Митя Фомин в Зеленограде 04.01.2026 Реклама ООО «Мув Арт Продакшн» ИНН:6163235747 erid:2VtzqvTSBu4

Большой юбилейный шоу-концерт «Артист» 6 февраля в КЗ Зеленоград

Любимые хиты, яркое шоу, живой звук и настоящая энергия большого концерта!

Каждый, кто покупает билет заранее на юбилейный шоу-концерт «Артист» Мити Фомина, автоматически попадает в розыгрыш эксклюзивного мерча — того самого, который нельзя просто взять и купить.

— Это эмоции, которые западают в душу надолго.
— Это память о вечере, который хочется прожить ещё раз.
— Это шанс стать частью тура не только в зале, но и после него.

Для участия нужно просто купить билет на юбилейный шоу-концерт «Артист» Мити Фомина заранее. И вы автоматически становитесь участником розыгрыша

Итоги подведем после 10 января по номерам всех купленных билетов до этой даты.

6 февраля — Зеленоград, КЗ Зеленоград > местоположение

Торопитесь: участвуют только ранние билеты


Билеты уже в продаже на:
https://msk.kassir.ru/koncert/kts-zelenograd/mitya-fomin_2026-02-06
