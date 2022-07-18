Крючки и спицы японского бренда Tulip — в магазинах «Я сама» 18.07.2022 ZELENOGRAD.RU

Крючки и спицы японского бренда Tulip (Тьюлип) — это удобные и универсальные инструменты, с помощью которых можно воплощать в жизнь самые разные идеи. В магазинах «Я сама» большой выбор спиц и крючков, в наличии все номера, их можно приобрести как набором, так и по отдельности.

Любые дизайнерские задумки: орнаменты, узоры, кружева! Инструменты и аксессуары Tulip настолько удобны и приятны в использовании, что с задачей справится даже начинающая рукодельница.

Ассортимент бренда Tulip достаточно большой: крючки для вязания (поштучно и в наборах), бамбуковые спицы и крючки, различные иглы, аксессуары для для валяния, крючки и нити для бисероплетения, аксессуары для шитья и вязания и многое другое.

У каждой серии товаров бренда есть своя уникальная особенность: крючки Etimo Red — красного цвета, имеют эргономичную ручку, благодаря матовому покрытию не бликуют и на них отлично видно пряжу любого цвета, а еще, их покрытие действуйет успокаивающе на сетчатку глаза. Бамбуковые спицы серии Carry изготовлены из натурального японского бамбука, изделия из него имеют идеальную форму и плавный переход с тросиком, к тому же они очень легкие.

Ассортимент товаров постоянно пополняется, в продаже появляются стильные комплекты и практичные изделия для вязания и шитья.

Компания TULIP была основана Ацуши Харада в 1948 году в городе под названием Хиросима. Благодаря его таланту и профессиональному подходу к собственному делу, удалось в короткие сроки создать популярный бренд, продукция которого отличается от множества аналогов надежностью и удобством.

Не можете определиться с выбором? Консультанты в магазинах «Я сама» с удовольствием помогут и подскажут.

Вас ждут ежедневно по адресам:

  • Магазин и ателье на площади Юности, д.4
    8-499-762-36-31
    8-985-532-02-10 (WhatsApp)
  • Магазин и ателье в Крюково, Привокзальная площадь, д.? (павильон)
    8-499-738-61-31
    8-985-532-02-20 (WhatsApp)

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Метки:
магазины, рукоделие, Я сама, Я сама
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