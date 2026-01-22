Существует много онкологических заболеваний, и каждое воздействует на разные органы, ведёт себя по-разному, относится к разным типам клеток и требует разных схем лечения.
Поэтому в онкологии существует разделение на узкие специальности.
В Семейной клинике принимают:
- Наталья Петровна Артыкова — гинеколог-онколог
- Юлия Владимировна Шумик — акушер-гинеколог, гинеколог-онколог
- Халил Сабитович Арсланов — маммолог, онколог
- Юрий Петрович Малахов — кандидат медицинских наук, хирург-онколог
- Алексей Владимирович Лосев — хирург, маммолог, онколог
Кому помогают эти специалисты:
- Хирург-онколог — лечит онкологические заболевания хирургическими методами, удаляет опухоли.
- Гинеколог-онколог — диагностирует, лечит и занимается профилактикой опухолевых заболеваний женской репродуктивной системы.
- Маммолог-онколог — занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных образований молочных желёз, гормонально обусловленных заболеваний и воспалительных процессов.
