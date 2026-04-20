В медицинском центре «Норма XXI» проводится процедура внутриматочной инсеминации.
В ряде случаев внутриматочная инсеминация становится первым этапом лечения бесплодия до перехода к более сложным методикам (например, ЭКО).
Процедура выполняется в амбулаторных условиях, с минимальной нагрузкой на организм женщины, в рамках естественного или стимулированного цикла. Предварительно обязательно проводится полное обследование партнёров, при необходимости — лечение и коррекция выявленных нарушений.
Процедуру проводит врач акушер-гинеколог, эндокринолог
Ашгалиева Ирина Евгеньевна
Здоровые волосы
Мезотерапия кожи головы — метод, который помогает оживить и нормализовать работу волосяных луковиц, способствует оздоровлению кожи головы и волос.
Врач-трихолог использует специальный мезококтейль из необходимых препаратов с применением озонотерапии — введение озоно-кислородной смеси при помощи микроинъекций.
Процедура хорошо себя зарекомендовала и пользуется устойчивым спросом на протяжении многих лет.
Приём ведёт врач дерматовенеролог, трихолог-косметолог
Гончаренко Лариса Олеговна
Удаление доброкачественных новообразований
Липомы, атеромы, фибромы, папилломы, бородавки и другие новообразования
Показания к удалению:
• косметический дефект
• большие размеры и быстрый рост
• физические неудобства
• воспаление, боль, отёк, покраснение
Преимущества удаления:
• без боли
• без крови
• полная инфекционная безопасность
• без образования рубцов
Диагностику и удаление проводит врач высшей категории, хирург-онколог
Лосев Алексей Владимирович
