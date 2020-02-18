Компания «ДачаЗел»

Как узнать стоимость ремонта или реконструкции?

Вы не имеете точного плана как хотите освежить дом?

В этом случае вам нужна первичная консультация — для более конструктивного диалога со специалистом в офисе — вам понадобятся фотографии вашего дома. Отправляете нарисованный, возможно даже от от руки план схему того что хотите сделать или примерно хотите сделать, записывайтесь на консультацию, выражайте ваши пожелания.

Или отправить подготовленный материал на почту dachazel@yandex.ru. С вами свяжутся и предложат варианты.

После этого необходим обязательный выезд на объект, для более детальной подготовки технического задания на выполнение работ. Стоимость договора фиксируется, и потом все работы выполняются по договору с предоставлением гарантии.

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