Магнитно-резонансная томография в центре «МРТ Эксперт Зеленоград». Рассказывает главврач Наталия Емельянова

— В каких случаях рекомендуется метод МРТ-диагностики?

Если пациент испытывает боль или дискомфорт в теле — это показание для МРТ-диагностики. МРТ исключает или обнаруживает развитие воспалительных процессов и опухолевых образований в организме.

— Есть ли противопоказания для МРТ?

Абсолютное противопоказание МРТ — это наличие металлических предметов в организме и медицинских приборов (осколков, пуль, кардиостимуляторов и так далее). Относительные противопоказания при МРТ носят психологический характер: клаустрофобия и панические атаки. Большую роль в процессе диагностики играет положительный и спокойный настрой пациента. Запрещено делать МРТ при любом виде опьянения: алкогольного или наркотического.

— Вы сказали про клаустрофобию. Допустим, клаустрофобия есть, а МРТ-диагностика необходима по показаниям. Как быть таким пациентам?

Боязнь замкнутого пространства есть у многих людей в большей или меньшей степени. Повторю: важен настрой пациента на диагностику. Человек должен осознать, что ему оказывают помощь. У нас есть несколько рекомендаций для таких пациентов: