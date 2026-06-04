МегаФон и АО «Апатит» на полях Петербургского международного экономического форума объявили о запуске совместного проекта по созданию первой в стране сети Private 5G, которая обеспечит работу беспилотной карьерной техники в Заполярье. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и генеральный директор АО «Апатит» Денис Новиков.

В рамках сотрудничества компании намерены реализовать в Мурманской области мультисетевую архитектуру, которая создаст контур 5G для процессов со строгими KPI, а остальные производственные сервисы и оборудование бесшовно переведет в LTE. Такой подход позволит использовать на открытых участках добычи руды в филиале АО «Апатит» в Кировске беспилотные карьерные самосвалы и сформирует защищенную среду для других дистанционно управляемых процессов.

Сеть 5G благодаря поддержке высоких скоростей обеспечит передачу больших объемов данных с минимальной задержкой. В перспективе это даст возможность исключить человека из опасных зон, повысить безопасность и производительность труда, а также оптимизировать логистические цепочки.

«Мы всегда стремились быть лидерами в области инноваций, в том числе на нашем горнодобывающем переделе. Для повышения безопасности сотрудников в рудниках кировского филиала компании уже сейчас применяется дистанционное бурение, которое доказало свою эффективность. Следующий шаг — беспилотная карьерная техника. Однако для работы всего этого сложного оборудования требуется быстрый и устойчивый канал беспроводной связи, который мы намерены выстроить вместе с нашим технологическим партнером — МегаФоном, — подчеркнул генеральный директор АО „Апатит“ Денис Новиков. — Уверен, что такое эффективное сотрудничество промышленности и телекома позволит нам сделать очередной качественный рывок в цифровизации производств, еще раз подчеркивая статус ФосАгро как одного из технологических лидеров российской экономики».

«Промышленный сектор уже сформировал запрос на технологию 5G: без сверхнизкой задержки и гарантированной полосы невозможно масштабировать телеуправление техникой, видеоаналитику в реальном времени и высокоточное позиционирование. В ожидании регуляторных решений мы с партнёром приступаем к реализации гибридной модели, что ускорит внедрение инноваций и обеспечит плавный переход к новым стандартам, — отметил генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан. — Мультисетевая архитектура позволит изолировать в контуре LTE существующие процессы, а для высококритичных сценариев поэтапно развернем 5G. Это даст предсказуемую экономику, управляемые риски и позволит перейти к цифровому производству на всех этапах: от типовых офисных операций до добычи в карьере без участия человека».