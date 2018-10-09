EMEX. Автозапчасти вовремя.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Магнитно-резонансная томография открытого типа в медцентре «Томоград» — абсолютно информативно, психологически комфортно 09.10.2018 медцентр «Томоград» Реклама

Современные аппараты на постоянных магнитах открытого типа, (в частности «АЗ-300» в медцентре «Томоград») не уступают по качеству изображений, получаемых при рутинных ежедневных обследованиях, своим сверхпроводящим собратьям. При этом стоимость самого обследования значительно ниже, и, что немаловажно, вред организму полностью отсутствует.

Преимущества томографов открытого типа налицо

Что представляет собой традиционный томограф, тоннельного типа? Это тоннель, в который для обследования помещается пациент. Большим неудобством для пациента является ощущение замкнутого пространства, и это накладывает определенные ограничения. Люди, нуждающиеся в постоянном врачебном контроле или непрерывных медицинских процедурах, не могут проходить подобные обследования. Определенные сложности возникают при исследованиях детей, пожилых пациентов, людей, страдающих клаустрофобией или ожирением. Во всех этих случаях настоящим выходом из положения становится использование открытого магнитно-резонансного томографа.

Томограф открытого типа — это кушетка, на которую укладывают пациента. На кушетке сверху и снизу находятся магнитные катушки, создающие магнитное поле. Отличительной особенностью томографа такого типа является то, что в течение всего сеанса пациент остается под наблюдением специалистов. Кроме того, рядом могут находиться родственники и держать человека за руку. Особенно это важно, когда МРТ-исследование проводится ребенку. Согласитесь, что такой тип аппарата является наиболее комфортным.

В шаговой доступности

Проблема в том, что медицинские центры, где установлены МРТ открытого типа, найти не так уж просто. Зеленоградцам повезло: на территории Технопарка ОАО «ЭЛМА» открыт Диагностический центр магнитно-резонансной томографии, который входит в крупную сеть диагностических центров «ТОМОГРАД», функционирующих на всей территории России. В Центре установлен томограф открытого типа АЗ-300, который вобрал в себя лучшие качества ранее разработанных аппаратов, по некоторым своим показателям не имеющих аналогов в мире.

Кто «расшифровывает» результаты:

В центре «Томоград» уже несколько лет этим занимается врач-рентгенолог высшей категории, кандидат медицинских наук (стаж работы по специальности — более 30 ти лет ) Сергей Смирнов.

Важно понимать, что марка и напряженность магнитного поля аппарата, установленного в Центре, не являются определяющими в обследовании, гораздо важнее знания и опыт врача, который ведет прием и делает заключение по снимкам.

Широкий перечень исследований

Мощность МРТ открытого типа несколько ниже, чем мощность магнитов закрытых аппаратов, однако ее вполне достаточно для проведения большинства МРТ-исследований: инсульты и абсцессы мозга, различные травмы черепа с подозрением на повреждение вещества головного мозга, травмы позвоночника с повреждением спинного мозга и окружающих мягких тканей, патологические изменения крупных суставов.

Патологические процессы в позвонках, связочном аппарате, спинном мозге и межпозвонковых дисках можно обнаружить на ранних стадиях. Методика незаменима для наблюдения за изменениями в позвоночнике после операции, она дает возможность оценивать состояние грыжи межпозвонковых дисков. Кстати, боли в поясничном отделе, радикулит — лишь показатели начавшихся серьезных изменений. Чувствительна МРТ и к определению заболеваний суставов: хронических артритов, деформирующих артрозов, разрывов менисков, сухожилий, связок и мышц. Полезно проводить обследования на МРТ и с целью профилактики. Это прекрасная возможность предупредить болезнь или начать лечение на начальной стадии заболевания, не допуская осложнений.

МРТ — это единственный метод, позволяющий диагностировать на ранней стадии такое заболевание, как РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ!

Магнитно-резонансная томография находится в авангарде современных методов исследования внутренних органов и тканей. Высочайшая информативность в сочетании с полной безопасностью становятся решающими факторами при выборе этой диагностической методики — как пациентами, так и опытными врачами.

В октябре 2018:

  • Акция «Диагностики причины головной боли»
  • МРТ головного мозга + МРТ шейного отдела = 7800руб. Данное комплексное обследование рекомендуется проводить при головных болях, мигренях, головокружении.)
  • Акция «Здоровая спина».
  • Скидка на 3 отдела позвоночника — шейный + грудной + пояснично-крестцовый отдел позвоночника = 1600 руб.

Записаться на обследование в Центр можно по телефонам: 8(499)645-53-52, 8(495)722-14-85.

Сайт центра: https://zelenograd.tomograd.ru/

https://www.instagram.com/tomogradzelenograd/

https://vk.com/club148753803

Где мы находимся и как к нам проехать, смотрите тут.

 Реклама
Промзону с развалинами ЦИЭ сдали в аренду частному инвестору
Нанотрубки против артроза. В МИЭТе создали материал для регенерации гиалинового хряща в суставах
Новый лифт в 11 микрорайоне сорвался и упал в шахту. Внутри были женщина с ребенком
Science Slam — битва молодых ученых. 12 октября в МИЭТе
Завершается снос крюковского вещевого рынка
Автоматизация производственного учета на 1С Компания МИКО
В «СТО Зеленоград» — рассрочка на сервисное обслуживание авто и бесплатная замена моторного масла Agip Объявления
Курсы ЕГЭ и ОГЭ в Зеленограде. Профориентация и помощь в поступлении на бюджет Объявления
ЖК "Зеленоград Сити" - квартал в центре города. Активные продажи квартир. Ипотека, рассрочка. Объявления
Робота PinGO создали в школе 1557. Он умеет играть с детьми-инвалидами
Я хочу больше зарабатывать, но боюсь сменить работу. Что делать? Партнерский материал
Кружки и секции для детей и взрослых. Выбирайте и записывайтесь
Лекции и мастер-классы для школьников в МИЭТе по субботам. Расписание
Пассажиров на Ленинградском вокзале разведут по уровням: посадка через верх, выход через низ
Укол зонтиком. Рыба с человечьими зубами — самые смешные происшествия недели
Кофейня «Старбакс» откроется в «Зеленопарке»
«Автодор» предупредил о запрете остановки на платной дороге М-11. И что теперь делать?
Центр коррекционной педагогики «Логопед-Проф» — детям и взрослым Объявления
Магнитно-резонансная томография открытого типа в медцентре «Томоград» — абсолютно информативно, психологически комфортно Объявления
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Ваши завтраки обеды и ужины — уже приготовлены в правильной кулинарии «Парим-Варим». Закажите их и доставку Объявления
«Ласточке» исполнилось три года. Почему слова Собянина о «наземном метро в Зеленоград» оказались неправдой
Я хочу поставить лавочку у подъезда, как это сделать? А как её потом убрать?
«Рисковать своим здоровьем не надо». Тренер по лыжным гонкам Павел Елисеев о воспитании чемпиона и наборе в бесплатную секцию
Водителей без полиса ОСАГО начнут ловить с помощью камер с ноября
Для пассажиров электричек разработают проход через турникеты с помощью сканирования лиц
Десять удивительных фактов о магазине «Подружки-рукодельницы» от его хозяек Партнерский материал
Как выселяют жильцов аварийного дома в Алабушево, предлагая им самим покупать новое жилье
Беспроводное электричество для «сердечного насоса». Как ученые МИЭТа решают проблему подзарядки медицинских имплантатов
Строительство турникетов на станции Крюково возобновится в октябре. Включат их к весне или раньше
После включения отопления из крана потекла ржавая вода. Что происходит?
Как убирать листву во дворах, жители решают на голосовании. Что с ним не так?
Все для вашего автомобиля в компании «Автонабор-Сервис» Объявления
"Клиника "Добромед" - качественное лечение для всей семьи. Объявления
Место, где хранят время. Поселку Менделеево — 70 лет
«Твёрдо верю в подъём». К столетнему юбилею Геннадия Гуськова — одного из «отцов» зеленоградской микроэлектроники
Избраны новые главы Андреевки и Менделеево. И сразу резкие решения
Почему кошкам не дают жить в подвалах?
Беспилотные электрички начнут тестировать в Москве в 2019 году Это позволит чаще пускать поезда
«У нас атмосфера не вымученной, а искренней доброжелательности». Как устроиться на работу в студию красоты Purple
Подписывайтесь на наш Инстаграм. Самые красивые фотографии любимого города!
«Не замерз и успел на последнюю электричку». Как зеленоградца Дениса Еремина задержали на митинге против пенсионной реформы
Открылся долгожданный продуктовый магазин в глубине 9 микрорайона
На месте спорной стройки в 15 микрорайоне сделали опись деревьев. Власти работают над отменой строительства ресторана
Мануальный терапевт Андрей Громницкий об оптимальном двигательном стереотипе человека
«У детей нет штампов о сложности классической музыки» Наталья Лаврова — о развитии ребенка через искусство
«Рано или поздно каждый выигрывает свой турнир». Тренер по теннису Алексей Лебединец — об академии «Чемпион»
Что уже сейчас надо делать школьнику, который решил поступить в ведущий вуз страны? Отвечает проректор МИЭТ Дмитрий Коваленко
Межпозвоночная грыжа: терпеть или лечить? Рассказывает врач-хирург, рентгенолог «МРТ Эксперт Зеленоград» Кристина Орлова
«Любой ученик при правильном подходе добьется отличных баллов на ЕГЭ и поступит в вуз своей мечты»
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама