Большинство школьников, которые занимаются на подготовительных курсах, в Детском технопарке и в Центре компьютерного обучения, принимают активное участие в мероприятиях, которые проводит университет и за которые в последствии начисляются дополнительные баллы.

Как показывает практика, особенно этой Приемной кампании, проходные баллы в университеты растут, и именно наличие или отсутствие нескольких баллов за индивидуальные достижения может быть определяющим при поступлении.

Современным школьникам стоит задуматься о поступлении как минимум за два года до ЕГЭ и принимать активное участие в мероприятиях университета, посещать курсы и открытые лекции. При поступлении в качестве дополнительных баллов суммируются все результаты за 2 года (10 и 11 класс). Ежегодно МИЭТ проводит Физико-математическую олимпиаду, что дает возможность заработать 6 или 8 баллов дополнительно к конкурсным баллам при поступлении в МИЭТ.

Кроме того, ЕГЭ по некоторым предметам можно сдать уже в 10 классе, что существенно снизит нагрузку на последнем году обучения в школе и позволит лучше подготовиться к другим предметам.

В чем преимущество подготовки к сдаче ЕГЭ и ОГЭ в стенах университета? Университет отслеживает качество подготовки, стараясь сделать учебу не только полезной, но и интересной. Если школьник действительно хочет учиться, в МИЭТе ему помогут достичь максимальных результатов. И несмотря на то, что абсолютное большинство абитуриентов поступают по результатам ЕГЭ, важно заранее готовиться к вузовской системе образования и к тем условиям, в которых придётся обучаться в университете.

У школьников Зеленограда есть возможность посещать дополнительные занятия в Детском технопарке, где они обучаются проектной деятельности и знакомятся со специальным оборудованием. При участии индустриальных партнеров разработаны образовательные программы по интеллектуальным сенсорам, зондовой микроскопии, нейроуправлению, энергосбережению, биомедицине.

На базе Центра компьютерного обучения в МИЭТе помимо привычных курсов по программированию и творческим направлениям, в этом году стартуют курсы по предметам из школьной программы для учащихся 1-8 классов. Также слушателей ЦКО ждут экскурсии в IT-компании, тематические лекции и мастер-классы по актуальным профессиям.