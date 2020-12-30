МИЭТ запускает экспресс-курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ для учащихся 9 и 11 классов. Занятия стартуют в январе. На курсах школьникам помогут стать увереннее в своих силах и наверстать упущенное.

Предметы: математика, физика, обществознание, информатика, русский язык, история, литература, химия, география, биология. Объем занятий по одному предмету: 60 академических часов (подготовка к ЕГЭ), 42 академических часа (подготовка к ОГЭ).

Режим занятий: 1 занятие (4 академических часа) в неделю по одному предмету.

Стоимость обучения: 22 000 рублей (подготовка к ЕГЭ), 15 000 рублей (подготовка к ОГЭ).

Скидки: для многодетных семей, инвалидов, сирот — стоимость любого курса подготовки к ЕГЭ 21 000 рублей, к ОГЭ — 14 000 рублей.