Современные аппараты на постоянных магнитах открытого типа, (в частности «АЗ-300» в медцентре «Томоград») не уступают по качеству изображений, получаемых при рутинных ежедневных обследованиях, своим сверхпроводящим собратьям. При этом стоимость самого обследования значительно ниже, и, что немаловажно, вред организму полностью отсутствует.
Что представляет собой традиционный томограф, тоннельного типа? Это тоннель, в который для обследования помещается пациент. Большим неудобством для пациента является ощущение замкнутого пространства, и это накладывает определенные ограничения. Люди, нуждающиеся в постоянном врачебном контроле или непрерывных медицинских процедурах, не могут проходить подобные обследования. Определенные сложности возникают при исследованиях детей, пожилых пациентов, людей, страдающих клаустрофобией или ожирением. Во всех этих случаях настоящим выходом из положения становится использование открытого магнитно-резонансного томографа.
Томограф открытого типа — это кушетка, на которую укладывают пациента. На кушетке сверху и снизу находятся магнитные катушки, создающие магнитное поле. Отличительной особенностью томографа такого типа является то, что в течение всего сеанса пациент остается под наблюдением специалистов. Кроме того, рядом могут находиться родственники и держать человека за руку. Особенно это важно, когда МРТ-исследование проводится ребенку. Согласитесь, что такой тип аппарата является наиболее комфортным.
Проблема в том, что медицинские центры, где установлены МРТ открытого типа, найти не так уж просто. Зеленоградцам повезло: на территории Технопарка ОАО «ЭЛМА» открыт Диагностический центр магнитно-резонансной томографии, который входит в крупную сеть диагностических центров «ТОМОГРАД», функционирующих на всей территории России. В Центре установлен томограф открытого типа АЗ-300, который вобрал в себя лучшие качества ранее разработанных аппаратов, по некоторым своим показателям не имеющих аналогов в мире.
В центре «Томоград» уже несколько лет этим занимается врач-рентгенолог высшей категории, кандидат медицинских наук (стаж работы по специальности — более 30 ти лет ) Сергей Смирнов.
Важно понимать, что марка и напряженность магнитного поля аппарата, установленного в Центре, не являются определяющими в обследовании, гораздо важнее знания и опыт врача, который ведет прием и делает заключение по снимкам.
Мощность МРТ открытого типа несколько ниже, чем мощность магнитов закрытых аппаратов, однако ее вполне достаточно для проведения большинства МРТ-исследований: инсульты и абсцессы мозга, различные травмы черепа с подозрением на повреждение вещества головного мозга, травмы позвоночника с повреждением спинного мозга и окружающих мягких тканей, патологические изменения крупных суставов.
Патологические процессы в позвонках, связочном аппарате, спинном мозге и межпозвонковых дисках можно обнаружить на ранних стадиях. Методика незаменима для наблюдения за изменениями в позвоночнике после операции, она дает возможность оценивать состояние грыжи межпозвонковых дисков. Кстати, боли в поясничном отделе, радикулит — лишь показатели начавшихся серьезных изменений. Чувствительна МРТ и к определению заболеваний суставов: хронических артритов, деформирующих артрозов, разрывов менисков, сухожилий, связок и мышц. Полезно проводить обследования на МРТ и с целью профилактики. Это прекрасная возможность предупредить болезнь или начать лечение на начальной стадии заболевания, не допуская осложнений.
МРТ — это единственный метод, позволяющий диагностировать на ранней стадии такое заболевание, как РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ!
Магнитно-резонансная томография находится в авангарде современных методов исследования внутренних органов и тканей. Высочайшая информативность в сочетании с полной безопасностью становятся решающими факторами при выборе этой диагностической методики — как пациентами, так и опытными врачами.
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- МРТ головного мозга + МРТ шейного отдела = 7800руб. Данное комплексное обследование рекомендуется проводить при головных болях, мигренях, головокружении.)
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Записаться на обследование в Центр можно по телефонам: 8(499)645-53-52, 8(495)722-14-85.
Сайт центра: https://zelenograd.tomograd.ru/
https://www.instagram.com/tomogradzelenograd/
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