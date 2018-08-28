Магнитно-резонансная томография в центре «МРТ Эксперт Зеленоград». Рассказывает главврач Наталия Емельянова

«Диагностика достигла таких успехов, что здоровых людей практически не осталось», сказал Бертран Рассел, имея в виду, что болезни были всегда. Но современные врачи-диагносты научились их распознавать. Один из информативных и безопасных методов помощи пациентам и доктору в постановке диагноза — диагностика методом МРТ. О магнитно-резонансной томографии мы беседуем с главным врачом диагностического центра «МРТ Эксперт Зеленоград» Наталией Емельяновой.
— Наталия Ивановна, на чем основан метод МРТ-диагностики?
В его основе — создание в томографе постоянного магнитного поля. Цель МРТ-диагностики — выявление патологических процессов в организме пациента. Вреда здоровья человеку при диагностике МРТ наука не зафиксировала. Исключение составляют относительные и абсолютные противопоказания к проведению магнитно-резонансной томографии.
— Какие томографы применяются в вашем диагностическом центре?
Все диагностические центры федеральной сети «Эксперт» оснащены современными высокопольными томографами экспертного класса. Наш диагностический центр «МРТ Эксперт Зеленоград» оборудован высокопольным томографом Siemens. Мощность томографа — 1,5 Тесла.
— В каких случаях рекомендуется метод МРТ-диагностики?
Если пациент испытывает боль или дискомфорт в теле — это показание для МРТ-диагностики. МРТ исключает или обнаруживает развитие воспалительных процессов и опухолевых образований в организме.
— Есть ли противопоказания для МРТ?
Абсолютное противопоказание МРТ — это наличие металлических предметов в организме и медицинских приборов (осколков, пуль, кардиостимуляторов и так далее). Относительные противопоказания при МРТ носят психологический характер: клаустрофобия и панические атаки. Большую роль в процессе диагностики играет положительный и спокойный настрой пациента. Запрещено делать МРТ при любом виде опьянения: алкогольного или наркотического.
— Вы сказали про клаустрофобию. Допустим, клаустрофобия есть, а МРТ-диагностика необходима по показаниям. Как быть таким пациентам?
Боязнь замкнутого пространства есть у многих людей в большей или меньшей степени. Повторю: важен настрой пациента на диагностику. Человек должен осознать, что ему оказывают помощь. У нас есть несколько рекомендаций для таких пациентов:
- прочитайте больше информации о методе МРТ, убедившись, что метод — безболезненный и безопасный;
- у каждого человека есть свои методы расслабления: лёгкое успокоительное, медитация, приятная музыка, беседа с родственником. Подумайте, что подойдёт именно вам;
- если вам очень страшно, можете надеть наушники и повязку на глаза. Возьмите с собой на процедуру одного близкого человека. В комнате может присутствовать медперсонал;
- в некоторых случаях может помочь поддержка психолога: запланируйте визит до посещения диагностического центра;
- убедите себя в необходимости диагностики для вашего здоровья. Помните: результат исследования нужен, прежде всего, вам.
— Что вы подразумеваете под безопасностью и безболезненностью МРТ?
Метод МРТ не несет никакой лучевой нагрузки. Пациент может пройти комплексное исследование всего организма или пройти диагностику необходимое количество раз за короткий промежуток времени. Метод МРТ не предполагает инвазивного (внутреннего) вмешательства в организм человека: пациент не испытывает при диагностике боли или излишнего дискомфорта.
— В каких случаях при проведении МРТ-диагностики используется контрастирование?
Контраст — специальный препарат (раствор), вводится пациенту внутривенно. При диагностике с контрастированием врач может видеть совсем небольшие опухоли размерами от 3 мм. Внутривенное контрастирование помогает врачу-диагносту распознать хроническую или острую стадию заболевания, оценить масштаб распространения опухолевого процесса, определить точное количество очагов заболевания, увидеть наглядно и контрастно патологическое объемное образование.
— Есть ли противопоказания к контрастированию в МРТ?
Контрастирование при МРТ-диагностике противопоказано беременным, больным с нарушениями функций почек и при индивидуальной непереносимости. При лактации кормление грудью должно быть прекращено за 24 часа до диагностики и возобновлено не ранее, чем через сутки.
— Есть ли ограничения по возрасту при прохождении МРТ?
Фактически возрастных пределов нет. В диагностических центрах сети «Эксперт» есть опыт приема двухмесячных пациентов! Самым маленьким пациентом в нашем центре в Зеленограде был полугодовалый малыш. При диагностике грудного ребенка обязательно присутствует родитель, а сам пациент спит. Верхних возрастных пределов МРТ-диагностики тоже не существует: важно, чтобы пациент смог какое-то время не шевелиться и не боялся самой процедуры.
— В чем отличия и сходства методов КТ и МРТ?
Оба эти метода высокоинформативны. Цель диагностики КТ И МРТ одна и та же — определить есть ли патологические процессы в организме пациента. В этом их сходство. Но эти два метода различаются принципом действия.
Принцип диагностики КТ основан на действии рентгеновских лучей. При проведении КТ-исследования пациент получает определенную дозу облучения. Поэтому чаще раза в год медики рекомендуют делать КТ только в крайних случаях.
Метод МРТ основан на работе магнитного поля, безопасного для человека. Поэтому МРТ можно пройти необходимое количество раз, не опасаясь лучевой нагрузки на организм.
С помощью КТ легко выявить кисты, камни, опухоли. МРТ все эти образования выявляет также успешно. С помощью МРТ также можно выявить патологии суставов и хрящей, сосудов, нервов и мягких тканей. Возможно проведение двух исследований — КТ и МРТ в один день: дополнительного облучения не будет.
При обследовании разных органов рекомендуют разные методы. Подходящий именно в вашем случае метод диагностики определить может только лечащий врач.
— Можно ли делать МРТ без направления врача?
Можно. Персонал диагностического центра определит необходимую область исследования, учитывая характер жалоб пациента. Наши сотрудники расскажут, как подготовиться к исследованию и запишут на диагностику, учитывая желаемое время посещения.
— Что бы вы хотели пожелать пациентам вашего диагностического центра?
Я желаю позитивного настроя, правильного выбора и крепкого здоровья!
Беседовала Алла Саунина
Для справки:
Емельянова Наталия Ивановна — главный врач диагностического центра «Эксперт Зеленоград».
Высшее образование: ГОУВПО Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, лечебное дело, 2004 г. Ординатура: ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, рентгенология, 2013 г. Повышение квалификации: НОУ ДПО «Институт повышения квалификации медицинских кадров», Избранные вопросы МРТ диагностики, 2015 г. Дополнительное образование: ГБОУ ДПО Российская медицинская академия последипломного образования Минсоцздравразвития
Диагностический центр «МРТ Эксперт Зеленоград» расположен по адресу: Зеленоград, площадь Шокина, дом 2, строение 3 (рядом с центральным входом в АО «Ангстрем»)
Запись по телефонам: 8(499)214-01-31, 8(985)812-90-33
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