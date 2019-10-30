Руководители — Ирина и Инга Фомины, мастера спорта по акробатике, чемпионки России, победительницы чемпионатов по спортивной акробатике среди мастеров спорта, всероссийского фестиваля «Великие цирки Мира» (г. Верхний Уфалей) и международного детского циркового фестиваля в Болгарии «Мир, Солнце, Красота 2013», обладательницы специального приза жюри XII Красногорского фестиваля молодежи породненных городов «Новый мир 2013». Активно и успешно принимают участие во всех городских мероприятиях, фестивалях, концертах и конкурсах. Стаж работы 17 лет.
Ирина и Инга Фомины преподают следующие виды жанра: акробатику, пластику, растяжку, йогу, пантомиму, клоунаду, танцевальную аэробику, хореографию, гимнастику, воздушную акробатику.
Занятия с детьми направлены, прежде всего, на гармоничное взаимодействие тела, разума и эмоций каждого отдельного ребенка. Поскольку цирковое искусство включает в себя развитие физических возможностей: гибкость, сила, ловкость, красота, то эти занятия укрепляют организм ребенка и его здоровье в целом. Под чутким руководством руководителей воспитанники выходят на такой уровень, где применяются сложные акробатические трюки, многоуровневые пирамиды и великолепная физическая подготовка. Всех воспитанников ждут яркие выступления, участие в концертах и фестивалях, которые подарят им незабываемые эмоции на всю жизнь!
Занятия проходят: КЦ Зеленоград (г. Зеленоград, ул. Центральная площадь, д. 1)
Записаться на первое бесплатное занятие: 8(909)957-05-70, 8(967)272-15-92