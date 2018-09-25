— Кристина Вадимовна, боль в спине чаще всего списывают на остеохондроз. А как часто недомогание обусловлено грыжей межпозвоночного диска?

Если болит спина, и речь при этом идёт об остеохондрозе, то в подавляющем большинстве случаев эти боли вызываются протрузиями либо грыжами межпозвонковых дисков, являющимися проявлениями остеохондроза.

— С чем связано возникновение грыжи позвоночника? Кто под её «прицелом» — молодые или пожилые?

Прежде чем говорить о причинах появления межпозвоночной грыжи, целесообразно вкратце упомянуть строение межпозвонкового диска. Он состоит из двух основных частей: находящегося на периферии фиброзного кольца, и располагающегося в центре студенистого (пульпозного) ядра.

В норме диск эластичный, ядро содержит достаточно много воды. При остеохондрозе происходит постепенная потеря жидкости — диск, образно говоря, «подсыхает». Соответственно, может уменьшаться его высота, эластичность. И если человек совершит какое-то неловкое движение, поднимет что-то тяжёлое, либо будет сочетание факторов, это может привести к надрыву части волокон фиброзного кольца изнутри. По мере развития повреждений в фиброзном кольце пульпозное ядро перемещается из центра диска к периферии. В итоге происходит полный разрыв кольца и, как следствие, пульпозное ядро выпячивается в позвоночный канал либо в сторону. Когда разрыв волокон фиброзного кольца неполный, то развивающееся выпячивание называют протрузией, а когда полный — грыжей диска. Если при этом выбухающая часть давит на спинномозговой корешок, то появляются боли.

Волокна фиброзного кольца могут истончаться постепенно, с возрастом. Такое большей частью встречается у пожилых людей.

У молодых большое значение имеют значительные нагрузки, приложенные к диску и провоцирующие грыжеобразование. Причём у них диск изначально может быть достаточно здоровым, но сочетание факторов (в частности, значительной нагрузки, быстрой скорости выполнения движения, неудобной позы) способно привести к формированию грыжи. Также имеют значение профессиональные моменты — например, сидячая либо стоячая работа, подъём тяжестей.

«Нагружает» диски и избыточный вес. При беременности, помимо значительной нагрузки на позвоночник, повышается выработка гормона релаксина, который способствует некоторому размягчению связок, что также может быть фактором риска развития грыжи диска.

Таким образом, под «прицелом» — люди и молодого, и пожилого возраста. У первых причиной чаще являются большие нерациональные нагрузки, а у вторых грыжи развиваются на фоне запущенного остеохондроза.

— Какими симптомами проявляет себя грыжа межпозвоночного диска?

Признаки грыжи позвоночника следующие:

боли в шее, спине, т. е. в месте расположения грыжевого выпячивания;

распространение (иррадиация) болей в другие части тела. Например, при расположении грыжи диска в нижней части поясничного отдела позвоночника боль может отдавать в ягодицу, бедро, голень;

нарушение чувствительности, слабость в этой конечности. Со временем, при далеко зашедшем процессе, мышцы на ней могут атрофироваться;

нарушение функции тазовых органов;

головные боли, повышение артериального давления.

Последние признаки могут встречаться при грыжах шейного отдела позвоночника.