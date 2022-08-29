Лучшая носочная пряжа — Regia (Регия) в наличии в магазинах «Я Сама» 29.08.2022 ZELENOGRAD.RU

REGIA -это ведущий мировой бренд носочной пряжи, который с 1949 года создает инновации в мире рукоделия. Пряжа имеет 10 — летнюю гарантию качества. Каждая рукодельница найдет в линейке подходящий состав и оттенок для своего будущего шедевра.

Над разработкой дизайнов и созданием цветовой палитры пряжи трудятся всемирно известные дизайнеры REGIA. На выбор представлены оттенки от нейтральных и классических до самых необычных и ярких.

Изделия из Regia получаются невероятно теплыми, уютными, с повышенной износостойкостью и эластичностью.

Вступайте, пишите в сообществах магазинов «Я Сама» в соцсетях — и получите инструкцию по вязанию носков от Regia.

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*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена

Метки:
магазины, рукоделие, Я сама, Я сама
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