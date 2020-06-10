Магазины рукоделия «Я Сама» открылись и предлагают 20% скидку на ряд товаров 10.06.2020 Магазины рукоделия «Я Сама»

Магазины рукоделия «Я Сама» после долго перерыва открыли свои двери и ждут всех рукодельниц и рукодельников Зеленограда и окрестностей для пополнения творческих запасов. Торговля организована в соответствии со всеми санитарными рекомендациями и нормами, с заботой о вашем здоровье и здоровье сотрудников.

Сеть магазинов «Я Сама» рада предложить вам сезонную скидку на всю зимнюю пряжу — 20% до конца июня.
Лучшая европейская пряжа со скидкой для вас:

  • Schachenmayr
  • Regia
  • Rowan
  • Bergere de France
  • Lamana

И многие другие марки.

Продавцы всегда помогут подобрать необходимые аксессуары:

  • эксклюзивные спицы Knit Pro (те самые кубические спицы),
  • профессиональную вязальную фурнитура от PRYM (Германия),
  • японские крючки Tulip и многое другое.

Маркеры для петель, наконечники для спиц, шаблоны для вязания носков, счётчики рядов — в магазинах есть всё, чтобы облегчить себе творческий процесс и вывести своё хобби на профессиональный уровень.

Для тех, кто любит шить — у в ассортименте всегда есть эксклюзивные итальянские ткани, шёлк, хлопок, костюмная ткань, джинса, вискоза, шифон — всё для реализации любого швейного проекта. Консультанты с удовольствием подберут вам необходимую ткань и аксессуары к ней.
В магазинах «Я Сама» вы всегда можете купить швейную машину и оверлок от ведущих марок Janome и Brother.
Если вы сами не умеете шить, но нужно отремонтировать одежду или что-то подшить или ушить — в магазине рады предоставить вам услуги ателье. В каждом магазине есть профессиональные мастера, которые справятся с работой любого уровня сложности.

Напоминаем, что в старом городе магазин рукоделия «Я Сама» переехал из здания Детского мира и работает теперь по адресу: Площадь Юности, дом 4.
Следите за новостями и акциями магазина в инстаграм: @Jasama.krukovo и @Jasama.unost
В сети магазинов «Я Сама» всегда рады и ждут вас.

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Метки:
творчество, рукоделие, Я сама, Я сама
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