МИЭТ запускает экспресс-курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ для учащихся 9 и 11 классов. Занятия стартуют в январе. На курсах школьникам помогут стать увереннее в своих силах и наверстать упущенное.
Предметы: математика, физика, обществознание, информатика, русский язык, история, литература, химия, география, биология. Объем занятий по одному предмету: 60 академических часов (подготовка к ЕГЭ), 42 академических часа (подготовка к ОГЭ).
Режим занятий: 1 занятие (4 академических часа) в неделю по одному предмету.
Стоимость обучения: 22 000 рублей (подготовка к ЕГЭ), 15 000 рублей (подготовка к ОГЭ).
Скидки: для многодетных семей, инвалидов, сирот — стоимость любого курса подготовки к ЕГЭ 21 000 рублей, к ОГЭ — 14 000 рублей.
- Квалифицированные педагоги — преподаватели МИЭТа и школ Зеленограда, в том числе являющиеся экспертами ЕГЭ;
- Небольшие учебные группы;
- Индивидуальный подход к составлению расписания — учитываются пожелания слушателей по дням для занятий;
- Удобнее заниматься по выходным? Занятия групп выходного дня будут проводиться по субботам (в главном корпусе МИЭТа) и воскресеньям (на базе Центра дополнительного образования МИЭТ Family в Студгородке МИЭТ);
- Доступна рассрочка оплаты обучения;
- В процессе обучения проводятся промежуточные контрольные, пробное написание тестов с последующим анализом ошибок;
- Возможность оплаты обучения материнским капиталом, а также получения налогового вычета за образовательные услуги.
Для записи можно заполнить онлайн-форму, и с вами оперативно свяжутся, чтобы рассказать подробнее о процессе подготовки.
Для желающих заниматься в небольших группах есть курсы в мини-группах, а также индивидуальные занятия с педагогом. Живете далеко от Зеленограда, но хотите заниматься у нас — онлайн-занятия по всем предметам у здесь тоже есть!
Адрес центра: Зеленоград, улица Юности, дом 11 (отдельный вход со стороны леса).
Контакты: 8-905-768-00-92, 8-499-734-02-42.
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