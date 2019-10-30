Ирина и Инга Фомины преподают следующие виды жанра: акробатику, пластику, растяжку, йогу, пантомиму, клоунаду, танцевальную аэробику, хореографию, гимнастику, воздушную акробатику.

Занятия с детьми направлены, прежде всего, на гармоничное взаимодействие тела, разума и эмоций каждого отдельного ребенка. Поскольку цирковое искусство включает в себя развитие физических возможностей: гибкость, сила, ловкость, красота, то эти занятия укрепляют организм ребенка и его здоровье в целом. Под чутким руководством руководителей воспитанники выходят на такой уровень, где применяются сложные акробатические трюки, многоуровневые пирамиды и великолепная физическая подготовка. Всех воспитанников ждут яркие выступления, участие в концертах и фестивалях, которые подарят им незабываемые эмоции на всю жизнь!



Занятия проходят: КЦ Зеленоград (г. Зеленоград, ул. Центральная площадь, д. 1)



Записаться на первое бесплатное занятие: 8(909)957-05-70, 8(967)272-15-92