Магазин «Магнит Косметик» открылся в Торговом центре «Столица» в 23 микрорайоне 02.12.2019 Торговый центр Столица

В эти выходные в торговом центре Столица в 23 микрорайоне состоялось открытие магазина Магнит Косметик!

Магнит Косметик — одна из ведущих розничных сетей по продаже косметики, бытовой химии и товаров для дома в России. В магазине представлено множество широко известных брендов и товаров собственных торговых марок. Компетентный и внимательный персонал Магнит Косметик легко сориентирует вас в многообразии продуктов, поможет сделать правильный выбор и сэкономить, подробно рассказав о скидках и акциях.

Так же в ТЦ «Столица» к вашим услугам:

  • супермаркет «Перекресток»
  • ресторан «Фазенда»
  • детские развивающие центры: «Светлячок» и «Балет с 2 лет»
  • большой выбор одежды
  • товары для дома
  • зоомагазин
  • магазин Автозапчастей и многое другое.

Ждем вас в торговых центрах Столица!

Следите за новостями в наших соц сетях и на сайте и в соцсетях:

https://www.instagram.com/tcstolica_zelenograd/

https://vk.com/stolitsazelenograd

Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Новый салон красоты и чехарда с банками. Что происходит в обширных нежилых помещениях «Флейты» Новости
Путину предложили достроить М-11. Нужно сделать объезд Твери и хорду к М-9 Новости
Доходы зеленоградцев последние годы росли быстрее, чем в Москве. На сколько выросли официальные зарплаты и будет ли это продолжаться? Истории
Хорошо ли жить в домах без мусоропровода. Зеленоградцы рассказывают о своем опыте Истории
Станцию Крюково обесточили почти на сутки. И это была не авария Новости
За повреждение деревьев на Яблоневой аллее кто-то заплатил 50 тысяч. Кто именно — неизвестно Новости
На исторической остановке «Дом быта» начали возвращать остекление Новости
Пропала 49-летняя жительница Солнечногорска Наталья Валовьева, работающая в Зеленограде. Помогите найти Новости
Маму с ребенком сбили по дороге в детсад. Как они себя чувствуют и кто виноват? Истории
Досуговые клубы просят дать им бесплатные помещения в школах для занятий спортом зимой Новости
Лекция «Темная сторона вселенной». Промокод для читателей Zelenograd.ru Афиша
Торговый центр «1000 мелочей» на Центральном проспекте откроется 1 декабря Новости
Зеленоградский биатлонист Матвей Елисеев взял «бронзу» в спринте на Кубке мира в Швеции. Сейчас это его высшее достижение в карьере Новости
Спасатели предупреждают об опасности выхода на лёд. Зеленоградцы массово катаются там на коньках Новости
Куда жители Зеленограда могут сдать старые шины Ответы
Путин отменил пособие по уходу за ребенком в размере 50 рублей Новости
© 1997–2019 Зеленоград.ру