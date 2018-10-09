Томограф открытого типа — это кушетка, на которую укладывают пациента. На кушетке сверху и снизу находятся магнитные катушки, создающие магнитное поле. Отличительной особенностью томографа такого типа является то, что в течение всего сеанса пациент остается под наблюдением специалистов. Кроме того, рядом могут находиться родственники и держать человека за руку. Особенно это важно, когда МРТ-исследование проводится ребенку. Согласитесь, что такой тип аппарата является наиболее комфортным.