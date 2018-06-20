Аудиометрия показана пациентам, страдающим отитами, в том числе хроническими, острой и хронической тугоухостью, при отосклерозе. Такое исследование также назначается также при подборе слухового аппарата или слухопротезировании.

Существует три вида аудиометрии:

речевая — с помощью речи и шёпота;

тональная, использующая звуки определённой частоты;

компьютерная.



В центре «Медикал Профи» специалисты проведут компьютерную аудиометрию, ведь это наиболее объективный вид исследования, не требующий активного участия самого пациента. Он основан на безусловных рефлексах, которые показывают, имеются или отсутствуют у пациента нарушения слуха. Именно поэтому компьютерная аудиометрия не ограничивается возрастом, проводить её можно даже новорождённым.



Ещё одна услуга, проводимая ЛОР врачом центра, — синусоскопия, то есть обследование верхних пазух носа. Оно проводится с помощью специального аппарата — синускопа. В чём-то процедура схожа с уже знакомым многим УЗИ.