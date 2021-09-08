Компания «Радиус Автоматика» приглашает на работу специалистов в области продаж и программистов 08.09.2021 Реклама

Компания АО «РАДИУС Автоматика», базирующаяся в Зеленограде, является одним из ведущих производителей устройств релейной защиты и автоматики для энергообъектов, на рынке электроэнергетики с 1990 года.

На данный момент штат предприятия насчитывает более 300 сотрудников. В связи с расширением сферы влияния и большого количества новых разработок в компании открыты следующие вакансии в коммерческую службу и лабораторию программного обеспечения.

Менеджер по сопровождению и развитию клиентов

Идет набор кандидатов на собеседование до 15 сентября 2021 года.

Обязанности:

  • Обработка входящего потока обращений и заявок

  • Взаимодействие с заказчиками на всех этапах сделки

  • Участие в VIP-программе Клиентского сервиса

  • Выполнение плановых показателей

  • Обеспечение развития заказчиков, их вывод на максимальные объёмы заказов

Требования:

  • Навыки ведения переговоров и презентационные навыки

  • Уверенность, компетентность, коммуникабельность

  • Высокий уровень обучаемости и ответственности за результат

Подробнее о вакансии.

Менеджер по продажам

Идет набор кандидатов на собеседование до 15 сентября 2021 года.

Обязанности:

  • Активный поиск и разработка новых Заказчиков, развитие клиентской базы

  • Расширение географии присутствия компании

  • Выполнение плановых показателей

  • Выезд к Заказчику для проведения коммерческих переговоров, проведение презентаций

Требования:

  • Высшее энергетическое образование

  • Опыт работы в области энергетики от 1 года

  • Готовность к частым командировкам

Подробнее о вакансии.

Программист

Обязанности:

  • Разработка нового настольного ПО в области автоматизации электроэнергетики;

  • Сопровождение существующего настольного ПО, исправление ошибок, рефакторинг любого уровня (вплоть до полной переработки программного компонента);

  • Участие в разработке серверных компонентов ПО;

  • Написание руководств пользователя на разработанное ПО.

Подробнее о вакансии и необходимых навыках.

Программист встраиваемых систем

Обязанности:

  • Разработка устройств на базе Cortex, ARM7, ARM9, DSP C55xx, C66x с применением Embedded — Linux и ОС реального времени

  • Разработка прикладного программного обеспечения

  • Разработка драйверов устройств

  • Поддержка ранее разработанного ПО (С/С++)

Подробнее о вакансии и необходимых навыках.

Работа на территории работодателя: Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 10, строение 3
Тел: 8-495-663-17-63 (доб. 283) Голышева Анна Михайловна
HR@rza.ru
Сайт: www.rza.ru
Инстаграм: @radiusavtomatika

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Метки:
РАДИУС Автоматика
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