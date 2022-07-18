Любые дизайнерские задумки: орнаменты, узоры, кружева! Инструменты и аксессуары Tulip настолько удобны и приятны в использовании, что с задачей справится даже начинающая рукодельница.

Ассортимент бренда Tulip достаточно большой: крючки для вязания (поштучно и в наборах), бамбуковые спицы и крючки, различные иглы, аксессуары для для валяния, крючки и нити для бисероплетения, аксессуары для шитья и вязания и многое другое.

У каждой серии товаров бренда есть своя уникальная особенность: крючки Etimo Red — красного цвета, имеют эргономичную ручку, благодаря матовому покрытию не бликуют и на них отлично видно пряжу любого цвета, а еще, их покрытие действуйет успокаивающе на сетчатку глаза. Бамбуковые спицы серии Carry изготовлены из натурального японского бамбука, изделия из него имеют идеальную форму и плавный переход с тросиком, к тому же они очень легкие.