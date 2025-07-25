Бакалавриат: фундамент и специализация

Образовательная программа бакалавриата построена по ступенчатому принципу. Первые два курса — это прочная база: студенты осваивают фундаментальные гуманитарные и естественнонаучные дисциплины. Это необходимые для будущего руководителя знания, база, на которую в дальнейшем будут накладываться специализированные дисциплины. Это теория менеджмента, экономическая теория, методы принятия управленческих решений, деловой английский язык, правоведение, математика, культура делового общения, экономика предприятия, статистика и многое другое. А с третьего курса начинается погружение в специальность — студенты выбирают один из двух профилей:

1. Профиль «Маркетинг и управление инновационными проектами»

Важно отметить, что каждый из профилей реализуется своей кафедрой, на данном профиле это кафедра маркетинга и управления проектами. Программа включает дисциплины, которые формируют современные управленческие и маркетинговые компетенции: маркетинг инноваций, интернет-маркетинг, международный маркетинг, реклама и PR, маркетинговые исследования, экономика предприятия, управление проектами, логистика, внешнеэкономическая деятельность.

В процессе обучения большое внимание уделяется приобретению профессиональных навыков: проведение маркетинговых исследований, разработка бизнес-планов, организация внешнеэкономической деятельности, управление проектами, работа с цифровыми каналами продвижения и многое другое.