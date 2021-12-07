«ПродСкладЪ» — это современный формат магазина-дискаунтера с высоким уровнем сервиса, разнообразным ассортиментом товаров и качественными продуктами по низким ценам. «Высокий сервис по складским ценам!», это не просто слоган магазина-дискаунтера, а ключевая задача, которую магазин ставит перед собой каждый день.
Скоро «ПродСкладЪ» заработает в Зеленограде, корпусе 1106.
Идет набор продавцов
Требования:
- Грамотная речь;
- Ответственность и доброжелательность.
Обязанности:
- Работа за кассовым терминалом/обслуживание покупателей;
- Работа в торговом зале по выкладке товара;
- Консультирование покупателей по ассортименту.
Условия:
- График работы 3/3
- Соблюдение Трудового Кодекса РФ;
- Оплачиваемый отпуск и больничный лист;
- Заработная плата: оклад+ премии ( выплата 2 раза в месяц);
- Средняя оплата за день: 2200 рублей
- Профессиональный рост в крупной компании;
- Оплачиваемые подработки.
Тел: 8-977-723-79-67 (Ирина Викторовна), 8-966-030-46-26 (Отдел подбора персонала)
Резюме на почту: s.soloveva@avoska.ru
Инстаграм: @prod.sklad
Сайт: www.prodsk.ru
Горячая линия: 8-909-906 13 30 (горячая линия)
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