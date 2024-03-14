Преподаватели Компьютерной академии уже позаботились о школьниках и приготовили две увлекательные программы, которые точно понравятся детям.

За двухнедельную смену ребята отлично повеселятся и отдохнут от школьных будней и попробуют себя в разных IT-направлениях.

В Академии, конечно, продумали разный уровень погружения, в зависимости от возраста ребят.

Чем будут заниматься:

изучение программы по 3D-моделированию

создание собственной игры

создание сайта

битва роботов

создание полноценных проектов, которые пойдут в портфолио ребенка

активности и веселые игры в перерывах!

Смены:

3 июня — 14 июня

17 июня — 28 июня

01 июля — 12 июля

15 июля — 26 июля

Записаться: https://clck.ru/39QQ2z

Адрес: Зеленоград, корпус 1651, офис 305, 3 этаж

Телефон: 8-495-135-05-80