Многофункциональная хоккейная площадка установлена в Силино — для спортивных активностей зимой и летом 07.06.2024 Реклама ООО «ПСГ АЛЬЯНС» ИНН:7735177350 erid:2VSb5z2p1qS

Спорт в повседневной жизни Зеленоградцев всегда занимал почётное место, доказательством тому служат множественные спортивные площадки и зоны активного отдыха на территории города. Футбольные поля, теннисные корты, зоны для воркаута и конечно же, хоккейные коробки. И количество этих спортивных объектов ежегодно растёт, особенно это заметно на примере многофункциональных хоккейных площадок, на которых можно не только играть в хоккей и кататься на коньках зимой, но и играть в футбол, гандбол и другие спортивные игры в остальные времена года.

В районе Силино, около корпуса 1012-1013, установлена новая, многофункциональная хоккейная площадка, размером 19,5 х 36,5 метров. Установку хоккейной коробки производила компания «СтройСпорт». У зеленоградцев теперь есть возможность заниматься спортивными активностями круглый год. Зимой на площадке будет заливаться лёд и устанавливаться хоккейные ворота, а в тёплые времена года, на высококачественном резиновом покрытии, будут монтироваться ворота для мини-футбола.

Хоккейная коробка собрана из высококачественных материалов, имеет жёсткий металлический каркас выполненный из конструктивной стали. Борта имеют высокую ударопрочность, так как изготовлена из монолитного стеклопластика толщиной 7 мм, и сверху на них установлены защитные ограждения, выполненные из оцинкованной сетки толщиной 2 мм. Все механизмы открытия калиток для въезда техники и прохода игроков, обладают высоким уровнем износостойкости благодаря холодному цинкованию подвижных элементов, крепления по всему периметру хоккейной площадки крайне надёжны, так как была использована «Система РОКС» позволяющая осуществлять крепление прямых профильных опор по средствам бетонирование креплений в специальных отверстиях. Все эти факторы будут обеспечивать долговечность конструкции и комфорт при её эксплуатации.

Кроме того, на территории хоккейной коробки будет организовано яркое освещение, что позволит жителям Зеленограда заниматься спортом даже в вечернее время. Также на данную площадку возможна установка трибун для зрителей, что создаст атмосферу настоящих соревнований, примеры трибун вы можете найти на сайте stroysport.com. Эта новая многофункциональная хоккейная коробка станет не только местом для занятий спортом, но и будет способствовать развитию спортивной культуры в городе.

Таким образом, новая хоккейная коробка в районе Силино станет отличным дополнением к уже существующим спортивным объектам в Зеленограде, обеспечивая жителям возможность заниматься спортом круглый год и способствуя активному образу жизни.
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Многофункциональная хоккейная площадка установлена в Силино — для спортивных активностей зимой и летом Реклама
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