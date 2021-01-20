Напомним, что новшества, утвержденные Минобрнауки России, значительно изменили процедуру поступления. Теперь вузы могут устанавливать на одно направление несколько наборов вступительных испытаний. В таком случае абитуриенты смогут выбрать предмет, по которому они предоставят результат ЕГЭ. Зачисление будет проводиться в два этапа: приоритетный (без вступительных испытаний, для льготников и целевого набора) и основной.

Как эти изменения отразились в новых Правилах приема в МИЭТ, вы также узнаете на Дне открытых дверей. Количество бюджетных мест в 2021 году и набор вступительных испытаний для каждого направления смотрите здесь. В этом году абитуриенты МИЭТа смогут подать документы на 5 направлений подготовки (ранее можно было только на 3).

Спикеры: проректор НИУ МИЭТ по международной деятельности и работе с молодежью Дмитрий Коваленко, ответственный секретарь приемной комиссии Александр Балашов, представители предприятий-партнеров и Военного учебного центра (ВУЦ).

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