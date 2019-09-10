Большинство школьников, которые занимаются на подготовительных курсах, в Детском технопарке и в Центре компьютерного обучения, принимают активное участие в мероприятиях, которые проводит университет и за которые в последствии начисляются дополнительные баллы.
Как показывает практика, особенно этой Приемной кампании, проходные баллы в университеты растут, и именно наличие или отсутствие нескольких баллов за индивидуальные достижения может быть определяющим при поступлении.
Современным школьникам стоит задуматься о поступлении как минимум за два года до ЕГЭ и принимать активное участие в мероприятиях университета, посещать курсы и открытые лекции. При поступлении в качестве дополнительных баллов суммируются все результаты за 2 года (10 и 11 класс). Ежегодно МИЭТ проводит Физико-математическую олимпиаду, что дает возможность заработать 6 или 8 баллов дополнительно к конкурсным баллам при поступлении в МИЭТ.
Кроме того, ЕГЭ по некоторым предметам можно сдать уже в 10 классе, что существенно снизит нагрузку на последнем году обучения в школе и позволит лучше подготовиться к другим предметам.
В чем преимущество подготовки к сдаче ЕГЭ и ОГЭ в стенах университета? Университет отслеживает качество подготовки, стараясь сделать учебу не только полезной, но и интересной. Если школьник действительно хочет учиться, в МИЭТе ему помогут достичь максимальных результатов. И несмотря на то, что абсолютное большинство абитуриентов поступают по результатам ЕГЭ, важно заранее готовиться к вузовской системе образования и к тем условиям, в которых придётся обучаться в университете.
У школьников Зеленограда есть возможность посещать дополнительные занятия в Детском технопарке, где они обучаются проектной деятельности и знакомятся со специальным оборудованием. При участии индустриальных партнеров разработаны образовательные программы по интеллектуальным сенсорам, зондовой микроскопии, нейроуправлению, энергосбережению, биомедицине.
На базе Центра компьютерного обучения в МИЭТе помимо привычных курсов по программированию и творческим направлениям, в этом году стартуют курсы по предметам из школьной программы для учащихся 1-8 классов. Также слушателей ЦКО ждут экскурсии в IT-компании, тематические лекции и мастер-классы по актуальным профессиям.
Никита Швора, студент 2 курса НИУ МИЭТ, в 11-м классе посещал занятия в детском технопарке «СМАРТ-ПАРК»:
«В технопарке я выбрал направление «Программирование микроконтроллеров», потому что еще с восьмого класса увлекался этим. Мы изучали язык программирования C и среду разработки Arduino. Большим преимуществ занятий в технопарке стала возможность участие в проекте — моделирование работы автомобиля. Мы сделали стенд, на котором были подобие руля, шаговые электродвигатели и поворотники. В Arduino мы записывали код управления всеми датчиками. Всё работало как в настоящем авто: куда поворачивал руль, туда и колеса, срабатывали передачи, поворотники.
В школе я не понимал, чем хочу заниматься в будущем. Занятия в технопарке помогли мне прочувствовать, что такое программирование на практике, хорошо сдать предпрофильный экзамен и благодаря этому получить три дополнительных балла на ЕГЭ".
Леонид Туаев, студент 2 курса НИУ МИЭТ, в 11-м классе посещал занятия в детском технопарке «СМАРТ-ПАРК»:
«Я учился в физико-математическом классе, пошел в технопарк по совету преподавателя. Я занимался по направлению «Зондовая микроскопия». Моей задачей было хорошо подготовиться к инженерному экзамену. Учиться было очень интересно, нам давали много нового и разнообразного материала. Преподаватели были в основном из МИЭТа, объясняли все очень доступно.
Отложенный договор у меня заключен с заводом «Протон», который занимается производством микросхем. Мне сделали такое предложение, так как я хорошо сдал инженерный экзамен — на 78 баллов из 100. Пока не уверен, пойду туда работать или нет, потому что производство микросхем — это не совсем моя специальность. Я собираюсь быть инженером или программистом".
Вадим Егоров, студент 1-го курса НИУ МИЭТ, посещал подготовительные курсы, выпускник школы №22 г. Химки:
«Я посещал годовые курсы подготовки к ЕГЭ по физике, которые вела доцент кафедры общей физики НИУ МИЭТ Галина Васильевна Манилова. О педагоге у меня остались хорошие впечатления: она отлично знает свой предмет и доступно его обьясняет. Пришел я на курсы с целью повысить свой уровень знаний. Впоследствии я получил 94 балла ЕГЭ, этот результат во многом помог мне поступить на одно из самых популярных направлений подготовки — «Прикладную математику». За каждое бюджетное место здесь
боролись 11 абитуриентов, а итоговый проходной балл составил 252 балла (сумма баллов ЕГЭ по математике, физике и русскому языку)".
Ольга Сапронова, студентка 1-го курса НИУ МИЭТ, посещала подготовительные курсы, выпускница школы №1353 г. Зеленограда:
«Записавшись на курсы, я ставила своей целью подготовиться к ЕГЭ и улучшить свои знания по математике. Меня полностью устроили мои результаты по итогам обучения: я стала гораздо быстрее решать задания второй части, да и в целом улучшила свое понимание многих тем.
Занятия вела замечательный педагог — Светлана Олеговна Ганыкина, она отлично знает предмет и доходчиво объясняет материал. На занятиях в МИЭТе создают комфортную рабочую атмосферу".
В университете будут рады ответить на все ваши вопросы по телефонам:
- Курсы подготовки к ЕГЭ/ОГЭ: 8(499)710-20-01; 8(499)734-02-42
- Детский технопарк: 8(499) 720 89 56
- Центр компьютерного обучения: 8(499)735-32-65, 8(916)062-04-09.
Приглашаем всех 15 сентября в 10:30 на День открытых дверей, на котором представим все наши возможности обучения на учебный год.
В этом году МИЭТ предлагает:
- Удобное расписание (занятия проходят в будние дни и по субботам);
- Дополнительные лекции и мастер-классы от ведущих профессоров университета;
- Скидки: всем -10% на 2-й и следующие предметы, особые условия для многодетных семей;
- Рассрочку оплаты обучения;
- Возможность оплатить обучение материнским капиталом;
- Предварительное тестирование — с целью определения уровня знаний;
- Индивидуальный подход — занятия в группах не более 10-12 человек.
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Для летних ремонтов!
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