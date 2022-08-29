Над разработкой дизайнов и созданием цветовой палитры пряжи трудятся всемирно известные дизайнеры REGIA. На выбор представлены оттенки от нейтральных и классических до самых необычных и ярких.

Изделия из Regia получаются невероятно теплыми, уютными, с повышенной износостойкостью и эластичностью.