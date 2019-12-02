В эти выходные в торговом центре Столица в 23 микрорайоне состоялось открытие магазина Магнит Косметик!

Магнит Косметик — одна из ведущих розничных сетей по продаже косметики, бытовой химии и товаров для дома в России. В магазине представлено множество широко известных брендов и товаров собственных торговых марок. Компетентный и внимательный персонал Магнит Косметик легко сориентирует вас в многообразии продуктов, поможет сделать правильный выбор и сэкономить, подробно рассказав о скидках и акциях.