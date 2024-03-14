Летние IT-каникулы в компьютерной академии «Топ Зеленоград» со скидкой -20% — только до 15 марта 14.03.2024 Реклама АНО ДПО «АКАДЕМИЯ ТОП» ИНН:7730257499 erid:LatgBrRYb

Готовь сани летом… А летние каникулы планируй сейчас. До 15 марта вы можете записать ребёнка в летний ИТ-клуб со скидкой 20%.

Преподаватели Компьютерной академии уже позаботились о школьниках и приготовили две увлекательные программы, которые точно понравятся детям.

За двухнедельную смену ребята отлично повеселятся и отдохнут от школьных будней и попробуют себя в разных IT-направлениях.

В Академии, конечно, продумали разный уровень погружения, в зависимости от возраста ребят.

Чем будут заниматься:

  • изучение программы по 3D-моделированию
  • создание собственной игры
  • создание сайта
  • битва роботов
  • создание полноценных проектов, которые пойдут в портфолио ребенка
  • активности и веселые игры в перерывах!

Смены:

  • 3 июня — 14 июня
  • 17 июня — 28 июня
  • 01 июля — 12 июля
  • 15 июля — 26 июля

Записаться: https://clck.ru/39QQ2z

Адрес: Зеленоград, корпус 1651, офис 305, 3 этаж
Телефон: 8-495-135-05-80

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