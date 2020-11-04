Магазин-ателье «Я Сама» на площади Юности ждет покупателей. Всем подарок — купон на скидку 20% 04.11.2020 Магазин-ателье «Я Сама»

Всем известный магазин-ателье «Я сама» с марта работает на новом месте. Теперь магазин расположен на площади Юности, дом 4 (рядом с магазином «Фарфор Хрусталь»).

С 1 ноября магазин проводит акцию: каждому покупателю — купон на скидку 20% в подарок при покупке от 500 рублей.

Подробные условия акции читайте на сайте магазина.

«Я сама» предлагает своим покупателям товары для вязания, шитья и рукоделия только высокого качества и только оригиналы известных брендов.

Магазин напрямую сотрудничает с ведущими немецкими поставщиками и предлагает продукцию брендов: пряжа Schachenmayr (Германия), пряжа Rowan премиум класс (Англия), пряжа Regia премиум класс (Германия), пряжа Anchor (а также, производитель мулине и наборы для вышивки), пряжа Lamana (Германия), PRYM (Германия), Acufactum (Германия), молнии и застежки YKK, пуговицы DILL (Германия), спицы и крючки марки KnitPro, спицы, крючки, аксессуары для вязания Tulip (Япония), ткани (Италия).

Также при магазине есть ателье с профессиональным оборудованием. Большая часть мастеров ателье — швеи со стажем работы в ателье более 25 лет.

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Я сама, Я сама
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