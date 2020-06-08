Компания «ДачаЗел» — вторая жизнь для старого дома. До 30 июня при заключении договора — окна ПВХ в подарок 08.06.2020 Компания «ДачаЗел»

Строительная компания «ДачаЗел» уже более 10 лет занимается профессиональной реконструкцией и ремонтом- загородных частных домов.

Все прекрасно понимают, что дома, построенные всего лишь несколько лет лет назад — уже могут нуждаться в косметической реконструкции. А иногда бывает и так, что и более старые постройки совершенно необязательно сносить — достаточно грамотно спланировать и провести работы по их реставрации, и придания им современного вида, и даже дополнительной площади за вполне разумную стоимость .

Реконструкция и ремонт домов требует от исполнителя большого практического опыта и знаний. Если хотите, чтобы все работы были выполнены грамотно, с учетом общестроительных норм и правил — необходимо перед началом все взвесить и обратиться к профессионалам своего дела.

Компания «ДачаЗел» специализируется на следующих работах:

  • Строительство различных пристроек к существующим домам (например, террас, веранд, бойлерных).
  • Утепление фасадов с последующей обшивкой различными фасадными материалами.
  • Замена кровли.
  • Реконструкция фундаментов.
  • Увеличение площади дома.
  • Прокладка и реконструкция инженерных коммуникаций (отопление, водоснабжение, септики, электромонтаж).

Квалификация специалистов «ДачаЗел» позволяет выполнять работу практически любой сложности. За каждым объектом закрепляется прораб, который осуществляет непосредственный технический контроль, следит за оперативной доставкой материалов и техники на объект. Посмотреть видео со строительных объектов «ДачаЗел» можно в Инстаграм @dachazel или на сайте компании в разделе «Достройка и реконструкция».

Как узнать стоимость ремонта или реконструкции?

В этом случае вам нужна первичная консультация — для более конструктивного диалога со специалистом понадобятся фотографии вашего дома и нарисованный хотя бы от руки план-схема того, что вы хотите сделать. Запишитесь на консультацию по телефону 8 (926) 277-48-36 или отправьте подготовленный материал на почту dachazel@yandex.ru.
Для более детальной подготовки технического задания на выполнение работ после консультации со специалистом понадобится выезд на объект.
После проработки перечень и стоимость планируемых работ фиксируются в договоре. На все работы предоставляется гарантия.

Вы можете так же успеть обновить окна в ходе акции! При заключении договора до 30 июня окна ПВХ в подарок.

Подписывайтесь на страницу instagram — видео с готовых объектов уже там.

«ДачаЗел» приглашает оценить организацию и качество работ на действующих строительных объектах в Солнечногорском районе: сейчас специалисты компании занимаются возведением и реконструкцией каркасных домов, коттеджей из профилированного бруса.

Компания «ДачаЗел»
Адрес: Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, дом 17, строение 1 (схема проезда)
Режим работы:
Понедельник-суббота — 10:00 до 18:00
Воскресенье — выходной
Предварительная запись телефону: 8-926-277-48-36

Телефон:
8-926-573-86-62 — консультант-технолог
8-926-277-48-36
8-499-398-02-11

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Метки:
ремонт, обустройство и ремонт, ДачаЗел
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