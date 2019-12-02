В эти выходные в торговом центре Столица в 23 микрорайоне состоялось открытие магазина Магнит Косметик!
Магнит Косметик — одна из ведущих розничных сетей по продаже косметики, бытовой химии и товаров для дома в России. В магазине представлено множество широко известных брендов и товаров собственных торговых марок. Компетентный и внимательный персонал Магнит Косметик легко сориентирует вас в многообразии продуктов, поможет сделать правильный выбор и сэкономить, подробно рассказав о скидках и акциях.
Так же в ТЦ «Столица» к вашим услугам:
- супермаркет «Перекресток»
- ресторан «Фазенда»
- детские развивающие центры: «Светлячок» и «Балет с 2 лет»
- большой выбор одежды
- товары для дома
- зоомагазин
- магазин Автозапчастей и многое другое.
Ждем вас в торговых центрах Столица!
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