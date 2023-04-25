Работодатель предлагает
- График работы: 5/2, с 9.00 до 18.00.
- Оплата: фиксированный оклад+премии.
- Небольшой дружный коллектив.
- Красивая, качественная и востребованная продукция (ассортимент можно увидеть на сайте luluspace.ru).
Что нужно будет делать
- Шлифовать детали из массива и МДФ на станке и шлиф-машинками, готовить их к покраске.
- Наносить кромку на кромкооблицовочном станке.
- Упаковывать готовую продукцию и выполнять другие поручения на производстве.
Место работы: пгт Поварово, мкр. Лесхоза, дом 47 (электричка от станции «Крюково» до станции «Поварово-1» идёт 10-15 минут + 15 минут пешком от ж/д станции).
Контакты для связи:
- 8-926-987-22-44 (будние дни с 9 до 18)
- info@luluspace.ru
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