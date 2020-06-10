Сеть магазинов «Я Сама» рада предложить вам сезонную скидку на всю зимнюю пряжу — 20% до конца июня.

Лучшая европейская пряжа со скидкой для вас:

Schachenmayr

Regia

Rowan

Bergere de France

Lamana

И многие другие марки.



Продавцы всегда помогут подобрать необходимые аксессуары:

эксклюзивные спицы Knit Pro (те самые кубические спицы),

профессиональную вязальную фурнитура от PRYM (Германия),

японские крючки Tulip и многое другое.

Маркеры для петель, наконечники для спиц, шаблоны для вязания носков, счётчики рядов — в магазинах есть всё, чтобы облегчить себе творческий процесс и вывести своё хобби на профессиональный уровень.



Для тех, кто любит шить — у в ассортименте всегда есть эксклюзивные итальянские ткани, шёлк, хлопок, костюмная ткань, джинса, вискоза, шифон — всё для реализации любого швейного проекта. Консультанты с удовольствием подберут вам необходимую ткань и аксессуары к ней.

В магазинах «Я Сама» вы всегда можете купить швейную машину и оверлок от ведущих марок Janome и Brother.

Если вы сами не умеете шить, но нужно отремонтировать одежду или что-то подшить или ушить — в магазине рады предоставить вам услуги ателье. В каждом магазине есть профессиональные мастера, которые справятся с работой любого уровня сложности.



Напоминаем, что в старом городе магазин рукоделия «Я Сама» переехал из здания Детского мира и работает теперь по адресу: Площадь Юности, дом 4.

Следите за новостями и акциями магазина в инстаграм: @Jasama.krukovo и @Jasama.unost

В сети магазинов «Я Сама» всегда рады и ждут вас.