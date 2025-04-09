МегаФон подключил крупнейшую клинику к высокоскоростному интернету 09.04.2025 Реклама ПАО «Мегафон» ИНН:7812014560 erid:2Vtzqw8Dxm7

В многопрофильной клинике, входящей в состав Российского научного центра хирургии (РНЦХ), теперь доступен скоростной мобильный интернет (до 30 Мбит/с) и технология VoLTE.

Новое телекоммуникационное оборудование МегаФона заработало в лечебно-диагностическом подразделении Научно-клинического центра (НКЦ) №2 в московском районе Ясенево. Центр является частью РНЦХ им. Б.В. Петровского — ведущего хирургического учреждения России.

Основное направление работы центра — амбулаторное обслуживание, которое осуществляют высококвалифицированные специалисты, включая докторов наук. Применяя передовые технологии, врачи проводят консультации пациентов как на этапе подготовки к госпитализации, так и после выписки.

Для обеспечения эффективного взаимодействия между медицинскими специалистами и создания комфортных условий для пациентов, в частности для их связи с родственниками, инженеры телеком-оператора запустили на новом оборудовании сразу несколько диапазонов связи. Высокочастотные диапазоны обеспечивают стабильную скорость передачи данных, а среднечастотные отличаются повышенной проникающей способностью — сигнал легко проходит через стены и перекрытия.

Технология VoLTE, доступная теперь в центре, позволяет совмещать голосовые вызовы и использование мобильного интернета. А благодаря технологии MIMO выросла пропускная способность сети. Всё это создает комфортные условия для врачебных консультаций и общения пациентов с семьей.

Директор МегаФона по Москве и Московской области Виктор Югай отметил, что проведение максимально точного анализа и исследований для быстрой постановки верного диагноза является одной из важнейших составляющих современной медицины. Компания внедрила надежные решения, обеспечивающие устойчивую работу мобильного интернета и связи на всей территории центра, подчеркнул он.

Ежегодно в Российском научном центре хирургии имени академика Б.В. Петровского лечение получают более 110 тысяч пациентов. Специалисты проводят сложнейшие операции на сердце, сосудах и мозге, трансплантируют органы и занимаются генетическими исследованиями.
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