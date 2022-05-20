Магазины сети «Я Сама» приглашают познакомиться с немецким брендом Acufactum 20.05.2022 ZELENOGRAD.RU

Добро пожаловать в маленький, но красивый мир немецкого бренда Акуфактум (Acufactum). В магазинах «Я Сама» представлен отличный выбор товаров от бренда: тесьма, ткани, а также шикарные книги по рукоделию в твердом переплете.

В чудесных персонажей, композиции и орнаменты, используемых в дизайне товаров, мы влюбились сразу.

Если вы ищете самую шикарную тесьму и ткани — это точно Акуфактум.

Вдохновение, рукоделие, воображение и любовь к деталям — основа философии бренда.

Детально отшитые элементы, высокое качество, волшебные сюжеты и высокое качество — все это Акуфактум сочетает в себе.

Отдельно стоит выделить книги. В книгах вы найдете интересную вышивку, которую можно выполнить и вручную крестом, и на вышивальной машине, сшить или связать очаровательные модели для детей, создать различные предметы для домашнего уюта.

Кто уже использовал товары Акуфактум 100% не остались равнодушными.

Ждем вас в магазинах и ателье «Я Сама» на площади Юности, дом 4 и на Привокзальной площади 14.

Метки:
магазины, рукоделие, Я сама, Я сама
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Магазины сети «Я Сама» приглашают познакомиться с немецким брендом Acufactum Реклама
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