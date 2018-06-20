Несмотря на то, что большую часть информации человек получает с помощью зрения, слух также играет важную роль в восприятии и познании окружающего мира. Но как понять, насколько слух острый? И не грозит ли в ближайшем будущем наступление глухоты? Ответы на эти вопросы даст аудиометрия, проведением которой занимает врач отоларинголог медицинского центра «Медикал Профи».
Аудиометрия — это специальное исследование остроты слуха, проводить которое можно всем — от новорождённых до пенсионеров. Оно позволяет:
- выявить, имеются ли в нарушения в одном (или нескольких) из отделов уха;
- узнать каков процент потери слуха у пациента;
- диагностировать различные болезни уха или травмы головы, в результате которых ухудшается слух.
Аудиометрия показана пациентам, страдающим отитами, в том числе хроническими, острой и хронической тугоухостью, при отосклерозе. Такое исследование также назначается также при подборе слухового аппарата или слухопротезировании.
Существует три вида аудиометрии:
- речевая — с помощью речи и шёпота;
- тональная, использующая звуки определённой частоты;
- компьютерная.
В центре «Медикал Профи» специалисты проведут компьютерную аудиометрию, ведь это наиболее объективный вид исследования, не требующий активного участия самого пациента. Он основан на безусловных рефлексах, которые показывают, имеются или отсутствуют у пациента нарушения слуха. Именно поэтому компьютерная аудиометрия не ограничивается возрастом, проводить её можно даже новорождённым.
Ещё одна услуга, проводимая ЛОР врачом центра, — синусоскопия, то есть обследование верхних пазух носа. Оно проводится с помощью специального аппарата — синускопа. В чём-то процедура схожа с уже знакомым многим УЗИ.
Таким образом доктор может оценить состояние верхних пазух носа и поставить точный диагноз. Обследование помогает выявить:
- ЛОР-заболевания;
- гайморит;
- опухоли и кисты в пазухах;
- инородные предметы.
При этом синусоскопия абсолютно безопасная процедура, которая показана даже беременным женщинам и детям с трёх лет. И если никаких противопоказаний к обследованию нет, то специальной подготовки для проведения синусоскопии пациенту не требуется.
Записывайте своих родных и знакомых. Специалисты Медицинского Центра «Медикал Профи» будут рады оказать Вам профессиональную помощь в комфортных условиях.
Зеленоград, Центральный проспект, корпус 435А, 2 этаж
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