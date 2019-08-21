Проректор МИЭТа Дмитрий Коваленко рассказал порталу Зеленоград.ру о том, почему так сильно повысились проходные баллы в университет, как подготовиться к поступлению, почему дополнительные баллы так важны и какие бесплатные образовательные мероприятия школьники могут посетить в этом году.
— Дмитрий Георгиевич, этим летом от поступающих на первый курс в МИЭТ было подано почти 3000 заявлений. Проходные баллы ощутимо выросли. Чем обусловлено такое повышение, и к чему стоит готовиться абитуриентам 2020 года?
— Изменение проходных баллов — сложный процесс, на который влияет множество факторов. Один из них — это повышение средних баллов ЕГЭ по стране. Так, в этом году в среднем одиннадцатиклассники сдали математику и физику лучше, чем в предыдущем. Многие абитуриенты, получив достаточно высокие результаты и видя проходные баллы прошлых лет, решили поступать в ведущие вузы Москвы и Санкт-Петербурга.
В 2019 году проходной балл на направление «Программная инженерия» вырос с 239 до 252, на направление «Информатика и вычислительная техника» — с 228 до 243, на направление «Прикладная информатика» — с 240 до 252. Подробную информацию о проходных баллах можно посмотреть здесь.
Второй фактор — растет престиж университета и оправдывает себя та работа, которую вуз проводит по профориентации и довузовской подготовке. МИЭТ в последние годы значительно увеличил количество мероприятий для абитуриентов, мы организуем множество олимпиад, конкурсов, проводим яркие дни открытых дверей. Университет становится более интересным для абитуриентов, поэтому проходные баллы у нас повысились значительнее, чем в в других вузах.
Кроме того, растет престиж технического образования в целом. Школьники хотят овладеть профессиями будущего и поступают в университеты на направления, связанные с высокими технологиями.
— В чем преимущество подготовки к сдаче ЕГЭ и ОГЭ в стенах университета?
— Несмотря на то, что абсолютное большинство наших абитуриентов поступают по результатам ЕГЭ, важно заранее готовиться к вузовской системе образования и к тем условиям, в которых придётся обучаться в университете. Большинство школьников, которые занимаются на наших подготовительных курсах, в Детском технопарке и в Центре компьютерного обучения, стараются принимать активное участие в мероприятиях, которые мы проводим и за которые в последствии начисляем дополнительные баллы. Как показывает практика, именно наличие или отсутствие нескольких баллов за индивидуальные достижения может быть определяющим при поступлении.
Мы можем уверенно говорить, что на наших курсах работают только высококвалифицированные преподаватели, университет отслеживает качество этой подготовки, стараясь сделать учёбу не только полезной, но и интересной. Результат, конечно, будет зависеть во-многом от того, насколько сам слушатель и его родители в нём заинтересованы. Задача любых курсов и репетиторов — это помощь в подготовке. Если школьник действительно хочет учиться, мы ему поможем достичь максимальных результатов.
— Существуют ли скидки или льготы при оплате обучения на курсах?
— На наших курсах всегда была лояльная ценовая политика — наша стоимость обучения одна из самых приемлемых в городе. Как и в прошлом году, мы предлагаем скидки тем ребятам, кто запишется на подготовку к двум и более предметам. Перечень преподаваемых в этом году предметов очень широкий- и для технических и для гуманитарных направлений. Кроме того, существенную скидку на обучение получат ребята из многодетных семей.
В этом учебном году курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ проводятся по следующим предметам: математика, физика, обществознание, информатика, русский язык, история, химия, английский язык, литература. Объем годичного курса по одному предмету: 96 академических часов.
— С какого класса, на Ваш взгляд, стоит начинать подготовку к сдаче ЕГЭ?
— Каждый год десятки ребят готовятся в МИЭТе уже к сдаче ОГЭ, делая первые шаги к поступлению в вуз вместе с нами заранее. Многие школьники, сдав ОГЭ, расслабляются и стараются год отдохнуть от интенсивной подготовки. Часто это в итоге выходит «боком». Те же, кто настроен на поступление в ведущие вузы, уже в 9-м и 10-м классе начинают упорно готовиться по тем предметам, которые собираются сдавать. Мы очень советуем задумываться о поступлении как минимум за два года до ЕГЭ и принимать активное участие во всех наших мероприятиях, посещать курсы и открытые лекции. При поступлении в качестве дополнительных баллов суммируются все результаты за 2 года (10 и 11 класс). Кроме того, ЕГЭ по некоторым предметам можно сдать уже в 10 классе, что существенно снизит нагрузку на последнем году обучения в школе и позволит лучше подготовиться к другим предметам.
— Что нового и интересного предлагает МИЭТ школьникам в начавшемся учебном году?
— Начиная с сентября в МИЭТе будет проходить множество мероприятий, в том числе, при поддержке Департамента образования и науки города Москвы. Прежде всего они ориентированы на учащихся инженерных классов из наших школ-партнёров. Это и мастер-классы, и экскурсии, и дополнительные учебные курсы, и лекции от ведущих преподавателей университета. В рамках Центра технологической поддержки образования (ЦТПО) для школьников идет обучение по программам «Роботехника» и «Интернет вещей». Большое количество зеленоградских школьников уже прошли различные курсы в Детском технопарке «Смарт-парк», который открылся в МИЭТе полтора года назад. Мы регулярно приглашаем абитуриентов на мастер-классы и экскурсии в наши научные лаборатории, проводим каникулярные школы по различным направлениям.
На базе Центра компьютерного обучения в МИЭТе помимо привычных курсов по программированию и творческим направлениям, в этом году стартуют курсы по предметам из школьной программы для учащихся 1-8 классов. Также слушателей ЦКО ждут экскурсии в IT-компании, тематические лекции и мастер-классы по актуальным профессиям.
Те ребята, которые не являются учащимися инженерных классов, также смогут найти для себя много интересного: открытые для всех желающих лекции в рамках проекта «Университетские субботы», занятия в Центре компьютерного обучения, различные кружки и секции. 15 сентября мы планируем провести День открытых дверей, на котором представим все наши возможности на начинающийся учебный год.
— На каких мероприятиях слушатели курсов могут заработать дополнительные баллы для поступления?
— Прежде всего, это наши олимпиады. Мы будем проводить ставшую традиционной Физико-математическую олимпиаду МИЭТ и олимпиаду «Электронный наномир». Кроме того, наш университет ежегодно является соорганизатором нескольких олимпиад из списка РСОШ. Мы планируем проводить конференции и онлайн олимпиады, которые уже стали традиционными.
На данный момент порядок приёма в вузы не изменился, максимум можно заработать до 10 дополнительных баллов. На самом деле, это намного больше, чем кажется на первый взгляд, потому что разброс баллов, с которыми к нам приходят абитуриенты не от 0 до 300, а, как правило, от 180 до 280. В этом интервале, в который укладываются 90% наших абитуриентов, конкурс на каждое направление может быть очень плотным. Даже 1-2, а тем более 10 баллов — это очень много, поэтому мы советуем всем нашим абитуриентам заранее заработать эти баллы до поступления.
Правила приёма на 2020-й год будут опубликованы на сайте университета www.abiturient.ru не позднее 1 октября. В них вы найдёте точную информацию о порядке учета индивидуальных достижений и ответы на многие другие важнейшие вопросы.
Пользуясь случаем, приглашаю всех читателей Зеленоград.ру 15 сентября на первый День открытых дверей в этом учебном году. Добро пожаловать в МИЭТ!
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