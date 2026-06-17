МегаФон запустил магистральный канал связи между Россией и Китаем 17.06.2026 Реклама ПАО Мегафон ИНН:7812014560 erid:2Vtzqx4nywo

МегаФон совместно с China Telecom запустил новый магистральный канал связи, протянувшийся из Хабаровска в Гонконг. Теперь трафик российских пользователей доходит до китайских сервисов по более короткому и быстрому маршруту.

Прежде для передачи трафика использовались европейские транспортные узлы, которые перенаправляли сигнал в Китай. Из-за этого пользователи из Сибири и с Дальнего Востока могли сталкиваться с ощутимыми задержками, поскольку запросы вместо того, чтобы сразу уходить в расположенную рядом Поднебесную, были вынуждены делать крюк через Европу.

Теперь же новый канал Хабаровск — Гонконг передает данные сразу на инфраструктуру China Telecom. Благодаря этому отклики приходят быстрее, а соединение становится более стабильным. Это особенно важно для таких сервисов, как мессенджеры, маркетплейсы, игровые платформы. По оценкам специалистов МегаФона, запуск магистрального канала сократил время отклика более чем втрое.

«Азиатский регион сегодня становится для российского телеком-рынка таким же важным направлением, как и западное, — подчеркнул технический директор МегаФона Алексей Титов. — Мы видим, что интерес пользователей к китайским мессенджерам и маркетплейсам растет: трафик в первом квартале 2026 года увеличился почти на 50% год к году. Мы развиваем систему альтернативных направлений, которая повышает надежность и качество инфраструктуры, в том числе и для пользователей восточной части страны».

Запуск нового магистрального канала стал очередным этапом укрепления международной связности МегаФона на азиатском направлении. Оператор развивает прямые маршруты обмена трафика с ведущими мировыми телеком-сетями, чтобы абоненты могли комфортно пользоваться популярными цифровыми сервисами, включая WeChat, Baidu, Taobao, AliExpress и другие.
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