Мебельное производство «LULU space» из Поварово ищет работника в свою команду 25.04.2023 Реклама
Работодатель предлагает

  • График работы: 5/2, с 9.00 до 18.00.
  • Оплата: фиксированный оклад+премии.
  • Небольшой дружный коллектив.
  • Красивая, качественная и востребованная продукция (ассортимент можно увидеть на сайте luluspace.ru).

Что нужно будет делать

  • Шлифовать детали из массива и МДФ на станке и шлиф-машинками, готовить их к покраске.
  • Наносить кромку на кромкооблицовочном станке.
  • Упаковывать готовую продукцию и выполнять другие поручения на производстве.

Место работы: пгт Поварово, мкр. Лесхоза, дом 47 (электричка от станции «Крюково» до станции «Поварово-1» идёт 10-15 минут + 15 минут пешком от ж/д станции).

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Метки:
работа, мебель
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