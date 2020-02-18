Компания «ДачаЗел» — новая жизнь для старого дома. Акция на окна ПВХ до 27 февраля 18.02.2020 Компания «ДачаЗел»

Строительная компания «ДачаЗел» уже более 10 лет занимается профессиональной реконструкцией и ремонтом- загородных частных домов. Все прекрасно понимают, что дома, построенные всего лишь несколько лет лет назад — уже могут нуждаться в косметической реконструкции. А иногда бывает и так, что и более старые постройки совершенно необязательно сносить — достаточно грамотно спланировать и провести работы по их реставрации, и придания им современного вида, и даже дополнительной площади за вполне разумную стоимость .

Реконструкция и ремонт домов, требует от исполнителя больше практического опыта и инженерно-строительных знаний, поэтому если вы хотите что бы все работы были выполнены грамотно с учетом общестроительных норм и правил — необходимо перед началом все взвесить, составить проект с профессионалами. В компании «ДачаЗел» такие специалисты есть.

Компания «ДачаЗел» предлагает:

  • Строительство различных пристроек к существующим домам.
  • Постройка или пристройка террас, веранд, бойлерных комнат.
  • Утепление фасадов — с последующей обшивкой различными фасадными материалами.
  • Замену кровли.
  • Реконструкцию фундаментов.
  • Увеличение площади дома.
  • Корректировку или прокладку новых различных инженерных коммуникаций (отопления, водоснабжения, септики, электроснабжения )

Вы можете так же успеть обновить окна в ходе акции! При заключении договора до 27 февраля окна ПВХ в подарок!

Специалисты компании «ДачаЗел» могут выполнить работу практически любой сложности .

За каждым объектом закрепляется прораб — который осуществляет непосредственный технический контроль за работами, и выполняет работы по логистике — для оперативной доставке материалов и техники на участок к дому. Подробная информация здесь.

Как узнать стоимость ремонта или реконструкции?

Вы не имеете точного плана как хотите освежить дом?

В этом случае вам нужна первичная консультация — для более конструктивного диалога со специалистом в офисе — вам понадобятся фотографии вашего дома. Отправляете нарисованный, возможно даже от от руки план схему того что хотите сделать или примерно хотите сделать, записывайтесь на консультацию, выражайте ваши пожелания.

Или отправить подготовленный материал на почту dachazel@yandex.ru. С вами свяжутся и предложат варианты.

После этого необходим обязательный выезд на объект, для более детальной подготовки технического задания на выполнение работ. Стоимость договора фиксируется, и потом все работы выполняются по договору с предоставлением гарантии.

Подписывайтесь на страницу instagram — видео с готовых объектов уже там.

Компания «ДачаЗел»
Адрес: Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, дом 17, строение 1 (схема проезда)
Режим работы:
Понедельник-суббота — 10:00 до 18:00
Воскресенте — выходной
Предварительная запись телефону: 8-926-277-48-36

Телефон:
8-926-573-86-62 — консультант-технолог
8-926-277-48-36
8-499-398-02-11

Метки:
ремонт, обустройство и ремонт, ДачаЗел
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