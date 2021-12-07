«ПродСкладЪ» — это современный формат магазина-дискаунтера с высоким уровнем сервиса, разнообразным ассортиментом товаров и качественными продуктами по низким ценам. «Высокий сервис по складским ценам!», это не просто слоган магазина-дискаунтера, а ключевая задача, которую магазин ставит перед собой каждый день.