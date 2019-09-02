Магазин «Я Сама» раскроет творческий потенциал и вдохновит мастериц на самые оригинальные идеи по шитью и вязанию. В магазине представлен широкий ассортимент пряжи, тканей, вышивок и т. п.

К каждому товару прилагается свой аксессуар для простой и быстрой работы. Любительницы вязать могут приобрести спицы и крючки, для рукодельниц по шитью найдутся шкатулки на любой вкус, иглы и принадлежности для швейных машин. В магазине также работает ателье.

Персонал магазина ответит на все интересующиеся вопросы и поможет погрузиться в мир творчества.



Создай свой стиль с магазином «Я Сама», будь неповторимой!