Хоккейная коробка собрана из высококачественных материалов, имеет жёсткий металлический каркас выполненный из конструктивной стали. Борта имеют высокую ударопрочность, так как изготовлена из монолитного стеклопластика толщиной 7 мм, и сверху на них установлены защитные ограждения, выполненные из оцинкованной сетки толщиной 2 мм. Все механизмы открытия калиток для въезда техники и прохода игроков, обладают высоким уровнем износостойкости благодаря холодному цинкованию подвижных элементов, крепления по всему периметру хоккейной площадки крайне надёжны, так как была использована «Система РОКС» позволяющая осуществлять крепление прямых профильных опор по средствам бетонирование креплений в специальных отверстиях. Все эти факторы будут обеспечивать долговечность конструкции и комфорт при её эксплуатации.

Кроме того, на территории хоккейной коробки будет организовано яркое освещение, что позволит жителям Зеленограда заниматься спортом даже в вечернее время. Также на данную площадку возможна установка трибун для зрителей, что создаст атмосферу настоящих соревнований, примеры трибун вы можете найти на сайте stroysport.com. Эта новая многофункциональная хоккейная коробка станет не только местом для занятий спортом, но и будет способствовать развитию спортивной культуры в городе.

Таким образом, новая хоккейная коробка в районе Силино станет отличным дополнением к уже существующим спортивным объектам в Зеленограде, обеспечивая жителям возможность заниматься спортом круглый год и способствуя активному образу жизни.