Компания АО «РАДИУС Автоматика», базирующаяся в Зеленограде, является одним из ведущих производителей устройств релейной защиты и автоматики для энергообъектов, на рынке электроэнергетики с 1990 года.
На данный момент штат предприятия насчитывает более 300 сотрудников. В связи с расширением сферы влияния и большого количества новых разработок в компании открыты следующие вакансии в коммерческую службу и лабораторию программного обеспечения.
Идет набор кандидатов на собеседование до 15 сентября 2021 года.
Обязанности:
Обработка входящего потока обращений и заявок
Взаимодействие с заказчиками на всех этапах сделки
Участие в VIP-программе Клиентского сервиса
Выполнение плановых показателей
Обеспечение развития заказчиков, их вывод на максимальные объёмы заказов
Требования:
Навыки ведения переговоров и презентационные навыки
Уверенность, компетентность, коммуникабельность
Высокий уровень обучаемости и ответственности за результат
Подробнее о вакансии.
Идет набор кандидатов на собеседование до 15 сентября 2021 года.
Обязанности:
Активный поиск и разработка новых Заказчиков, развитие клиентской базы
Расширение географии присутствия компании
Выполнение плановых показателей
Выезд к Заказчику для проведения коммерческих переговоров, проведение презентаций
Требования:
Высшее энергетическое образование
Опыт работы в области энергетики от 1 года
Готовность к частым командировкам
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Обязанности:
Разработка нового настольного ПО в области автоматизации электроэнергетики;
Сопровождение существующего настольного ПО, исправление ошибок, рефакторинг любого уровня (вплоть до полной переработки программного компонента);
Участие в разработке серверных компонентов ПО;
Написание руководств пользователя на разработанное ПО.
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Обязанности:
Разработка устройств на базе Cortex, ARM7, ARM9, DSP C55xx, C66x с применением Embedded — Linux и ОС реального времени
Разработка прикладного программного обеспечения
Разработка драйверов устройств
Поддержка ранее разработанного ПО (С/С++)
Работа на территории работодателя: Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 10, строение 3
Тел: 8-495-663-17-63 (доб. 283) Голышева Анна Михайловна
HR@rza.ru
Сайт: www.rza.ru
Инстаграм: @radiusavtomatika