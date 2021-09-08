Компания АО «РАДИУС Автоматика», базирующаяся в Зеленограде, является одним из ведущих производителей устройств релейной защиты и автоматики для энергообъектов, на рынке электроэнергетики с 1990 года.

На данный момент штат предприятия насчитывает более 300 сотрудников. В связи с расширением сферы влияния и большого количества новых разработок в компании открыты следующие вакансии в коммерческую службу и лабораторию программного обеспечения.