«Московская академия лыжных гонок и биатлона» приглашает детей 8-11 лет на занятия в секцию «Лыжные гонки». Занятия проводит заслуженный тренер России Елисеев Павел Константинович.
Занятия проходят в Зеленограде на свежем воздухе — на лыжной трассе или стадионе, 4 раза в неделю:
- во вторник и четверг в 16:30
- в субботу и воскресенье в 10:00.
Весной, летом и осенью дети занимаются общей физической подготовкой, бегом и игровыми видами спорта, зимой — учатся кататься на лыжах.
Занятия беговыми лыжами:
- повышают общую выносливость организма
- развивают баланс и координацию
- улучшают работу сердечно-сосудистой, дыхательной и иммунной системы
- снимают стресс от учебы, улучшают настроение и повышают трудоспособность
- прививают здоровый образ жизни и правильные привычки.
Приводите детей в секцию!
Занятия БЕСПЛАТНЫ.
Звоните и приходите: 8-916-994-20-55, Елисеев Павел Константинович.
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