 40% аудитории. На втором месте — группа 25-34 лет с долей 32%. Пользователи 45-54 лет составляют 14%, молодежь 18-24 лет — 12%. Доля москвичей старше 65 лет остается ниже 1%.

Параллельно растет интерес жителей столицы и к покупке средств индивидуальной мобильности. В июне 2026 года москвичи приобрели на маркетплейсах в 16 раз больше электросамокатов, чем годом ранее. Наиболее востребованными стали модели с максимальной скоростью до 50 км/ч. В 10 раз выросли в июне и продажи гироскутеров, которые, как правило, покупают для детей.

Для пользователей кикшеринга МегаФон запустил опцию «5G МегаГород» с доступом к сервису проката Whoosh. Она включает до 60 бесплатных стартов в месяц, до 20 минут бесплатного бронирования и приветственные вушбаллы — 300 для новых пользователей и 100 для тех, кто уже знаком с сервисом. Приложение Whoosh при подключенной опции остается доступным, даже если на тарифе закончился пакет интернета. Кроме того, «5G МегаГород» повышает скорость 4G-интернета, предоставляет дополнительные 25 Гб трафика для Москвы и 50 Гб для Санкт-Петербурга, а также добавляет 100 SMS.
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