Ирина Сафонова владеет большим количеством массажных методик и направлений. Есть у неё и свои авторские методики. Опыт работы Ирины — более 30 лет. Медицинское образование. Мужчинам массаж не производится.
Процедуры красоты и здоровья:
- Полное преображение
- Антицеллюлитный массаж
- Релакс-массаж
- Массаж спины
- Массаж для беременных
- Ручная липосакция
- Все виды Бразильского массажа
- Различные виды обёртывания
- Бандажное обертывание
- Перкуссионный массаж тела
- Южно-американский массаж роулерами
- Кавитация+RF
- Азиатский массаж шелковыми коконами
- Перкуссионный массаж лица
- Авторский массаж лица
- Rf-лифтинг
Какой именно вид массажа подойдет вам — Ирина подберёт на первом сеансе или на предварительной консультации.
Телефон/ватсап: 8-977-713-99-14
Инстаграм*, Вконтакте, Телеграмм, Одноклассники
*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена
Свободные окошки уточняйте в Директ или пишите на WhatsApp (на звонки ответить не всегда есть возможность).
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