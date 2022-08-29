REGIA -это ведущий мировой бренд носочной пряжи, который с 1949 года создает инновации в мире рукоделия. Пряжа имеет 10 — летнюю гарантию качества. Каждая рукодельница найдет в линейке подходящий состав и оттенок для своего будущего шедевра.
Над разработкой дизайнов и созданием цветовой палитры пряжи трудятся всемирно известные дизайнеры REGIA. На выбор представлены оттенки от нейтральных и классических до самых необычных и ярких.
Изделия из Regia получаются невероятно теплыми, уютными, с повышенной износостойкостью и эластичностью.
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
День города 2022: салют, концерт на Центральной площади, гуляния в парке Победы, «ТехноФест», праздники в районах Гид
Зелбукет — букеты для хороших оценок! Один из крупнейших салонов цветов в городе приглашает за букетиками к 1 сентября! Реклама
Концерт «Брамс+» Московского государственного симфонического оркестра — 18 сентября в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
Языковой центр «Mandarin School» — курсы китайского, корейского и японского в Зеленограде. Место где учат носители языка Реклама
Круглосуточный продуктовый магазин на въезде в Зеленоград открылся после ремонта. Вот что там изменилось Новости
Начались продажи домов в новом коттеджном поселке в Бакеево. Рассказываем подробности проекта Партнёрский материал
У выселенной из квартиры пенсионерки, которая живет в подъезде, появился шанс вернуться в своё жильё Истории