— В чем преимущество подготовки к сдаче ЕГЭ и ОГЭ в стенах университета?

— Несмотря на то, что абсолютное большинство наших абитуриентов поступают по результатам ЕГЭ, важно заранее готовиться к вузовской системе образования и к тем условиям, в которых придётся обучаться в университете. Большинство школьников, которые занимаются на наших подготовительных курсах, в Детском технопарке и в Центре компьютерного обучения, стараются принимать активное участие в мероприятиях, которые мы проводим и за которые в последствии начисляем дополнительные баллы. Как показывает практика, именно наличие или отсутствие нескольких баллов за индивидуальные достижения может быть определяющим при поступлении.

Мы можем уверенно говорить, что на наших курсах работают только высококвалифицированные преподаватели, университет отслеживает качество этой подготовки, стараясь сделать учёбу не только полезной, но и интересной. Результат, конечно, будет зависеть во-многом от того, насколько сам слушатель и его родители в нём заинтересованы. Задача любых курсов и репетиторов — это помощь в подготовке. Если школьник действительно хочет учиться, мы ему поможем достичь максимальных результатов.

— Существуют ли скидки или льготы при оплате обучения на курсах?

— На наших курсах всегда была лояльная ценовая политика — наша стоимость обучения одна из самых приемлемых в городе. Как и в прошлом году, мы предлагаем скидки тем ребятам, кто запишется на подготовку к двум и более предметам. Перечень преподаваемых в этом году предметов очень широкий- и для технических и для гуманитарных направлений. Кроме того, существенную скидку на обучение получат ребята из многодетных семей.

В этом учебном году курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ проводятся по следующим предметам: математика, физика, обществознание, информатика, русский язык, история, химия, английский язык, литература. Объем годичного курса по одному предмету: 96 академических часов.

— С какого класса, на Ваш взгляд, стоит начинать подготовку к сдаче ЕГЭ?

— Каждый год десятки ребят готовятся в МИЭТе уже к сдаче ОГЭ, делая первые шаги к поступлению в вуз вместе с нами заранее. Многие школьники, сдав ОГЭ, расслабляются и стараются год отдохнуть от интенсивной подготовки. Часто это в итоге выходит «боком». Те же, кто настроен на поступление в ведущие вузы, уже в 9-м и 10-м классе начинают упорно готовиться по тем предметам, которые собираются сдавать. Мы очень советуем задумываться о поступлении как минимум за два года до ЕГЭ и принимать активное участие во всех наших мероприятиях, посещать курсы и открытые лекции. При поступлении в качестве дополнительных баллов суммируются все результаты за 2 года (10 и 11 класс). Кроме того, ЕГЭ по некоторым предметам можно сдать уже в 10 классе, что существенно снизит нагрузку на последнем году обучения в школе и позволит лучше подготовиться к другим предметам.

— Что нового и интересного предлагает МИЭТ школьникам в начавшемся учебном году?

— Начиная с сентября в МИЭТе будет проходить множество мероприятий, в том числе, при поддержке Департамента образования и науки города Москвы. Прежде всего они ориентированы на учащихся инженерных классов из наших школ-партнёров. Это и мастер-классы, и экскурсии, и дополнительные учебные курсы, и лекции от ведущих преподавателей университета. В рамках Центра технологической поддержки образования (ЦТПО) для школьников идет обучение по программам «Роботехника» и «Интернет вещей». Большое количество зеленоградских школьников уже прошли различные курсы в Детском технопарке «Смарт-парк», который открылся в МИЭТе полтора года назад. Мы регулярно приглашаем абитуриентов на мастер-классы и экскурсии в наши научные лаборатории, проводим каникулярные школы по различным направлениям.