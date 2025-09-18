«МегаФон» сделал «МегаСемью» доступной по всей стране 18.09.2025 Реклама ПАО «Мегафон» ИНН:7812014560 erid:2VtzqvzSUVS

Оператор расширил функционал услуги «МегаСемья», позволив абонентам добавлять в группу родственников и близких из любых регионов России. Теперь пользователи могут объединять пакеты минут, SMS и интернета, вне зависимости от места регистрации участников.

Ранее присоединить к «МегаСемье» можно было только абонентов из своего региона или соседних областей. Благодаря обновлению оператор снял это ограничение — аналогичных предложений у крупнейших конкурентов пока нет.

Для подключения услуги достаточно в приложении «МегаФона» открыть раздел «МегаСемья», создать группу и указать номер телефона близкого человека.

«Объединение в одном тарифе близких людей из разных регионов — это не только реализация сложного технического решения, но и стирание географических границ для наших клиентов. Теперь „МегаСемья“ помогает оптимизировать затраты на связь внутри группы, даже если вы живёте на разных концах страны. Мы убеждены, что такое решение поможет нашим клиентам стать ещё ближе», — отметил коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.

Услуга «МегаСемья» действует с апреля 2023 года. Она позволяет бесплатно подключать до пяти участников, а также делиться с ними интернетом, минутами и SMS. Дополнительно пользователи получают общие «МегаСилы» — безлимитный доступ к популярным сервисам, бесплатные звонки внутри сети, бонусные гигабайты, пакеты минут и интернета и перенос остатков. За каждого нового участника начисляются дополнительные гигабайты — всего до 300 ГБ в зависимости от тарифа.

Согласно данным компании, с начала 2025 года число клиентов, активно делящихся своим тарифом, увеличилось почти на четверть. В 58% случаев организаторами «МегаСемьи» выступают мужчины, чаще всего проживающие в Таймырском и Ямало-Ненецком округах, Чечне, Дагестане и Магаданской области. Самый активный возрастной сегмент пользователей, создающих группы, — от 35 до 44 лет.
