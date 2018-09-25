Подняли большой груз? Перепрыгнули широкую канаву? А может вас сильно «тряхнуло» в автобусе? Итогом этих и похожих ситуаций может стать появление такой патологии, как грыжа межпозвонкового диска. О том, что это за напасть, мы говорим с врачом-хирургом, рентгенологом «МРТ Эксперт Зеленоград» Кристиной Орловой.
— Кристина Вадимовна, боль в спине чаще всего списывают на остеохондроз. А как часто недомогание обусловлено грыжей межпозвоночного диска?
Если болит спина, и речь при этом идёт об остеохондрозе, то в подавляющем большинстве случаев эти боли вызываются протрузиями либо грыжами межпозвонковых дисков, являющимися проявлениями остеохондроза.
— С чем связано возникновение грыжи позвоночника? Кто под её «прицелом» — молодые или пожилые?
Прежде чем говорить о причинах появления межпозвоночной грыжи, целесообразно вкратце упомянуть строение межпозвонкового диска. Он состоит из двух основных частей: находящегося на периферии фиброзного кольца, и располагающегося в центре студенистого (пульпозного) ядра.
В норме диск эластичный, ядро содержит достаточно много воды. При остеохондрозе происходит постепенная потеря жидкости — диск, образно говоря, «подсыхает». Соответственно, может уменьшаться его высота, эластичность. И если человек совершит какое-то неловкое движение, поднимет что-то тяжёлое, либо будет сочетание факторов, это может привести к надрыву части волокон фиброзного кольца изнутри. По мере развития повреждений в фиброзном кольце пульпозное ядро перемещается из центра диска к периферии. В итоге происходит полный разрыв кольца и, как следствие, пульпозное ядро выпячивается в позвоночный канал либо в сторону. Когда разрыв волокон фиброзного кольца неполный, то развивающееся выпячивание называют протрузией, а когда полный — грыжей диска. Если при этом выбухающая часть давит на спинномозговой корешок, то появляются боли.
Волокна фиброзного кольца могут истончаться постепенно, с возрастом. Такое большей частью встречается у пожилых людей.
У молодых большое значение имеют значительные нагрузки, приложенные к диску и провоцирующие грыжеобразование. Причём у них диск изначально может быть достаточно здоровым, но сочетание факторов (в частности, значительной нагрузки, быстрой скорости выполнения движения, неудобной позы) способно привести к формированию грыжи. Также имеют значение профессиональные моменты — например, сидячая либо стоячая работа, подъём тяжестей.
«Нагружает» диски и избыточный вес. При беременности, помимо значительной нагрузки на позвоночник, повышается выработка гормона релаксина, который способствует некоторому размягчению связок, что также может быть фактором риска развития грыжи диска.
Таким образом, под «прицелом» — люди и молодого, и пожилого возраста. У первых причиной чаще являются большие нерациональные нагрузки, а у вторых грыжи развиваются на фоне запущенного остеохондроза.
— Какими симптомами проявляет себя грыжа межпозвоночного диска?
Признаки грыжи позвоночника следующие:
- боли в шее, спине, т. е. в месте расположения грыжевого выпячивания;
- распространение (иррадиация) болей в другие части тела. Например, при расположении грыжи диска в нижней части поясничного отдела позвоночника боль может отдавать в ягодицу, бедро, голень;
- нарушение чувствительности, слабость в этой конечности. Со временем, при далеко зашедшем процессе, мышцы на ней могут атрофироваться;
- нарушение функции тазовых органов;
- головные боли, повышение артериального давления.
Последние признаки могут встречаться при грыжах шейного отдела позвоночника.
— Врач какого профиля ведёт пациентов с грыжами позвоночника? К кому обратиться за помощью при первых признаках грыжи?
В первую очередь — к неврологу. Затем проводится инструментальное обследование. Если диагноз подтверждается, далее больного лечит либо невролог, либо, если грыжа имеет определённые параметры, нейрохирург.
— На основании каких диагностических методов доктор подтверждает у пациента грыжу того или иного отдела?
На основании магнитно-резонансной томографии позвоночника.
— Предположим, грыжа выявлена. Это означает, что пациента рано или поздно ждёт операция?
Нет, не всякую грыжу межпозвоночного диска оперируют: к хирургическому вмешательству должны быть показания. Этот вопрос определяется строго индивидуально. Один из примеров — грыжа значительно сдавливает спинномозговой корешок и/или спинной мозг. В этом случае выполняется операция.
— Что входит в обязательный комплекс лечебных мероприятий при межпозвоночной грыже?
Неврологи обычно начинают лечение с применения противовоспалительных препаратов, витаминов группы B.
По показаниям в процессе лечения при грыже позвоночника назначается физиотерапия, лечебная физкультура, массаж, иглорефлексотерапия, плавание.
— Когда спина болит, естественное желание — как можно меньше двигаться. Действительно при межпозвоночной грыже показан двигательный покой?
В остром периоде, когда беспокоят сильные боли — да. Если грыжа в поясничном отделе позвоночника, желательно ношение бандажа. Нужно избегать сидения, стояния, любых наклонов, поднятия тяжестей.
В последующем врач ЛФК расширяет спектр движений, учит, как правильно сидеть, и т. д.
— Какие ошибки чаще всего совершают пациенты с межпозвонковой грыжей?
Например, больной может пойти в баню, на массаж, к мануальному терапевту. Если в момент обострения человек не был обследован и нет точного диагноза, то любое из этих мероприятий может закончиться плачевно — в том плане, что могут развиться осложнения, требующие срочного оперативного вмешательства.
Не следует использовать никаких тепловых процедур, манипуляций на позвоночнике, в целом не заниматься самолечением. Нужно помнить, что и массаж, и мануальная терапия — эффективные методы лечения, в том числе и при остеохондрозе, но лишь тогда, когда к их применению есть чёткие показания и отсутствуют противопоказания.
Поэтому если болит спина — сразу к доктору.
— К чему может привести такое самолечение? В вашей практике были случаи, когда МРТ-снимки демонстрировали последствия подобного отношения пациентов к своему здоровью?
Одним из возможных серьёзных последствий межпозвоночной грыжи может быть так называемая секвестрация диска. Т. е. это ситуация, когда его часть отделяется от основной массы и может, например, продвинуться в сторону позвоночного канала, выступая в роли травмирующего агента и сдавливая спинной мозг.
Также возможно воспаление эпидурального пространства спинного мозга.
— По окончании беседы вернёмся к заголовку нашей статьи. Что делать тем, у кого диагностирована межпозвоночная грыжа: терпеть или лечить?
Разумеется, лечить. Только так можно постараться избежать операции, рецидивов, осложнений, в том числе — обострений в виде острого воспалительного процесса, проявляющихся люмбалгией (локальными болями в пояснице), ишиасом (воспалением седалищного нерва), радикулитом (болями по ходу поражённых нервных корешков). Лечение также способно предотвратить инвалидизацию.
Необходимо вести здоровый образ жизни, соблюдать рациональный двигательный режим, обязательно выполнять рекомендации лечащего доктора. В этом случае можно сохранить свой позвоночник здоровым на долгие годы.
Беседовал: Энвер Алиев
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Орлова Кристина Вадимовна
Выпускница педиатрического факультета Тверской государственной медицинской академии 2011 года.
С 2011 по 2013 годы проходила клиническую ординатуру по общей хирургии с курсом онкологии.
В 2016 году прошла профессиональную переподготовку по рентгенологии.
В настоящее время работает врачом-рентгенологом в «МРТ Эксперт Зеленоград».
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