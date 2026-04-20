В медицинском центре «Норма XXI» проводится процедура внутриматочной инсеминации.



В ряде случаев внутриматочная инсеминация становится первым этапом лечения бесплодия до перехода к более сложным методикам (например, ЭКО).



Процедура выполняется в амбулаторных условиях, с минимальной нагрузкой на организм женщины, в рамках естественного или стимулированного цикла. Предварительно обязательно проводится полное обследование партнёров, при необходимости — лечение и коррекция выявленных нарушений.



Процедуру проводит врач акушер-гинеколог, эндокринолог

Ашгалиева Ирина Евгеньевна



Здоровые волосы



Мезотерапия кожи головы — метод, который помогает оживить и нормализовать работу волосяных луковиц, способствует оздоровлению кожи головы и волос.



Врач-трихолог использует специальный мезококтейль из необходимых препаратов с применением озонотерапии — введение озоно-кислородной смеси при помощи микроинъекций.



Процедура хорошо себя зарекомендовала и пользуется устойчивым спросом на протяжении многих лет.



Приём ведёт врач дерматовенеролог, трихолог-косметолог

Гончаренко Лариса Олеговна



Удаление доброкачественных новообразований



Липомы, атеромы, фибромы, папилломы, бородавки и другие новообразования



Показания к удалению:

• косметический дефект

• большие размеры и быстрый рост

• физические неудобства

• воспаление, боль, отёк, покраснение



Преимущества удаления:

• без боли

• без крови

• полная инфекционная безопасность

• без образования рубцов



Диагностику и удаление проводит врач высшей категории, хирург-онколог

Лосев Алексей Владимирович



Медицинский центр работает ежедневно с 7:00 до 20:00

Зеленоград, корпус 403А, 2 этаж



8-499-735-97-87

8-495-944-53-53

8-964-583-06-60



Корпус 235 — косметология

8-499-735-97-67



МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА