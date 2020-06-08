Компания «ДачаЗел»

Как узнать стоимость ремонта или реконструкции?

В этом случае вам нужна первичная консультация — для более конструктивного диалога со специалистом понадобятся фотографии вашего дома и нарисованный хотя бы от руки план-схема того, что вы хотите сделать. Запишитесь на консультацию по телефону 8 (926) 277-48-36 или отправьте подготовленный материал на почту dachazel@yandex.ru.

Для более детальной подготовки технического задания на выполнение работ после консультации со специалистом понадобится выезд на объект.

После проработки перечень и стоимость планируемых работ фиксируются в договоре. На все работы предоставляется гарантия.

Вы можете так же успеть обновить окна в ходе акции! При заключении договора до 30 июня окна ПВХ в подарок.

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