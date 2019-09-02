Магазин «Я Сама» раскроет творческий потенциал и вдохновит мастериц на самые оригинальные идеи по шитью и вязанию. В магазине представлен широкий ассортимент пряжи, тканей, вышивок и т. п.
К каждому товару прилагается свой аксессуар для простой и быстрой работы. Любительницы вязать могут приобрести спицы и крючки, для рукодельниц по шитью найдутся шкатулки на любой вкус, иглы и принадлежности для швейных машин. В магазине также работает ателье.
Персонал магазина ответит на все интересующиеся вопросы и поможет погрузиться в мир творчества.
Создай свой стиль с магазином «Я Сама», будь неповторимой!
Наш интернет-магазин www.fhobby.ru
Ждём вас в сети магазинов «Я САМА»: Зеленоград, Крюково, Привокзальная площадь, дом 1, строение 4, салатовый павильон под эстакадой, телефон 8(499)738-61-31
Часы работы: понедельник с 11:00 до 20:00, вторник-пятница с 10:00 до 20:00, суббота с 10:00 до 19:00, воскресенье 10:00-18:00
ТЦ «Детский мир», Корпус 401, вход слева от центрального входа, телефон 8(499)762-36-31
Часы работы: понедельник-пятница с 10:00 до 20:00, суббота с 10:00 до 19:00, воскресенье 11:00-18:00
Москва
Митино (Пряжа). Пятницкое шоссе, 36/1, 8 (495) 754-67-93
Часы работы с 10:00 до 20:00, без выходных
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Для летних ремонтов!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.