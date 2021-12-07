Магазин-дискаунтер «ПродСкладЪ» открывается в Зеленограде. Идет набор продавцов 07.12.2021 Реклама

«ПродСкладЪ» — это современный формат магазина-дискаунтера с высоким уровнем сервиса, разнообразным ассортиментом товаров и качественными продуктами по низким ценам. «Высокий сервис по складским ценам!», это не просто слоган магазина-дискаунтера, а ключевая задача, которую магазин ставит перед собой каждый день.

Скоро «ПродСкладЪ» заработает в Зеленограде, корпусе 1106.

Идет набор продавцов

Требования:

  • Грамотная речь;
  • Ответственность и доброжелательность.

Обязанности:

  • Работа за кассовым терминалом/обслуживание покупателей;
  • Работа в торговом зале по выкладке товара;
  • Консультирование покупателей по ассортименту.

Условия:

  • График работы 3/3
  • Соблюдение Трудового Кодекса РФ;
  • Оплачиваемый отпуск и больничный лист;
  • Заработная плата: оклад+ премии ( выплата 2 раза в месяц);
  • Средняя оплата за день: 2200 рублей
  • Профессиональный рост в крупной компании;
  • Оплачиваемые подработки.

Тел: 8-977-723-79-67 (Ирина Викторовна), 8-966-030-46-26 (Отдел подбора персонала)
Резюме на почту: s.soloveva@avoska.ru

Инстаграм: @prod.sklad
Сайт: www.prodsk.ru
Горячая линия: 8-909-906 13 30 (горячая линия)

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Метки:
магазины, микрорайон 11, продукты, работа, ПродСкладЪ
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