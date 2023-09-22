Матрасные фабрики России наращивают темпы производства 22.09.2023 Реклама ООО «Матрас Интер Рус», ИНН 7701405015, erid:LatgBt5GK

Растущий интерес покупателей к матрасным изделиям заставляет производителей повышать объёмы выпуска товаров этой категории. Если в 2021 году на внутренний рынок поступило около 10 млн. новых матрасов, то в 2023 году эта цифра вырастет до 12,5 млн. поставив своеобразный рекорд в отрасли. Всё дело в том, что зарубежные фирмы за исключением Турции и Китая сегодня практически не поставляют спальные принадлежности в Россию. А многие граждане желают как можно быстрее обновить место для сна, украсив спальню и свой комфорт качественным сертифицированным матрасом.

В середине 2022 года матрасные фабрики и цеха стали испытывать серьёзные трудности с поставкой такого сырья как кокосовая койра и натуральный каучук, импортируемый со Шри-Ланки. В то время в этой стране назрел политический и экономический кризис, который вкупе с западными санкциями серьёзно усложнил жизнь российским производителям матрасов. Однако, уже в начале текущего года все проблемы с поставками перечисленных материалов были решены с помощью альтернативного импорта. При этом запасов кокосового волокна на сегодняшний день хватит, как минимум, на год активной работы производственных линий.

Эксперты отмечают, что ощутимый рост спроса связан с повышением качества отечественной продукции и грамотной ценовой политикой крупных интернет-магазинов, торгующих товарами для сна. Средняя торговая наценка на матрасы в настоящее время составляет не более 15-18%, и это не считая больших скидок на некоторые модели. Двуспальный матрасный блок с независимой системой пружин превратился из предмета роскоши в доступный товар. А доставка заказанного изделия осуществляется по всем регионам РФ, включая такие отдалённые области как Дальний Восток и Карелия.

Перспективы такого стремительного роста могут привести к дисбалансу между спросом и предложением — считают эксперты. Поэтому чтобы избежать большого объёма «неликвида» и производителям и продавцам следует постоянно анализировать статистику, демонстрирующую покупательские тенденции. Не стоит забывать, что матрасы являются специфическим товаром, требующим внимательного изучения и даже примерки. И только интернет-магазины, в которых эффективно работает система обмена и возврата, должны вызывать доверие потенциальных покупателей. В большинстве случаев временное окно для таких операций составляет 14 дней, что вполне устраивает самых разборчивых потребителей.

Источник: matras.ru

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производство
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