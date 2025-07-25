Хочешь быть не просто исполнителем, а тем, кто управляет процессами в самых передовых отраслях? В мире, где технологии развиваются стремительно, особенно востребованы менеджеры, понимающие специфику высокотехнологичных отраслей. Именно таких специалистов готовит направление «Менеджмент» (38.03.02) в НИУ МИЭТ, учитывая запросы рынка труда и фокус на микроэлектронику, автоматизацию и IT.
Образовательная программа бакалавриата построена по ступенчатому принципу. Первые два курса — это прочная база: студенты осваивают фундаментальные гуманитарные и естественнонаучные дисциплины. Это необходимые для будущего руководителя знания, база, на которую в дальнейшем будут накладываться специализированные дисциплины. Это теория менеджмента, экономическая теория, методы принятия управленческих решений, деловой английский язык, правоведение, математика, культура делового общения, экономика предприятия, статистика и многое другое. А с третьего курса начинается погружение в специальность — студенты выбирают один из двух профилей:
1. Профиль «Маркетинг и управление инновационными проектами»
Важно отметить, что каждый из профилей реализуется своей кафедрой, на данном профиле это кафедра маркетинга и управления проектами. Программа включает дисциплины, которые формируют современные управленческие и маркетинговые компетенции: маркетинг инноваций, интернет-маркетинг, международный маркетинг, реклама и PR, маркетинговые исследования, экономика предприятия, управление проектами, логистика, внешнеэкономическая деятельность.
В процессе обучения большое внимание уделяется приобретению профессиональных навыков: проведение маркетинговых исследований, разработка бизнес-планов, организация внешнеэкономической деятельности, управление проектами, работа с цифровыми каналами продвижения и многое другое.
Заведующий кафедрой Сергей Олейник комментирует: «Любая компания, как сложная социально-экономическая система, функционирует в непосредственном контакте с внешней по отношению к ней средой, изучение и управление которой является предметом маркетинга. Под условия внешней среды компания адаптирует свою деятельность и, реализуя во внешнюю среду результаты своей деятельности, получает основной доход. Это свидетельствует о непреложности маркетинга для любой компании, ориентирующейся на успешную долгосрочную деятельность. При этом лучшей формой реализации любых новаций как в маркетинге, так и в иных направлениях деятельности компании выступают проекты. Отсюда высокий спрос на выпускников нашей кафедры, которые за время учебы приобретают профессиональные навыки в области исследования рынка, формирования товарного предложения, ценообразования, проектирования каналов ресурсно-продуктового обмена, в том числе трансграничного, составления программ маркетинговых коммуникаций, в том числе с использованием цифровых инструментов, разработки проектов реализации изменений и т. п.
Неотъемлемым условием постижения в процессе обучения премудростей маркетинга и проектного менеджмента выступает прохождение практики в реально действующих компаниях, где наши студенты в интересах представителей профессионального сообщества решают широкий круг задач маркетинговой направленности, связанных с выводом новых товаров на рынок, расширением рыночного сегмента, с продвижением товаров и услуг компании, включая разработку рекламы и товарных знаков, составления программ участия в выставках, разработки проектов внедрения цифровых систем управления предпочтениями потребителей и т. п. Следует особо отметить наличие у наших студентов навыков разработки проектов социальной направленности как составляющей государственных, городских, муниципальных и частных инициатив".
2. Профиль «Финансовый и инвестиционный менеджмент»
Этот профиль реализует кафедра экономики, менеджмента и финансов (ЭМФ). Программа акцентирует внимание на стратегическом управлении, инвестиционном анализе, финансовом контроллинге, управлении затратами и инновациями, оценке рисков, организации производства и корпоративном управлении. В программу включены такие предметы, как налоги и налогообложение, управление инвестициями, финансовый менеджмент, практикум по учёту, международная экономика, управление персоналом, хозяйственное право и экономика предприятия.
Как отмечает доцент кафедры ЭМФ Сергей Лупин: «Мы даем знания, позволяющие управлять финансами и организовывать производство, управлять проектами и создавать собственные фирмы с нуля, привлекая инвестиции. Выпускники нашего направления знают все об управлении предприятием и интеллектуальном капитале, умеют анализировать финансово-экономическое состояние предприятия, выявлять кризисы и организовывать управление персоналом компании».
В 2024 года кафедра маркетинга и управления проектами запустила уникальную программу для будущих управленцев высокотехнологичных производств. Она готовит не просто администраторов, а специалистов, глубоко понимающих инженерную суть производства, управлять инновациями и трансформировать предприятия высокотехнологичных отраслей — микроэлектроники, радиоэлектроники, робототехники, наноинженерии.
Сергей Олейник подчёркивает: «В наукоемких отраслях экономики, кадровый состав которых пополняется выпускниками МИЭТ, операционная сфера предприятий представлена процессами создания электронной компонентной базы и электронных средств, изделий робототехники и наноинженерии. Следовательно, человек, уполномоченный принимать управленческие решения на таких предприятиях, должен в полной мере иметь представления о содержании указанных процессов, то есть образование такого управленца должно включать полноценную инженерную компоненту. По этой причине в ответ на потребность экономики в МИЭТ с 2024 года организуется набор на образовательную программу „Управление наукоёмким производством“ в рамках направления 27.03.05 „Инноватика“. Программа реализует концепцию инженерно-экономического образования, предусматривающую сочетание дисциплин инженерной, экономической и управленческой направленностей, обеспечивающее формирование специалистов, компетентностный профиль которых достаточен для принятия эффективных управленческих решений в сфере организации и сопровождения высокотехнологичного производства и смежных с ней областях хозяйствования».
Эта программа реализуется кафедрой ЭМФ и готовит специалистов в области защиты бизнеса, финансового мониторинга и стратегического управления рисками. Обучение длится 5 лет и охватывает широкий круг дисциплин: от правовых и экономических основ до информационной безопасности, аналитики и контроля. Студенты осваивают современные программные продукты, включая 1С, BPwin, MS Project, а также развивают навыки построения систем внутреннего контроля и корпоративной устойчивости. Выпускники работают в службах экономической безопасности, аналитических центрах, государственных структурах и бизнес-консалтинге.
Магистратура МИЭТ по направлению «Менеджмент» (38.04.02) — это углубление знаний в выбранной области менеджмента, освоение современных аналитических и управленческих инструментов и шаг к руководящим позициям в высокотехнологичных компаниях. Магистерские программы МИЭТ ориентированы на практику: академические знания тесно связаны с практическими кейсами от предприятий-партнёров, что позволяет выпускникам получить наиболее актуальные знания и опыт.
Абитуриенты могут выбрать одну из 4 образовательных программ:
1. «Управление проектами» (9 бюджетных мест)
Здесь готовят специалистов, способных реализовывать проекты в любой отрасли — от IT до инженерного производства. Акцент делается на управлении логистическими и международными проектами, проектном анализе, применении цифровых платформ, стоимостном управлении, организационном поведении, методах исследований в менеджменте. Обучение строится на взаимодействии с партнёрскими предприятиями и использованием практических кейсов. Студенты осваивают информационные технологии в управлении проектами, изучают корпоративные финансы, международное право и методологию научного познания, готовясь к ролям от проектного аналитика до руководителя проектного офиса.
2. «Бизнес-аналитика» (6 бюджетных мест)
На этой программе готовят экспертов, способных трансформировать данные в управленческие решения. Студенты осваивают инвестиционный и технический анализ, современные СУБД, теорию игр, аналитический маркетинг, методы математического моделирования и проектный анализ. Особое внимание уделяется системному подходу к управлению: управленческая экономика, корпоративная культура, исследования систем управления. Выпускники становятся аналитиками, консультантами, стратегами, востребованными как в госсекторе, так и в частном бизнесе.
3. «Финансовый менеджмент» (7 бюджетных мест)
На этой программе готовят специалистов, способных разрабатывать и реализовывать финансовые стратегии. Обучение включает изучение международной финансовой отчётности, методов анализа и планирования, управления активами и инвестициями, правового регулирования инновационной деятельности, корпоративных финансов, проектного менеджмента, управленческой экономики. Магистранты осваивают навыки стратегического мышления, моделирования и оценки эффективности. Программа нацелена на подготовку старших экономистов, финансовых директоров и контролёров.
4. «Менеджмент человеческих ресурсов высокотехнологичных производств» (8 бюджетных мест)
Это уникальная программа для будущих HR-директоров. Студенты изучают цифровизацию HR-функций, стратегическое управление персоналом, управление брендом работодателя, компенсации и мотивацию, кадровый консалтинг и HR-аналитику. Выпускники способны реализовать полную стратегию управления человеческими ресурсами, от подбора и адаптации до управления корпоративной культурой и вовлечённостью сотрудников.
«Грамотно подобранный состав сотрудников, формирование команды высокопрофессиональных единомышленников, ориентированных на достижение целей компании, — важнейшие умения современного руководителя и залог успеха современных организаций. Сегодня человеческие ресурсы — стратегический актив любого предприятия, а следовательно, обучение по программе „Менеджмент человеческих ресурсов высокотехнологичных производств“ позволит выпускникам стать частью управленческого звена высшего уровня, принимающего участие и обеспечивающего устойчивое и стратегически выверенное развитие отраслей и сфер деятельности российской экономики. В реализацию программы вовлечены не только профессора и доценты кафедры ЭМФ, но и представители работодателей, практики с большим опытом работы, крупные компании — лидеры в своих отраслях, что позволило сделать нашу программу комплексной, глубокой, вместе с тем интересной, динамичной и актуальной» — подчёркивает профессор Софья Стуканова.
Практика — неотъемлемая часть всех программ МИЭТ. Студенты работают в научно-производственных, IT- и инженерных компаниях, банках, государственных структурах и бизнес-инкубаторах. Университет тесно сотрудничает с работодателями: совместно разрабатываются учебные планы, проводятся мастер-классы, кейс-чемпионаты, HR-сессии. Выпускники успешно строят карьеру в коммерческих компаниях, на госслужбе, в консалтинге или запускают собственный бизнес.
Выбор «Менеджмента» в НИУ МИЭТ — это осознанный шаг к востребованной карьере на стыке управления, экономики и технологий. Здесь вы получите не просто теорию, а практико-ориентированное образование, напрямую связанное с потребностями предприятий высокотехнологичных отраслей. Программа строится с учетом требований высокотехнологичных отраслей, включает взаимодействие с бизнесом и работу над реальными проектами. Студенты осваивают актуальные профессиональные навыки и получают опыт, необходимый для дальнейшего трудоустройства или продолжения обучения в магистратуре. Если вы планируете развиваться в сфере управления, HR, проектной деятельности, маркетинга или финансов — это направление может стать для вас отличным стартом к успешной карьере.
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